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Giá Stargate Finance theo thời gian thực hôm nay là 0.1347 VND. Vốn hoá thị trường của STG là 89,030,149.6737 VND. Theo dõi cập nhật giá STG sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Stargate Finance theo thời gian thực hôm nay là 0.1347 VND. Vốn hoá thị trường của STG là 89,030,149.6737 VND. Theo dõi cập nhật giá STG sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Stargate Finance(STG)

Giá theo thời gian thực 1 STG sang VND

₫3,544.6305
₫3,544.6305₫3,544.6305
+1.43%1D
VND
Biểu đồ giá Stargate Finance (STG) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 23:31:34 (UTC+8)

Giá Stargate Finance hôm nay

Giá Stargate Finance (STG) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.1347, biến động 1.43% trong 24 giờ qua. Tỷ giá STG sang VND là ₫ 0.1347 mỗi STG.

Stargate Finance hiện xếp hạng #147 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 89.03M, với nguồn cung lưu hành 660.95M STG. Trong vòng 24 giờ qua, STG được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.1279 (thấp) đến ₫ 0.1399 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 112,729.367583213528985, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 2,674.28817546949434930.

Về hiệu suất ngắn hạn, STG biến động +0.44% trong giờ qua và +12.06% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 69.62K.

Thông tin thị trường Stargate Finance (STG)

No.147

₫ 89.03M
₫ 89.03M₫ 89.03M

₫ 69.62K
₫ 69.62K₫ 69.62K

₫ 134.70M
₫ 134.70M₫ 134.70M

660.95M
660.95M 660.95M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

66.09%

0.01%

BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Stargate Finance là ₫ 89.03M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 69.62K. Nguồn cung lưu hành của STG là 660.95M, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 134.70M.

Lịch sử giá Stargate Finance theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.1279
₫ 0.1279₫ 0.1279
Thấp nhất 24H
₫ 0.1399
₫ 0.1399₫ 0.1399
Cao nhất 24H

₫ 0.1279
₫ 0.1279₫ 0.1279

₫ 0.1399
₫ 0.1399₫ 0.1399

₫ 112,729.367583213528985
₫ 112,729.367583213528985₫ 112,729.367583213528985

₫ 2,674.28817546949434930
₫ 2,674.28817546949434930₫ 2,674.28817546949434930

+0.44%

+1.43%

+12.06%

+12.06%

Lịch sử giá theo VND của Stargate Finance (STG)

Theo dõi biến động giá của Stargate Finance trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +49.973594+1.43%
30 ngày₫ -0.0303-18.37%
60 ngày₫ -0.2659-66.38%
90 ngày₫ -0.1022-43.15%
Biến động giá Stargate Finance hôm nay

Hôm nay, STG đã biến động ₫ +49.973594 (+1.43%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Stargate Finance trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.0303 (-18.37%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Stargate Finance trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, STG đã biến động ₫ -0.2659 (-66.38%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Stargate Finance trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.1022 (-43.15%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Stargate Finance (STG)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Stargate Finance.

Phân tích Stargate Finance

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Stargate Finance. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường Stargate Finance hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường STG: xu hướng giảm, tăng 45% | giảm 55%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJDead CrossK < DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
Điểm xoayGiá > R2Trên R2Đắt hơn phạm vi "đắt nhất" gần đây, ở vùng giá cao.
StochRSI<20Khu vực quá bánNgắn hạn giảm quá nhanh, chú ý cơ hội hồi phục.
MACDDead CrossDIF < DEAXu hướng giảm giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ1-2 Mua20‑40% BánPhần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
BOLL (20,2)Dải dưới ≤ Giá ≤ Dải giữaGiữa dải dưới và dải giữaTương đối yếu, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động3-4 Mua40‑60% Trung lậpCác đường trung bình động đan xen giữa tăng giá và giảm giá, hướng đi không rõ ràng.

STG_USDT在4小时周期内运行于0.1359水平，价格位于R2枢纽点0.1343之上。市场结构呈现高位震荡特征，当前价格较中枢价位0.1297高出约4.7%。均线系统（MA与EMA）均发出买入信号，表明短期趋势向上。价格处于枢轴体系的阻力区域上方，多头占据明显优势。 MACD指标显示死叉形态，快慢线动能出现背离现象。RSI指数处于中性区间，未表现出超买或超卖的极端状态。KDJ与StochRSI数值则反映出短线动能较为分散，缺乏单一方向的合力支撑。布林带开口状态表明市场波动率保持稳定，未出现剧烈扩张或收缩的情况。快慢指标分层运行，短期回调压力与中期上升趋势并存。 近期参考价位为R2枢纽点0.1343，距离当前价格约0.0016。下方第一支撑位位于中枢价位0.1297，距离现价约0.0062。远端防守位设于S1枢纽点0.1271，距离现价约0.0088。上方暂无明显近期阻力记录，需密切关注前期高点位置。关键价位分布显示，下行空间略大于上行缓冲距离。

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Stargate Finance?

