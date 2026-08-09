Giá Jasmy hôm nay

Giá Jasmy (JASMY) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.004047, biến động 0.76% trong 24 giờ qua. Tỷ giá JASMY sang VND là ₫ 0.004047 mỗi JASMY.

Jasmy hiện xếp hạng #116 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 200.10M, với nguồn cung lưu hành 49.44B JASMY. Trong vòng 24 giờ qua, JASMY được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.004019 (thấp) đến ₫ 0.004117 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 131,425.40633005, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 72.28795034517222190.

Về hiệu suất ngắn hạn, JASMY biến động -0.18% trong giờ qua và -5.84% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 57.68K.

Thông tin thị trường Jasmy (JASMY)

Xếp hạng No.116 Vốn hóa thị trường ₫ 200.10M₫ 200.10M ₫ 200.10M Khối lượng (24H) ₫ 57.68K₫ 57.68K ₫ 57.68K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 202.35M₫ 202.35M ₫ 202.35M Nguồn cung lưu thông 49.44B 49.44B 49.44B Nguồn cung tối đa 50,000,000,000 50,000,000,000 50,000,000,000 Tổng cung 50,000,000,000 50,000,000,000 50,000,000,000 Tỷ lệ lưu hành 98.88% Thị phần 0.01% Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Jasmy là ₫ 200.10M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 57.68K. Nguồn cung lưu hành của JASMY là 49.44B, với tổng nguồn cung là 50000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 202.35M.