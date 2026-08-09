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Giá Terra Classic theo thời gian thực hôm nay là 0.00005048 VND. Vốn hoá thị trường của LUNC là 278,497,525.89609783930872 VND. Theo dõi cập nhật giá LUNC sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Terra Classic theo thời gian thực hôm nay là 0.00005048 VND. Vốn hoá thị trường của LUNC là 278,497,525.89609783930872 VND. Theo dõi cập nhật giá LUNC sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Terra Classic(LUNC)

Giá theo thời gian thực 1 LUNC sang VND

₫1.3283812
₫1.3283812₫1.3283812
+2.74%1D
VND
Biểu đồ giá Terra Classic (LUNC) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 20:47:06 (UTC+8)

Giá Terra Classic hôm nay

Giá Terra Classic (LUNC) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.00005048, biến động 2.74% trong 24 giờ qua. Tỷ giá LUNC sang VND là ₫ 0.00005048 mỗi LUNC.

Terra Classic hiện xếp hạng #93 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 278.50M, với nguồn cung lưu hành 5.52T LUNC. Trong vòng 24 giờ qua, LUNC được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.00004893 (thấp) đến ₫ 0.00005092 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 3,136,343.37683762062210, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 0.11600723251124660.

Về hiệu suất ngắn hạn, LUNC biến động +0.77% trong giờ qua và +3.08% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 115.89K.

Thông tin thị trường Terra Classic (LUNC)

No.93

₫ 278.50M
₫ 278.50M₫ 278.50M

₫ 115.89K
₫ 115.89K₫ 115.89K

₫ 325.89M
₫ 325.89M₫ 325.89M

5.52T
5.52T 5.52T

6,455,869,419,998.315108
6,455,869,419,998.315108 6,455,869,419,998.315108

6,455,869,419,998.315108
6,455,869,419,998.315108 6,455,869,419,998.315108

85.45%

0.01%

LUNA

Vốn hoá thị trường hiện tại của Terra Classic là ₫ 278.50M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 115.89K. Nguồn cung lưu hành của LUNC là 5.52T, với tổng nguồn cung là 6455869419998.315108. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 325.89M.

Lịch sử giá Terra Classic theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.00004893
₫ 0.00004893₫ 0.00004893
Thấp nhất 24H
₫ 0.00005092
₫ 0.00005092₫ 0.00005092
Cao nhất 24H

₫ 0.00004893
₫ 0.00004893₫ 0.00004893

₫ 0.00005092
₫ 0.00005092₫ 0.00005092

₫ 3,136,343.37683762062210
₫ 3,136,343.37683762062210₫ 3,136,343.37683762062210

₫ 0.11600723251124660
₫ 0.11600723251124660₫ 0.11600723251124660

+0.77%

+2.74%

+3.08%

+3.08%

Lịch sử giá theo VND của Terra Classic (LUNC)

Theo dõi biến động giá của Terra Classic trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +0.0354269465+2.74%
30 ngày₫ -0.00001121-18.18%
60 ngày₫ -0.00001915-27.51%
90 ngày₫ -0.00004746-48.46%
Biến động giá Terra Classic hôm nay

Hôm nay, LUNC đã biến động ₫ +0.0354269465 (+2.74%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Terra Classic trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.00001121 (-18.18%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Terra Classic trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, LUNC đã biến động ₫ -0.00001915 (-27.51%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Terra Classic trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.00004746 (-48.46%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Terra Classic (LUNC)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Terra Classic.

Phân tích Terra Classic

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Terra Classic. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường Terra Classic hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường LUNC: xu hướng giảm, tăng 45% | giảm 55%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJGolden CrossK > DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
Điểm xoayĐiểm xoay ≤ Giá ≤ R1Giữa Điểm xoay-R1Vừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí cao vừa phải.
StochRSI20‑80Khu vực trung lậpNhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
MACDDead CrossDIF < DEAXu hướng giảm giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ5-6 Mua60-80% MuaPhần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.
BOLL (20,2)Dải dưới ≤ Giá ≤ Dải giữaGiữa dải dưới và dải giữaTương đối yếu, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động5-6 Mua60-80% MuaPhần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.

LUNC_USDT trong khung thời gian 4 giờ đang vận động quanh mức điểm trung tâm 4,901E-5, với giá hiện tại 4,903E-5, hơi cao hơn so với đường trung tâm. Giá cả đang nằm trong phạm vi dao động hẹp giữa mức kháng cự S1 và hỗ trợ R1, đồng thời nhóm đường trung bình động ngắn hạn cho thấy tín hiệu mua sắp xếp theo chiều hướng. Cả phe mua lẫn phe bán đều đang hình thành trạng thái cân bằng tạm thời quanh vùng điểm trung tâm, chưa xuất hiện dấu hiệu rõ ràng về sự bứt phá hoặc phá vỡ xu hướng. Chỉ báo MACD đang ở trạng thái cắt giảm, cho thấy đà tăng ngắn hạn đang suy yếu. Chỉ số RSI duy trì trong vùng trung tính, còn các chỉ số KDJ và StochRSI chưa cho thấy tình trạng quá mua hoặc quá bán cực đoan. Dải Bollinger thu hẹp lại, thể hiện đặc trưng của biến động giá đang bị nén. Các chỉ báo nhanh và chậm có dấu hiệu phân tầng, đồng thời tín hiệu mua từ nhóm đường trung bình động và tín hiệu bán từ MACD đang tạo ra sự phân kỳ, cho thấy động lực hiện tại đang phân tán, thiếu đi một lực đẩy mạnh mẽ theo một hướng cụ thể. Kháng cự gần phía trên nằm tại mức R1 là 4,938E-5, cách giá hiện tại khoảng 0,7%. Kháng cự xa hơn tham khảo ở mức R2 là 4,975E-5. Hỗ trợ gần phía dưới nằm tại mức S1 là 4,864E-5, cách giá hiện tại khoảng 0,8%. Mức hỗ trợ then chốt tiếp theo là S2 tại 4,827E-5. Người dùng giao dịch cần theo dõi diễn biến thực tế của giá cả xung quanh các ngưỡng điểm trung tâm nói trên.