Giá token STG bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố chính sau:

1. Tổng giá trị bị khóa (TVL) – Các khoản tiền gửi có tính thanh khoản cao hơn sẽ làm tăng tiện ích và nhu cầu.
2. Khối lượng giao dịch qua các cầu nối xuyên chuỗi – Số lượng giao dịch nhiều hơn sẽ tạo ra phí cho những người nắm giữ token.
3. Tâm lý thị trường DeFi – Các xu hướng chung của tài chính phi tập trung ảnh hưởng đến mức độ áp dụng.
4. Tiện ích của token và phần thưởng staking – Quyền quản trị cũng như các ưu đãi farming lợi suất.
5. Sự cạnh tranh từ các giao thức cầu nối khác – Thị phần ảnh hưởng đến định giá.
6. Những phát triển kỹ thuật và quan hệ đối tác – Các bản nâng cấp và tích hợp của giao thức.
7. Môi trường quy định đối với DeFi – Những thay đổi trong chính sách ảnh hưởng đến niềm tin của người dùng.
8. Tình hình chung của thị trường tiền mã hóa – Biến động giá của Bitcoin và Ethereum tạo nên các hiệu ứng tương quan.

Tại sao mọi người muốn biết giá Stargate Finance hôm nay?

Mọi người muốn biết giá của Stargate Finance (STG) hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt, quản lý danh mục đầu tư, phân tích thị trường và xác định thời điểm đặt lệnh mua/bán. Vì STG là một token thuộc giao thức DeFi cho phép chuyển đổi thanh khoản xuyên chuỗi, việc theo dõi giá cả giúp nhà đầu tư đánh giá tâm lý thị trường, đánh giá hiệu quả đầu tư cũng như nhận diện những cơ hội tiềm năng trong hệ sinh thái xuyên chuỗi đang không ngừng phát triển.

Dự đoán giá Stargate Finance

Dự đoán giá Stargate Finance (STG) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của STG vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Stargate Finance (STG) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Stargate Finance có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Stargate Finance sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá STG cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Stargate Finance.

Giới thiệu Stargate Finance

STG là một tài sản số hoạt động trên nền tảng phi tập trung, cung cấp cho người dùng một phương thức giao dịch an toàn và hiệu quả. Nó được thiết kế để tạo điều kiện cho việc thanh toán và chuyển khoản một cách nhanh chóng và tiết kiệm chi phí, làm cho nó trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho cả cá nhân và doanh nghiệp. STG sử dụng cơ chế đồng thuận dựa trên chứng minh cổ phần, nổi tiếng với khả năng tiết kiệm năng lượng và khả năng mở rộng. Mô hình cung cấp tài sản của STG là cố định, mang lại một mức độ dự đoán và ổn định cho người dùng của nó. Trong hệ sinh thái tiền điện tử rộng lớn, STG thường được sử dụng cho giao dịch ngang hàng, chuyển tiền, và là phương tiện trao đổi trong các thị trường trực tuyến.

Hướng dẫn mua & đầu tư Stargate Finance tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Stargate Finance? Mua STG nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Stargate Finance. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Stargate Finance (STG).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Stargate Finance sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Stargate Finance (STG)

Bạn có thể làm gì với Stargate Finance

Sở hữu Stargate Finance mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

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  • MEXC Launchpool

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    MEXC Pre-Market

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    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Stargate Finance (STG) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Stargate Finance (STG) là gì

Stargate is a fully composable liquidity transport protocol that lives at the heart of Omnichain DeFi.

Nguồn Stargate Finance

Để hiểu thêm về Stargate Finance, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Stargate Finance
Block Explorer

Danh mục :

Arbitrum EcosystemAvalanche EcosystemBase Ecosystem

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Stargate Finance

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 23:31:34 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Stargate Finance (STG)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Stargate Finance

STG USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short STG với đòn bẩy. Khám phá giao dịch STG USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Stargate Finance (STG) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Stargate Finance theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
STG/USDT
₫3,539.3675
₫3,539.3675₫3,539.3675
+1.20%
529.48K (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán STG sang VND

Số lượng

STG
STG
VND
VND

1 STG = 3,544.6305 VND