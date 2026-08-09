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Giá RollX theo thời gian thực hôm nay là 0.14197 VND. Vốn hoá thị trường của ROLL là -- VND. Theo dõi cập nhật giá ROLL sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá RollX theo thời gian thực hôm nay là 0.14197 VND. Vốn hoá thị trường của ROLL là -- VND. Theo dõi cập nhật giá ROLL sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá RollX(ROLL)

Giá theo thời gian thực 1 ROLL sang VND

₫3,735.94055
₫3,735.94055₫3,735.94055
+0.05%1D
VND
Biểu đồ giá RollX (ROLL) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 22:43:49 (UTC+8)

Giá RollX hôm nay

Giá RollX (ROLL) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.14197, biến động 0.05% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ROLL sang VND là ₫ 0.14197 mỗi ROLL.

RollX hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- ROLL. Trong vòng 24 giờ qua, ROLL được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.14001 (thấp) đến ₫ 0.14274 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, ROLL biến động +0.10% trong giờ qua và +12.58% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 57.33K.

Thông tin thị trường RollX (ROLL)

--
----

₫ 57.33K
₫ 57.33K₫ 57.33K

₫ 141.97M
₫ 141.97M₫ 141.97M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Vốn hoá thị trường hiện tại của RollX là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 57.33K. Nguồn cung lưu hành của ROLL là --, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 141.97M.

Lịch sử giá RollX theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.14001
₫ 0.14001₫ 0.14001
Thấp nhất 24H
₫ 0.14274
₫ 0.14274₫ 0.14274
Cao nhất 24H

₫ 0.14001
₫ 0.14001₫ 0.14001

₫ 0.14274
₫ 0.14274₫ 0.14274

--
----

--
----

+0.10%

+0.05%

+12.58%

+12.58%

Lịch sử giá theo VND của RollX (ROLL)

Theo dõi biến động giá của RollX trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +1.8670368+0.05%
30 ngày₫ +0.06909+94.79%
60 ngày₫ +0.05177+57.39%
90 ngày₫ +0.11247+381.25%
Biến động giá RollX hôm nay

Hôm nay, ROLL đã biến động ₫ +1.8670368 (+0.05%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá RollX trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.06909 (+94.79%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá RollX trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, ROLL đã biến động ₫ +0.05177 (+57.39%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá RollX trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ +0.11247 (+381.25%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của RollX (ROLL)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá RollX.

Phân tích RollX

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của RollX. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường RollX hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường ROLL: xu hướng tăng, tăng 72% | giảm 28%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJGolden CrossK > DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
Điểm xoayĐiểm xoay ≤ Giá ≤ R1Giữa Điểm xoay-R1Vừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí cao vừa phải.
StochRSI20‑80Khu vực trung lậpNhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ1-2 Mua20‑40% BánPhần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
BOLL (20,2)Dải giữa < Giá ≤ Dải trênGiữa dải giữa và dải trênTương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động1-2 Mua20‑40% BánPhần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.

**Cấu trúc thị trường** ROLL_USDT khung thời gian 4 giờ, giá hiện tại 0,03158, đang nằm trên mức trung tâm 0,03079 với khoảng cách 2,57%, đồng thời trong vùng kiểm tra của R1 (0,03239). Các đường MA và EMA ngắn hạn đều cho thấy sự sắp xếp mua, giá đang vận động ở khu vực dải trên của hệ thống đường trung bình. Hiện tại, cấu trúc thị trường đang nằm ở nửa trên của hệ thống nút thắt, vẫn còn khoảng cách 7,5% so với R2 (0,03395). **Trạng thái động lực** Chỉ báo MACD đã ghi nhận tín hiệu cắt vàng, hai đường nhanh và chậm đang ở gần ngưỡng zero. Chỉ số RSI đang ở vùng trung tính, chưa chạm ngưỡng quá mua, do đó dư địa mở rộng động lực vẫn còn. Các chỉ báo ngắn hạn cùng với hệ thống đường trung bình đều thể hiện sự đồng hướng, cho thấy động lực phe mua vẫn được duy trì tập trung. **Các mức giá quan trọng** Ở phía trên, R1 nằm ở mức 0,03239 (cách giá hiện tại 2,56%) là mức quan sát gần; R2 ở mức 0,03395 (cách giá hiện tại 7,5%) đóng vai trò là mức tham chiếu xa. Ở phía dưới, mức trung tâm 0,03079 (cách giá hiện tại 2,5%) và S1 ở mức 0,02923 (cách giá hiện tại 7,44%) tạo thành hai vùng tham chiếu cho các đợt hồi về.

