Giá Jasmy(JASMY)
Giá Jasmy (JASMY) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.004047, biến động 0.76% trong 24 giờ qua. Tỷ giá JASMY sang VND là ₫ 0.004047 mỗi JASMY.
Jasmy hiện xếp hạng #116 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 200.10M, với nguồn cung lưu hành 49.44B JASMY. Trong vòng 24 giờ qua, JASMY được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.004019 (thấp) đến ₫ 0.004117 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 131,425.40633005, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 72.28795034517222190.
Về hiệu suất ngắn hạn, JASMY biến động -0.18% trong giờ qua và -5.84% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 57.68K.
No.116
98.88%
0.01%
ETH
Vốn hoá thị trường hiện tại của Jasmy là ₫ 200.10M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 57.68K. Nguồn cung lưu hành của JASMY là 49.44B, với tổng nguồn cung là 50000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 202.35M.
-0.18%
-0.76%
-5.84%
-5.84%
Theo dõi biến động giá của Jasmy trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ -0.81517103
|-0.76%
|30 ngày
|₫ -0.000472
|-10.45%
|60 ngày
|₫ -0.000647
|-13.79%
|90 ngày
|₫ -0.002999
|-42.57%
Hôm nay, JASMY đã biến động ₫ -0.81517103 (-0.76%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.000472 (-10.45%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, JASMY đã biến động ₫ -0.000647 (-13.79%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.002999 (-42.57%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
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Truy cập ngay Trang lịch sử giá Jasmy.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Jasmy. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường JASMY: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
|Điểm xoay
|Điểm xoay ≤ Giá ≤ R1
|Giữa Điểm xoay-R1
|Vừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí cao vừa phải.
|StochRSI
|>80
|Khu vực quá mua
|Ngắn hạn tăng quá nhanh, đề phòng rủi ro điều chỉnh.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Xu hướng tăng giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|5-6 Mua
|60-80% Mua
|Phần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.
|BOLL (20,2)
|Dải dưới ≤ Giá ≤ Dải giữa
|Giữa dải dưới và dải giữa
|Tương đối yếu, nhưng không cực đoan.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|5-6 Mua
|60-80% Mua
|Phần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.
JASMY_USDT在4小时周期上运行于中枢0.004067上方。当前价格0.004071已接近R1阻力位0.004076。价格目前处于枢纽体系中的偏强区域。短期均线组与EMA均线组呈现买入排列，MACD指标形成金叉结构，RSI指标位于中性区间，快慢线指标方向一致。波动率维持在正常水平，动能分布相对集中，多头力量在短周期内占据优势，空头尚未显现明显压制。近期阻力位位于0.004076，该价位距离当前价格不足1%；次级阻力位位于0.004091。近期支撑位位于0.004052，该价位距离当前价格约0.5%；次级支撑位位于0.004043。关键价位间距紧凑，市场整体处于窄幅震荡状态。
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của Jasmy có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
JasmyCoin (JASMY) là một loại tiền điện tử hoạt động trong hệ sinh thái Internet of Things (IoT). Nó được thiết kế để tạo điều kiện cho việc dân chủ hóa dữ liệu, cho phép cá nhân kiểm soát dữ liệu cá nhân của mình và kiếm tiền từ nó nếu họ chọn làm như vậy. Nền tảng JASMY sử dụng mô hình phi tập trung để đảm bảo an ninh và riêng tư dữ liệu, với token JASMY đóng vai trò là phương tiện trao đổi cho các giao dịch trong hệ thống. Token cũng được sử dụng để khuyến khích chia sẻ dữ liệu và thưởng cho người dùng đóng góp vào sự phát triển và tăng trưởng của nền tảng. Mô hình cung cấp và phát hành của JASMY dựa trên blockchain Ethereum, mà nó sử dụng cho các giao dịch và chức năng hợp đồng thông minh của mình.
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Sở hữu Jasmy mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
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|Thời gian (UTC+8)
|Loại
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