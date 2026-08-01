Giá Whitebridge Network hôm nay

Giá Whitebridge Network (WBAI) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.001521, biến động 0.06% trong 24 giờ qua. Tỷ giá WBAI sang VND là ₫ 0.001521 mỗi WBAI.

Whitebridge Network hiện xếp hạng #2098 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 646.23K, với nguồn cung lưu hành 424.87M WBAI. Trong vòng 24 giờ qua, WBAI được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.001517 (thấp) đến ₫ 0.001564 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 2,406.94787494627116645, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 27.83271729364704615.

Về hiệu suất ngắn hạn, WBAI biến động 0.00% trong giờ qua và +5.25% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 57.81K.

Thông tin thị trường Whitebridge Network (WBAI)

Xếp hạng No.2098 Vốn hóa thị trường ₫ 646.23K₫ 646.23K ₫ 646.23K Khối lượng (24H) ₫ 57.81K₫ 57.81K ₫ 57.81K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 1.52M₫ 1.52M ₫ 1.52M Nguồn cung lưu thông 424.87M 424.87M 424.87M Nguồn cung tối đa 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tỷ lệ lưu hành 42.48% Blockchain công khai BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Whitebridge Network là ₫ 646.23K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 57.81K. Nguồn cung lưu hành của WBAI là 424.87M, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 1.52M.