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá RollX?

Giá của RollX (ROLL) bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố then chốt sau:

1. Tâm lý thị trường và niềm tin của nhà đầu tư
2. Khối lượng giao dịch và mức độ thanh khoản
3. Xu hướng chung của thị trường tiền mã hóa
4. Cập nhật về tiến độ phát triển dự án và lộ trình triển khai
5. Các thông báo về quan hệ đối tác và quá trình mở rộng hệ sinh thái
6. Tin tức liên quan đến quy định pháp luật ảnh hưởng đến các token DeFi
7. Động lực cung – cầu
8. Mức độ gắn kết của cộng đồng và tỷ lệ áp dụng thực tế
9. Sự cạnh tranh từ các dự án blockchain tương tự
10. Các yếu tố kinh tế vĩ mô tác động đến thị trường tiền mã hóa

Tại sao mọi người muốn biết giá RollX hôm nay?

Mọi người muốn biết giá của RollX (ROLL) hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt, theo dõi hiệu suất danh mục đầu tư, nhận diện xu hướng thị trường, căn chỉnh thời điểm đặt lệnh mua/bán, đánh giá mức lợi nhuận/thua lỗ từ khoản đầu tư, cũng như cập nhật tình hình biến động thị trường nhằm quản lý rủi ro.

Dự đoán giá RollX

Dự đoán giá RollX (ROLL) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của ROLL vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá RollX (ROLL) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của RollX có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá RollX sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá ROLL cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá RollX.

Hướng dẫn mua & đầu tư RollX tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với RollX? Mua ROLL nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua RollX. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua RollX (ROLL).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và RollX sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua RollX (ROLL)

Bạn có thể làm gì với RollX

Sở hữu RollX mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua RollX (ROLL) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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RollX (ROLL) là gì

RollX là một nền tảng giao dịch phi tập trung gốc Base dành cho thị trường Spot và Vĩnh cửu, được thiết kế để mang lại hiệu suất ngang tầm sàn tập trung trong khi vẫn giữ được sự minh bạch và quyền tự lưu ký của tài chính phi tập trung. RollX được xây dựng để hoạt động như một công cụ quản lý rủi ro và thanh khoản thống nhất cho nền kinh tế tài sản trên chuỗi, giải quyết một thách thức cấu trúc cốt lõi: chuyển đổi việc phát hành tài sản thành các thị trường có thanh khoản sâu, định giá hiệu quả và thực thi chuyên nghiệp. Bằng cách tích hợp giao dịch Spot, Futures Vĩnh cửu, quản lý tài sản thế chấp và kiểm soát rủi ro vào một kiến trúc thống nhất, RollX giảm thiểu sự phân mảnh thanh khoản, cải thiện hiệu quả vốn và cho phép thực thi cấp độ tổ chức trên toàn hệ sinh thái Base.

Nguồn RollX

Để hiểu thêm về RollX, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức RollX
Block Explorer

Danh mục :

Base EcosystemBase NativeCardano Ecosystem

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về RollX

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 22:43:49 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành RollX (ROLL)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về RollX

ROLL USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short ROLL với đòn bẩy. Khám phá giao dịch ROLL USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường RollX (ROLL) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá RollX theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
ROLL/USDT
₫3,730.67755
₫3,730.67755₫3,730.67755
-0.04%
406.80K (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán ROLL sang VND

Số lượng

ROLL
ROLL
VND
VND

1 ROLL = 3,735.94055 VND