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Giá Owlto Finance theo thời gian thực hôm nay là 0.0008014 VND. Vốn hoá thị trường của OWL là -- VND. Theo dõi cập nhật giá OWL sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Owlto Finance theo thời gian thực hôm nay là 0.0008014 VND. Vốn hoá thị trường của OWL là -- VND. Theo dõi cập nhật giá OWL sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Owlto Finance(OWL)

Giá theo thời gian thực 1 OWL sang VND

₫21.088841
₫21.088841₫21.088841
-6.26%1D
VND
Biểu đồ giá Owlto Finance (OWL) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 21:46:50 (UTC+8)

Giá Owlto Finance hôm nay

Giá Owlto Finance (OWL) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0008014, biến động 6.26% trong 24 giờ qua. Tỷ giá OWL sang VND là ₫ 0.0008014 mỗi OWL.

Owlto Finance hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- OWL. Trong vòng 24 giờ qua, OWL được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.000789 (thấp) đến ₫ 0.0008956 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, OWL biến động -1.19% trong giờ qua và +1.32% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 60.86K.

Thông tin thị trường Owlto Finance (OWL)

--
----

₫ 60.86K
₫ 60.86K₫ 60.86K

₫ 1.60M
₫ 1.60M₫ 1.60M

--
----

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Owlto Finance là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 60.86K. Nguồn cung lưu hành của OWL là --, với tổng nguồn cung là 2000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 1.60M.

Lịch sử giá Owlto Finance theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.000789
₫ 0.000789₫ 0.000789
Thấp nhất 24H
₫ 0.0008956
₫ 0.0008956₫ 0.0008956
Cao nhất 24H

₫ 0.000789
₫ 0.000789₫ 0.000789

₫ 0.0008956
₫ 0.0008956₫ 0.0008956

--
----

--
----

-1.19%

-6.26%

+1.32%

+1.32%

Lịch sử giá theo VND của Owlto Finance (OWL)

Theo dõi biến động giá của Owlto Finance trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ -1.408322431-6.26%
30 ngày₫ -0.0001383-14.72%
60 ngày₫ -0.0005316-39.88%
90 ngày₫ -0.0032756-80.35%
Biến động giá Owlto Finance hôm nay

Hôm nay, OWL đã biến động ₫ -1.408322431 (-6.26%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Owlto Finance trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.0001383 (-14.72%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Owlto Finance trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, OWL đã biến động ₫ -0.0005316 (-39.88%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Owlto Finance trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.0032756 (-80.35%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Owlto Finance (OWL)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Owlto Finance.

Phân tích Owlto Finance

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Owlto Finance. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường Owlto Finance hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường OWL: xu hướng giảm, tăng 25% | giảm 75%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJGolden CrossK > DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
Điểm xoayS2 ≤ Giá < S1Giữa S2-S1Dưới điểm xoay trung tâm, tiến vào khu vực giá thấp.
StochRSI20‑80Khu vực trung lậpNhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
MACDDead CrossDIF < DEAXu hướng giảm giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ7 Mua 0 Trung lập 0 Bán≥80% MuaTất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.
BOLL (20,2)Dải dưới ≤ Giá ≤ Dải giữaGiữa dải dưới và dải giữaTương đối yếu, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động7 Mua 0 Trung lập 0 Bán≥80% MuaTất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.

【Cấu trúc thị trường】OWL_USDT trên khung thời gian 4 giờ đang nằm ở mức 0,004343, thấp hơn khoảng 4,8% so với vùng trung tâm 0,004562. Giá hiện đang dao động quanh ngưỡng hỗ trợ S1 tại 0,004372, chỉ cách mức hỗ trợ S2 ở 0,004242 khoảng 2,3%. Cấu trúc hiện tại cho thấy xu hướng giảm, nằm trong khu vực tương đối yếu của hệ thống trung tâm. 【Trạng thái động lượng】Nhóm đường MA và nhóm đường EMA đều thể hiện tỷ lệ phân bổ 7 mua – 0 trung lập – 0 bán, hệ thống đường trung bình ngắn hạn đang có sự sắp xếp đồng nhất. Chỉ báo MACD đang ở trạng thái cắt chéo xuống, với sự phân kỳ giữa đường nhanh và đường chậm. Chỉ số RSI duy trì trong vùng trung tính, chưa xuất hiện dấu hiệu tập trung rõ rệt trong phân bố động lượng. 【Mức giá quan trọng】Kháng cự phía trên R1 nằm ở mức 0,004692, cách giá hiện tại khoảng 8,0%. Hỗ trợ phía dưới S1 tại 0,004372, chỉ cách giá hiện tại 0,7%, là mức quan trọng gần nhất. Mức hỗ trợ S2 ở 0,004242, nằm ở phía dưới 2,3%, tạo thành vùng phòng thủ thứ cấp.