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Terra Classic?

Giá Terra Classic (LUNC) bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố then chốt sau:

1. Tâm lý thị trường và niềm tin của nhà đầu tư sau sự sụp đổ của hệ sinh thái Terra vào tháng 5 năm 2022
2. Các cơ chế đốt token và các sáng kiến giảm nguồn cung token từ cộng đồng
3. Tiến độ phát triển và những nỗ lực hồi sinh hệ sinh thái
4. Tin tức về quy định có tác động đến các dự án stablecoin và DeFi
5. Xu hướng chung của thị trường tiền mã hóa và mức độ tương quan với Bitcoin
6. Khối lượng giao dịch và thanh khoản trên các sàn giao dịch lớn
7. Các quyết định về quản trị cộng đồng và các đề xuất nâng cấp

Tại sao mọi người muốn biết giá Terra Classic hôm nay?

Mọi người muốn biết giá của Terra Classic (LUNC) hôm nay vì nhiều lý do: ra quyết định giao dịch, theo dõi danh mục đầu tư, lựa chọn thời điểm đầu tư và phân tích tâm lý thị trường. Lịch sử biến động của LUNC sau sự sụp đổ của Terra khiến việc cập nhật giá theo thời gian thực trở nên vô cùng quan trọng đối với công tác quản lý rủi ro cũng như nắm bắt các cơ hội sinh lời.

Dự đoán giá Terra Classic

Dự đoán giá Terra Classic (LUNC) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của LUNC vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Terra Classic (LUNC) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Terra Classic có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Terra Classic sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá LUNC cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Terra Classic.

Giới thiệu Terra Classic

Lunyr (LUNC) là một nền tảng phi tập trung, dựa trên Ethereum, nhằm tạo ra một cơ sở kiến thức toàn cầu sử dụng công nghệ blockchain. Nền tảng này khuyến khích người dùng đóng góp thông tin và đánh giá đồng nghiệp của họ đóng góp thông tin đổi lấy token LUNC. Mục tiêu của Lunyr là tạo ra một nguồn thông tin đáng tin cậy, chống lại sự kiểm duyệt, có thể được sử dụng cho nhiều mục đích, bao gồm thực tế ảo, thực tế tăng cường và trí tuệ nhân tạo. Nền tảng hoạt động trên cơ chế đồng thuận dựa trên chứng minh cổ phần và có một nguồn cung cố định của token. Phương pháp tiếp cận độc đáo của Lunyr đối với việc chia sẻ thông tin và xác thực có thể cách mạng hóa cách kiến thức được lưu trữ và truy cập trong thế giới số.

Hướng dẫn mua & đầu tư Terra Classic tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Terra Classic? Mua LUNC nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Terra Classic. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Terra Classic (LUNC).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Terra Classic sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Terra Classic (LUNC)

Bạn có thể làm gì với Terra Classic

Sở hữu Terra Classic mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

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Mua Terra Classic (LUNC) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Terra Classic (LUNC) là gì

Terra Classic is a blockchain protocol that uses fiat-pegged stablecoins to power price-stable global payments systems. Terra stablecoins offer instant settlements, low fees, and seamless cross-border exchange - loved by millions of users and merchants. Terra aims to make its stablecoins available to every developer on every blockchain. Now live on Ethereum and Solana, and coming to more soon. Terra was founded in January 2018 by Daniel Shin and Do Kwon. LUNA, a native token on Terra, is used to stabilize the price of the protocol's stablecoins. LUNA holders are also able to submit and vote on governance proposals, giving it the functionality of a governance token.

Nguồn Terra Classic

Để hiểu thêm về Terra Classic, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Terra Classic
Block Explorer

Danh mục :

Crypto-Backed TokensAurora EcosystemAvalanche Ecosystem

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Terra Classic

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 20:47:06 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Terra Classic (LUNC)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Terra Classic

LUNC USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short LUNC với đòn bẩy. Khám phá giao dịch LUNC USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Terra Classic (LUNC) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Terra Classic theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
LUNC/USDT
₫1.3273286
₫1.3273286₫1.3273286
+2.64%
2.35B (USDT)
LUNC/USDC
₫1.3268023
₫1.3268023₫1.3268023
+2.66%
512.26M (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán LUNC sang VND

Số lượng

LUNC
LUNC
VND
VND

1 LUNC = 1.3283812 VND