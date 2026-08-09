Giá RollX hôm nay

Giá RollX (ROLL) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.14197, biến động 0.05% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ROLL sang VND là ₫ 0.14197 mỗi ROLL.

RollX hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- ROLL. Trong vòng 24 giờ qua, ROLL được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.14001 (thấp) đến ₫ 0.14274 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, ROLL biến động +0.10% trong giờ qua và +12.58% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 57.33K.

Thông tin thị trường RollX (ROLL)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 57.33K₫ 57.33K ₫ 57.33K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 141.97M₫ 141.97M ₫ 141.97M Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain công khai BASE

Vốn hoá thị trường hiện tại của RollX là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 57.33K. Nguồn cung lưu hành của ROLL là --, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 141.97M.