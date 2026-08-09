Giá Stargate Finance hôm nay

Giá Stargate Finance (STG) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.1347, biến động 1.43% trong 24 giờ qua. Tỷ giá STG sang VND là ₫ 0.1347 mỗi STG.

Stargate Finance hiện xếp hạng #147 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 89.03M, với nguồn cung lưu hành 660.95M STG. Trong vòng 24 giờ qua, STG được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.1279 (thấp) đến ₫ 0.1399 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 112,729.367583213528985, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 2,674.28817546949434930.

Về hiệu suất ngắn hạn, STG biến động +0.44% trong giờ qua và +12.06% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 69.62K.

Thông tin thị trường Stargate Finance (STG)

Xếp hạng No.147 Vốn hóa thị trường ₫ 89.03M₫ 89.03M ₫ 89.03M Khối lượng (24H) ₫ 69.62K₫ 69.62K ₫ 69.62K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 134.70M₫ 134.70M ₫ 134.70M Nguồn cung lưu thông 660.95M 660.95M 660.95M Nguồn cung tối đa 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tỷ lệ lưu hành 66.09% Thị phần 0.01% Blockchain công khai BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Stargate Finance là ₫ 89.03M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 69.62K. Nguồn cung lưu hành của STG là 660.95M, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 134.70M.