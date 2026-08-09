Giá Owlto Finance hôm nay

Giá Owlto Finance (OWL) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0008014, biến động 6.26% trong 24 giờ qua. Tỷ giá OWL sang VND là ₫ 0.0008014 mỗi OWL.

Owlto Finance hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- OWL. Trong vòng 24 giờ qua, OWL được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.000789 (thấp) đến ₫ 0.0008956 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, OWL biến động -1.19% trong giờ qua và +1.32% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 60.86K.

Thông tin thị trường Owlto Finance (OWL)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 60.86K₫ 60.86K ₫ 60.86K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 1.60M₫ 1.60M ₫ 1.60M Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Blockchain công khai BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Owlto Finance là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 60.86K. Nguồn cung lưu hành của OWL là --, với tổng nguồn cung là 2000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 1.60M.