Giá Terra Classic hôm nay

Giá Terra Classic (LUNC) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.00005048, biến động 2.74% trong 24 giờ qua. Tỷ giá LUNC sang VND là ₫ 0.00005048 mỗi LUNC.

Terra Classic hiện xếp hạng #93 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 278.50M, với nguồn cung lưu hành 5.52T LUNC. Trong vòng 24 giờ qua, LUNC được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.00004893 (thấp) đến ₫ 0.00005092 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 3,136,343.37683762062210, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 0.11600723251124660.

Về hiệu suất ngắn hạn, LUNC biến động +0.77% trong giờ qua và +3.08% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 115.89K.

Thông tin thị trường Terra Classic (LUNC)

Xếp hạng No.93 Vốn hóa thị trường ₫ 278.50M₫ 278.50M ₫ 278.50M Khối lượng (24H) ₫ 115.89K₫ 115.89K ₫ 115.89K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 325.89M₫ 325.89M ₫ 325.89M Nguồn cung lưu thông 5.52T 5.52T 5.52T Nguồn cung tối đa 6,455,869,419,998.315108 6,455,869,419,998.315108 6,455,869,419,998.315108 Tổng cung 6,455,869,419,998.315108 6,455,869,419,998.315108 6,455,869,419,998.315108 Tỷ lệ lưu hành 85.45% Thị phần 0.01% Blockchain công khai LUNA

Vốn hoá thị trường hiện tại của Terra Classic là ₫ 278.50M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 115.89K. Nguồn cung lưu hành của LUNC là 5.52T, với tổng nguồn cung là 6455869419998.315108. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 325.89M.