Giá Stargate Finance(STG)
Giá Stargate Finance (STG) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.1347, biến động 1.43% trong 24 giờ qua. Tỷ giá STG sang VND là ₫ 0.1347 mỗi STG.
Stargate Finance hiện xếp hạng #147 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 89.03M, với nguồn cung lưu hành 660.95M STG. Trong vòng 24 giờ qua, STG được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.1279 (thấp) đến ₫ 0.1399 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 112,729.367583213528985, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 2,674.28817546949434930.
Về hiệu suất ngắn hạn, STG biến động +0.44% trong giờ qua và +12.06% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 69.62K.
No.147
66.09%
0.01%
BSC
Vốn hoá thị trường hiện tại của Stargate Finance là ₫ 89.03M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 69.62K. Nguồn cung lưu hành của STG là 660.95M, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 134.70M.
+0.44%
+1.43%
+12.06%
+12.06%
Theo dõi biến động giá của Stargate Finance trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ +49.973594
|+1.43%
|30 ngày
|₫ -0.0303
|-18.37%
|60 ngày
|₫ -0.2659
|-66.38%
|90 ngày
|₫ -0.1022
|-43.15%
Hôm nay, STG đã biến động ₫ +49.973594 (+1.43%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.0303 (-18.37%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, STG đã biến động ₫ -0.2659 (-66.38%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.1022 (-43.15%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Stargate Finance (STG)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá Stargate Finance.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Stargate Finance. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường STG: xu hướng giảm, tăng 45% | giảm 55%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
|Điểm xoay
|Giá > R2
|Trên R2
|Đắt hơn phạm vi "đắt nhất" gần đây, ở vùng giá cao.
|StochRSI
|<20
|Khu vực quá bán
|Ngắn hạn giảm quá nhanh, chú ý cơ hội hồi phục.
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|Xu hướng giảm giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|1-2 Mua
|20‑40% Bán
|Phần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
|BOLL (20,2)
|Dải dưới ≤ Giá ≤ Dải giữa
|Giữa dải dưới và dải giữa
|Tương đối yếu, nhưng không cực đoan.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|3-4 Mua
|40‑60% Trung lập
|Các đường trung bình động đan xen giữa tăng giá và giảm giá, hướng đi không rõ ràng.
STG_USDT在4小时周期内运行于0.1359水平，价格位于R2枢纽点0.1343之上。市场结构呈现高位震荡特征，当前价格较中枢价位0.1297高出约4.7%。均线系统（MA与EMA）均发出买入信号，表明短期趋势向上。价格处于枢轴体系的阻力区域上方，多头占据明显优势。 MACD指标显示死叉形态，快慢线动能出现背离现象。RSI指数处于中性区间，未表现出超买或超卖的极端状态。KDJ与StochRSI数值则反映出短线动能较为分散，缺乏单一方向的合力支撑。布林带开口状态表明市场波动率保持稳定，未出现剧烈扩张或收缩的情况。快慢指标分层运行，短期回调压力与中期上升趋势并存。 近期参考价位为R2枢纽点0.1343，距离当前价格约0.0016。下方第一支撑位位于中枢价位0.1297，距离现价约0.0062。远端防守位设于S1枢纽点0.1271，距离现价约0.0088。上方暂无明显近期阻力记录，需密切关注前期高点位置。关键价位分布显示，下行空间略大于上行缓冲距离。
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của Stargate Finance có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
STG là một tài sản số hoạt động trên nền tảng phi tập trung, cung cấp cho người dùng một phương thức giao dịch an toàn và hiệu quả. Nó được thiết kế để tạo điều kiện cho việc thanh toán và chuyển khoản một cách nhanh chóng và tiết kiệm chi phí, làm cho nó trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho cả cá nhân và doanh nghiệp. STG sử dụng cơ chế đồng thuận dựa trên chứng minh cổ phần, nổi tiếng với khả năng tiết kiệm năng lượng và khả năng mở rộng. Mô hình cung cấp tài sản của STG là cố định, mang lại một mức độ dự đoán và ổn định cho người dùng của nó. Trong hệ sinh thái tiền điện tử rộng lớn, STG thường được sử dụng cho giao dịch ngang hàng, chuyển tiền, và là phương tiện trao đổi trong các thị trường trực tuyến.
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Stargate is a fully composable liquidity transport protocol that lives at the heart of Omnichain DeFi.
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