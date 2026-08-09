Giá Terra Classic(LUNC)
Giá Terra Classic (LUNC) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.00005048, biến động 2.74% trong 24 giờ qua. Tỷ giá LUNC sang VND là ₫ 0.00005048 mỗi LUNC.
Terra Classic hiện xếp hạng #93 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 278.50M, với nguồn cung lưu hành 5.52T LUNC. Trong vòng 24 giờ qua, LUNC được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.00004893 (thấp) đến ₫ 0.00005092 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 3,136,343.37683762062210, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 0.11600723251124660.
Về hiệu suất ngắn hạn, LUNC biến động +0.77% trong giờ qua và +3.08% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 115.89K.
No.93
85.45%
0.01%
LUNA
Vốn hoá thị trường hiện tại của Terra Classic là ₫ 278.50M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 115.89K. Nguồn cung lưu hành của LUNC là 5.52T, với tổng nguồn cung là 6455869419998.315108. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 325.89M.
+0.77%
+2.74%
+3.08%
+3.08%
Theo dõi biến động giá của Terra Classic trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ +0.0354269465
|+2.74%
|30 ngày
|₫ -0.00001121
|-18.18%
|60 ngày
|₫ -0.00001915
|-27.51%
|90 ngày
|₫ -0.00004746
|-48.46%
Hôm nay, LUNC đã biến động ₫ +0.0354269465 (+2.74%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.00001121 (-18.18%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, LUNC đã biến động ₫ -0.00001915 (-27.51%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.00004746 (-48.46%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Terra Classic (LUNC)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá Terra Classic.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Terra Classic. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường LUNC: xu hướng giảm, tăng 45% | giảm 55%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
|Điểm xoay
|Điểm xoay ≤ Giá ≤ R1
|Giữa Điểm xoay-R1
|Vừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí cao vừa phải.
|StochRSI
|20‑80
|Khu vực trung lập
|Nhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|Xu hướng giảm giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|5-6 Mua
|60-80% Mua
|Phần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.
|BOLL (20,2)
|Dải dưới ≤ Giá ≤ Dải giữa
|Giữa dải dưới và dải giữa
|Tương đối yếu, nhưng không cực đoan.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|5-6 Mua
|60-80% Mua
|Phần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.
LUNC_USDT trong khung thời gian 4 giờ đang vận động quanh mức điểm trung tâm 4,901E-5, với giá hiện tại 4,903E-5, hơi cao hơn so với đường trung tâm. Giá cả đang nằm trong phạm vi dao động hẹp giữa mức kháng cự S1 và hỗ trợ R1, đồng thời nhóm đường trung bình động ngắn hạn cho thấy tín hiệu mua sắp xếp theo chiều hướng. Cả phe mua lẫn phe bán đều đang hình thành trạng thái cân bằng tạm thời quanh vùng điểm trung tâm, chưa xuất hiện dấu hiệu rõ ràng về sự bứt phá hoặc phá vỡ xu hướng. Chỉ báo MACD đang ở trạng thái cắt giảm, cho thấy đà tăng ngắn hạn đang suy yếu. Chỉ số RSI duy trì trong vùng trung tính, còn các chỉ số KDJ và StochRSI chưa cho thấy tình trạng quá mua hoặc quá bán cực đoan. Dải Bollinger thu hẹp lại, thể hiện đặc trưng của biến động giá đang bị nén. Các chỉ báo nhanh và chậm có dấu hiệu phân tầng, đồng thời tín hiệu mua từ nhóm đường trung bình động và tín hiệu bán từ MACD đang tạo ra sự phân kỳ, cho thấy động lực hiện tại đang phân tán, thiếu đi một lực đẩy mạnh mẽ theo một hướng cụ thể. Kháng cự gần phía trên nằm tại mức R1 là 4,938E-5, cách giá hiện tại khoảng 0,7%. Kháng cự xa hơn tham khảo ở mức R2 là 4,975E-5. Hỗ trợ gần phía dưới nằm tại mức S1 là 4,864E-5, cách giá hiện tại khoảng 0,8%. Mức hỗ trợ then chốt tiếp theo là S2 tại 4,827E-5. Người dùng giao dịch cần theo dõi diễn biến thực tế của giá cả xung quanh các ngưỡng điểm trung tâm nói trên.
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của Terra Classic có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
Lunyr (LUNC) là một nền tảng phi tập trung, dựa trên Ethereum, nhằm tạo ra một cơ sở kiến thức toàn cầu sử dụng công nghệ blockchain. Nền tảng này khuyến khích người dùng đóng góp thông tin và đánh giá đồng nghiệp của họ đóng góp thông tin đổi lấy token LUNC. Mục tiêu của Lunyr là tạo ra một nguồn thông tin đáng tin cậy, chống lại sự kiểm duyệt, có thể được sử dụng cho nhiều mục đích, bao gồm thực tế ảo, thực tế tăng cường và trí tuệ nhân tạo. Nền tảng hoạt động trên cơ chế đồng thuận dựa trên chứng minh cổ phần và có một nguồn cung cố định của token. Phương pháp tiếp cận độc đáo của Lunyr đối với việc chia sẻ thông tin và xác thực có thể cách mạng hóa cách kiến thức được lưu trữ và truy cập trong thế giới số.
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Sở hữu Terra Classic mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
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Terra Classic is a blockchain protocol that uses fiat-pegged stablecoins to power price-stable global payments systems. Terra stablecoins offer instant settlements, low fees, and seamless cross-border exchange - loved by millions of users and merchants. Terra aims to make its stablecoins available to every developer on every blockchain. Now live on Ethereum and Solana, and coming to more soon. Terra was founded in January 2018 by Daniel Shin and Do Kwon. LUNA, a native token on Terra, is used to stabilize the price of the protocol's stablecoins. LUNA holders are also able to submit and vote on governance proposals, giving it the functionality of a governance token.
Để hiểu thêm về Terra Classic, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:
|Thời gian (UTC+8)
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