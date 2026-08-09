Giá Prosper hôm nay

Giá Prosper (PROSPER) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.02093, biến động 0.57% trong 24 giờ qua. Tỷ giá PROSPER sang VND là ₫ 0.02093 mỗi PROSPER.

Prosper hiện xếp hạng #1883 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 1.08M, với nguồn cung lưu hành 51.39M PROSPER. Trong vòng 24 giờ qua, PROSPER được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.02089 (thấp) đến ₫ 0.02111 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 247,211.76631925, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 472.2908533679481255.

Về hiệu suất ngắn hạn, PROSPER biến động +0.09% trong giờ qua và -0.29% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 49.22K.

Thông tin thị trường Prosper (PROSPER)

Xếp hạng No.1883 Vốn hóa thị trường ₫ 1.08M₫ 1.08M ₫ 1.08M Khối lượng (24H) ₫ 49.22K₫ 49.22K ₫ 49.22K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 2.09M₫ 2.09M ₫ 2.09M Nguồn cung lưu thông 51.39M 51.39M 51.39M Tổng cung 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Blockchain công khai NONE

Vốn hoá thị trường hiện tại của Prosper là ₫ 1.08M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 49.22K. Nguồn cung lưu hành của PROSPER là 51.39M, với tổng nguồn cung là 100000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 2.09M.