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Owlto Finance?

Một số yếu tố then chốt ảnh hưởng đến giá token Owlto Finance (OWL):

1. Thị trường tâm lý - Xu hướng chung của thị trường tiền mã hóa và mức độ tin tưởng của nhà đầu tư
2. Khối lượng giao dịch - Khối lượng giao dịch cao thường phản ánh các chuyển động giá mạnh hơn
3. Mức độ áp dụng giao thức - Mức độ sử dụng các dịch vụ cầu nối xuyên chuỗi của Owlto
4. Tính tiện ích của token - Nhu cầu về OWL trong các hoạt động quản trị và chức năng nền tảng
5. Sự cạnh tranh - Hiệu suất so với các giao thức DeFi và cầu nối khác
6. Tin tức quy định - Các quy định liên quan đến tiền mã hóa có tác động đến các nền tảng DeFi
7. Phát triển kỹ thuật - Các bản cập nhật nền tảng và việc ra mắt các tính năng mới
8. Thanh khoản - Số cặp giao dịch sẵn có và danh sách niêm yết trên các sàn giao dịch
9. Quan hệ đối tác - Các liên minh chiến lược với các dự án blockchain khác
10. Tokenomics - Cơ chế cung ứng, phần thưởng staking và lịch trình phân phối

Những yếu tố này tương tác với nhau để tạo nên sự biến động giá vốn là đặc trưng của thị trường tiền mã hóa.

Tại sao mọi người muốn biết giá Owlto Finance hôm nay?

Mọi người muốn biết giá của Owlto Finance (OWL) hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt, theo dõi hiệu suất danh mục đầu tư, xác định cơ hội mua/bán, đánh giá xu hướng thị trường và quản lý rủi ro đầu tư. Dữ liệu giá theo thời gian thực giúp các nhà giao dịch căn cứ vào thời điểm để thực hiện lệnh vào và thoát một cách hiệu quả trong thị trường tiền mã hóa đầy biến động.

Dự đoán giá Owlto Finance

Dự đoán giá Owlto Finance (OWL) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của OWL vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Owlto Finance (OWL) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Owlto Finance có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Owlto Finance sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá OWL cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Owlto Finance.

Hướng dẫn mua & đầu tư Owlto Finance tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Owlto Finance? Mua OWL nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Owlto Finance. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Owlto Finance (OWL).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Owlto Finance sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Owlto Finance (OWL)

Bạn có thể làm gì với Owlto Finance

Sở hữu Owlto Finance mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Owlto Finance (OWL) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Owlto Finance (OWL) là gì

Owlto Finance (OWL) là giao thức tương tác áp dụng AI, cho phép chuyển, thực thi chuỗi chéo nhanh chóng, chi phí thấp và an toàn. Owlto Finance được xây dựng để tăng cường thanh khoản, cũng như việc áp dụng token gốc, stablecoin và RWA trên các hệ sinh thái.

Nguồn Owlto Finance

Để hiểu thêm về Owlto Finance, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Owlto Finance
Block Explorer

Danh mục :

Binance Alpha SpotlightBNB Chain EcosystemCross-chain Communication

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Owlto Finance

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 21:46:50 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Owlto Finance (OWL)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Owlto Finance

OWL USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short OWL với đòn bẩy. Khám phá giao dịch OWL USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Owlto Finance (OWL) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Owlto Finance theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
OWL/USDT
₫21.078315
₫21.078315₫21.078315
-6.31%
77.52M (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán OWL sang VND

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OWL
OWL
VND
VND

1 OWL = 21.088841 VND