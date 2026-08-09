Giá Sentism hôm nay

Giá Sentism (SENTIS) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.21679, biến động 0.86% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SENTIS sang VND là ₫ 0.21679 mỗi SENTIS.

Sentism hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại ₫ 42.49M, với nguồn cung lưu hành 196.00M SENTIS. Trong vòng 24 giờ qua, SENTIS được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.21314 (thấp) đến ₫ 0.22006 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, SENTIS biến động -0.06% trong giờ qua và +4.44% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 40.70K.

Thông tin thị trường Sentism (SENTIS)

Vốn hóa thị trường ₫ 42.49M₫ 42.49M ₫ 42.49M Khối lượng (24H) ₫ 40.70K₫ 40.70K ₫ 40.70K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 216.79M₫ 216.79M ₫ 216.79M Nguồn cung lưu thông 196.00M 196.00M 196.00M Nguồn cung tối đa 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tỷ lệ lưu hành 19.60% Blockchain công khai BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Sentism là ₫ 42.49M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 40.70K. Nguồn cung lưu hành của SENTIS là 196.00M, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 216.79M.