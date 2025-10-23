Giá MultiBank Group theo thời gian thực hôm nay là 0.9674 USD. Theo dõi cập nhật giá MBG sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá MBG dễ dàng ngay trên MEXC.Giá MultiBank Group theo thời gian thực hôm nay là 0.9674 USD. Theo dõi cập nhật giá MBG sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá MBG dễ dàng ngay trên MEXC.

Giá MultiBank Group(MBG)

Giá theo thời gian thực 1 MBG sang USD

$0.9674
-0.71%1D
USD
Biểu đồ giá MultiBank Group (MBG) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:05:55 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của MultiBank Group (MBG)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0.9641
Thấp nhất 24H
$ 1.0533
Cao nhất 24H

$ 0.9641
$ 1.0533
$ 1.6915943417368275
$ 0.36701751283509526
-0.08%

-0.71%

-10.93%

-10.93%

Giá thời gian thực của MultiBank Group (MBG) là $ 0.9674. Trong 24 giờ qua, MBG được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.9641 và cao nhất là $ 1.0533, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MBG là $ 1.6915943417368275, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.36701751283509526.

Về hiệu suất ngắn hạn, MBG đã biến động -0.08% trong 1 giờ qua, -0.71% trong 24 giờ và -10.93% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường MultiBank Group (MBG)

No.3253

--
$ 6.59M
$ 967.40M
--
1,000,000,000
1,000,000,000
ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của MultiBank Group là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 6.59M. Nguồn cung lưu hành của MBG là --, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 967.40M.

Lịch sử giá theo USD của MultiBank Group (MBG)

Theo dõi biến động giá của MultiBank Group trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ -0.006918-0.71%
30 ngày$ -0.1523-13.61%
60 ngày$ -1.3284-57.87%
90 ngày$ -1.1875-55.11%
Biến động giá MultiBank Group hôm nay

Hôm nay, MBG đã biến động $ -0.006918 (-0.71%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá MultiBank Group trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ -0.1523 (-13.61%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá MultiBank Group trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, MBG đã biến động $ -1.3284 (-57.87%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá MultiBank Group trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ -1.1875 (-55.11%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của MultiBank Group (MBG)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá MultiBank Group.

MultiBank Group (MBG) là gì

MultiBank Group, được thành lập tại California vào năm 2005, hiện là một trong những tổ chức giao dịch phái sinh tài chính trực tuyến lớn và được quản lý chặt chẽ nhất thế giới. Có trụ sở chính tại Dubai, Tập đoàn vận hành hơn 25 văn phòng trên toàn cầu và phục vụ hơn 2 triệu khách hàng tại hơn 100 quốc gia. Với sự tuân thủ quy định nghiêm ngặt, công nghệ tiên tiến và cam kết về tính liêm chính tài chính, MultiBank Group mang đến trải nghiệm giao dịch an toàn và liền mạch trên toàn thế giới.

Hiện nay, Tập đoàn đang tiên phong định hình tương lai tài chính bằng cách dẫn đầu một trong những dự án token hóa Tài sản thế giới thực (RWA) tham vọng nhất trong ngành, tập trung vào token tiện ích đầu tiên: $MBG.

MultiBank Group đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư MultiBank Group một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake MBG để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về MultiBank Group trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch MultiBank Group trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá MultiBank Group (USD)

MultiBank Group (MBG) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản MultiBank Group (MBG) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho MultiBank Group.

Xem ngay dự đoán giá MultiBank Group!

Tokenomics của MultiBank Group (MBG)

Hiểu rõ tokenomics của MultiBank Group (MBG) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token MBG ngay!

Cách mua MultiBank Group (MBG)

Bạn đang tìm cách mua MultiBank Group? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua MultiBank Group trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

