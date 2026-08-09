Giá The9bit hôm nay

Giá The9bit (9BIT) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.050092, biến động 0.05% trong 24 giờ qua. Tỷ giá 9BIT sang VND là ₫ 0.050092 mỗi 9BIT.

The9bit hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- 9BIT. Trong vòng 24 giờ qua, 9BIT được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.049929 (thấp) đến ₫ 0.050164 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, 9BIT biến động +0.01% trong giờ qua và +0.11% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 779.36K.

Thông tin thị trường The9bit (9BIT)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 779.36K₫ 779.36K ₫ 779.36K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 500.92M₫ 500.92M ₫ 500.92M Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Blockchain công khai SOL

Vốn hoá thị trường hiện tại của The9bit là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 779.36K. Nguồn cung lưu hành của 9BIT là --, với tổng nguồn cung là 10000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 500.92M.