MBG/Tiền tệ địa phương

1 MultiBank Group (MBG) sang VND
25,457.131
A$1.489796
0.715876
0.831964
1 MultiBank Group (MBG) sang USD
1 MultiBank Group (MBG) sang MYR
1 MultiBank Group (MBG) sang TRY
1 MultiBank Group (MBG) sang JPY
1 MultiBank Group (MBG) sang ARS
1 MultiBank Group (MBG) sang RUB
1 MultiBank Group (MBG) sang INR
1 MultiBank Group (MBG) sang IDR
1 MultiBank Group (MBG) sang PHP
1 MultiBank Group (MBG) sang EGP
1 MultiBank Group (MBG) sang BRL
1 MultiBank Group (MBG) sang CAD
1 MultiBank Group (MBG) sang BDT
1 MultiBank Group (MBG) sang NGN
1 MultiBank Group (MBG) sang COP
1 MultiBank Group (MBG) sang ZAR
1 MultiBank Group (MBG) sang UAH
1 MultiBank Group (MBG) sang TZS
1 MultiBank Group (MBG) sang VES
1 MultiBank Group (MBG) sang CLP
1 MultiBank Group (MBG) sang PKR
1 MultiBank Group (MBG) sang KZT
1 MultiBank Group (MBG) sang THB
1 MultiBank Group (MBG) sang TWD
1 MultiBank Group (MBG) sang AED
1 MultiBank Group (MBG) sang CHF
1 MultiBank Group (MBG) sang HKD
1 MultiBank Group (MBG) sang AMD
1 MultiBank Group (MBG) sang MAD
1 MultiBank Group (MBG) sang MXN
1 MultiBank Group (MBG) sang SAR
1 MultiBank Group (MBG) sang ETB
1 MultiBank Group (MBG) sang KES
1 MultiBank Group (MBG) sang JOD
1 MultiBank Group (MBG) sang PLN
1 MultiBank Group (MBG) sang RON
1 MultiBank Group (MBG) sang SEK
1 MultiBank Group (MBG) sang BGN
1 MultiBank Group (MBG) sang HUF
1 MultiBank Group (MBG) sang CZK
1 MultiBank Group (MBG) sang KWD
1 MultiBank Group (MBG) sang ILS
1 MultiBank Group (MBG) sang BOB
1 MultiBank Group (MBG) sang AZN
1 MultiBank Group (MBG) sang TJS
1 MultiBank Group (MBG) sang GEL
1 MultiBank Group (MBG) sang AOA
1 MultiBank Group (MBG) sang BHD
1 MultiBank Group (MBG) sang BMD
1 MultiBank Group (MBG) sang DKK
1 MultiBank Group (MBG) sang HNL
1 MultiBank Group (MBG) sang MUR
1 MultiBank Group (MBG) sang NAD
1 MultiBank Group (MBG) sang NOK
1 MultiBank Group (MBG) sang NZD
1 MultiBank Group (MBG) sang PAB
1 MultiBank Group (MBG) sang PGK
1 MultiBank Group (MBG) sang QAR
1 MultiBank Group (MBG) sang RSD
1 MultiBank Group (MBG) sang UZS
1 MultiBank Group (MBG) sang ALL
1 MultiBank Group (MBG) sang ANG
1 MultiBank Group (MBG) sang AWG
1 MultiBank Group (MBG) sang BBD
1 MultiBank Group (MBG) sang BAM
1 MultiBank Group (MBG) sang BIF
1 MultiBank Group (MBG) sang BND
1 MultiBank Group (MBG) sang BSD
1 MultiBank Group (MBG) sang JMD
1 MultiBank Group (MBG) sang KHR
1 MultiBank Group (MBG) sang KMF
1 MultiBank Group (MBG) sang LAK
1 MultiBank Group (MBG) sang LKR
1 MultiBank Group (MBG) sang MDL
1 MultiBank Group (MBG) sang MGA
1 MultiBank Group (MBG) sang MOP
1 MultiBank Group (MBG) sang MVR
1 MultiBank Group (MBG) sang MWK
1 MultiBank Group (MBG) sang MZN
1 MultiBank Group (MBG) sang NPR
1 MultiBank Group (MBG) sang PYG
1 MultiBank Group (MBG) sang RWF
1 MultiBank Group (MBG) sang SBD
1 MultiBank Group (MBG) sang SCR
1 MultiBank Group (MBG) sang SRD
1 MultiBank Group (MBG) sang SVC
1 MultiBank Group (MBG) sang SZL
1 MultiBank Group (MBG) sang TMT
1 MultiBank Group (MBG) sang TND
1 MultiBank Group (MBG) sang TTD
1 MultiBank Group (MBG) sang UGX
1 MultiBank Group (MBG) sang XAF
1 MultiBank Group (MBG) sang XCD
1 MultiBank Group (MBG) sang XOF
1 MultiBank Group (MBG) sang XPF
1 MultiBank Group (MBG) sang BWP
1 MultiBank Group (MBG) sang BZD
1 MultiBank Group (MBG) sang CVE
1 MultiBank Group (MBG) sang DJF
1 MultiBank Group (MBG) sang DOP
1 MultiBank Group (MBG) sang DZD
1 MultiBank Group (MBG) sang FJD
1 MultiBank Group (MBG) sang GNF
1 MultiBank Group (MBG) sang GTQ
1 MultiBank Group (MBG) sang GYD
1 MultiBank Group (MBG) sang ISK
Nguồn MultiBank Group

Để hiểu thêm về MultiBank Group, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức MultiBank Group
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về MultiBank Group

Hôm nay giá của MultiBank Group (MBG) là bao nhiêu?
Giá MBG theo thời gian thực bằng USD là 0.9674 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của MBG sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của MBG sang USD là $ 0.9674. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của MultiBank Group là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của MBG là -- USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của MBG là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của MBG là -- USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MBG là bao nhiêu?
MBG đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 1.6915943417368275 USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của MBG là bao nhiêu?
MBG từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 0.36701751283509526 USD.
Khối lượng giao dịch của MBG là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của MBG là $ 6.59M USD.
MBG có tăng giá trong năm nay không?
MBG có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá MBG để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:05:55 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành MultiBank Group (MBG)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

