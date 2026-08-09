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Giá Movement theo thời gian thực hôm nay là 0.007056 VND. Vốn hoá thị trường của MOVE là 28,238,699.997648 VND. Theo dõi cập nhật giá MOVE sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Movement theo thời gian thực hôm nay là 0.007056 VND. Vốn hoá thị trường của MOVE là 28,238,699.997648 VND. Theo dõi cập nhật giá MOVE sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Movement(MOVE)

Giá theo thời gian thực 1 MOVE sang VND

₫185.862845
₫185.862845₫185.862845
-1.61%1D
VND
Biểu đồ giá Movement (MOVE) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 21:08:29 (UTC+8)

Giá Movement hôm nay

Giá Movement (MOVE) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.007056, biến động 1.61% trong 24 giờ qua. Tỷ giá MOVE sang VND là ₫ 0.007056 mỗi MOVE.

Movement hiện xếp hạng #427 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 28.24M, với nguồn cung lưu hành 4.00B MOVE. Trong vòng 24 giờ qua, MOVE được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.006989 (thấp) đến ₫ 0.007388 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 38,130.044084125591225, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 290.50886013551906370.

Về hiệu suất ngắn hạn, MOVE biến động -0.05% trong giờ qua và -6.82% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 66.07K.

Thông tin thị trường Movement (MOVE)

No.427

₫ 28.24M
₫ 28.24M₫ 28.24M

₫ 66.07K
₫ 66.07K₫ 66.07K

₫ 70.56M
₫ 70.56M₫ 70.56M

4.00B
4.00B 4.00B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

40.02%

0.01%

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Movement là ₫ 28.24M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 66.07K. Nguồn cung lưu hành của MOVE là 4.00B, với tổng nguồn cung là 10000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 70.56M.

Lịch sử giá Movement theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.006989
₫ 0.006989₫ 0.006989
Thấp nhất 24H
₫ 0.007388
₫ 0.007388₫ 0.007388
Cao nhất 24H

₫ 0.006989
₫ 0.006989₫ 0.006989

₫ 0.007388
₫ 0.007388₫ 0.007388

₫ 38,130.044084125591225
₫ 38,130.044084125591225₫ 38,130.044084125591225

₫ 290.50886013551906370
₫ 290.50886013551906370₫ 290.50886013551906370

-0.05%

-1.60%

-6.82%

-6.82%

Lịch sử giá theo VND của Movement (MOVE)

Theo dõi biến động giá của Movement trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ -3.04135766-1.60%
30 ngày₫ -0.004194-37.28%
60 ngày₫ -0.006014-46.02%
90 ngày₫ -0.014064-66.60%
Biến động giá Movement hôm nay

Hôm nay, MOVE đã biến động ₫ -3.04135766 (-1.60%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Movement trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.004194 (-37.28%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Movement trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, MOVE đã biến động ₫ -0.006014 (-46.02%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Movement trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.014064 (-66.60%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Movement (MOVE)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Movement.

Phân tích Movement

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Movement. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường Movement hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường MOVE: xu hướng tăng, tăng 60% | giảm 40%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJGolden CrossK > DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
Điểm xoayS2 ≤ Giá < S1Giữa S2-S1Dưới điểm xoay trung tâm, tiến vào khu vực giá thấp.
StochRSI20‑80Khu vực trung lậpNhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ7 Mua 0 Trung lập 0 Bán≥80% MuaTất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.
BOLL (20,2)Dải dưới ≤ Giá ≤ Dải giữaGiữa dải dưới và dải giữaTương đối yếu, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động7 Mua 0 Trung lập 0 Bán≥80% MuaTất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.

MOVE_USDT đang giao dịch ở mức giá hiện tại 0,007078 trên khung thời gian 4 giờ. Giá cả nằm giữa hai ngưỡng trung tâm S2 và S1, với ngưỡng trung tâm 0,00718 nằm ở phía trên. Các chỉ báo cho thấy sự đồng nhất trong xu hướng mua vào; hệ thống đường trung bình động đều hướng về phía mua. Tuy nhiên, giá vẫn đang nằm dưới vùng trục ngắn hạn. Phân bố động lượng cho thấy lực mua tập trung trong ngắn hạn. Nhóm các đường MA và EMA đều phát tín hiệu mua. MACD hình thành cấu trúc giao cắt vàng. Chỉ số RSI duy trì trong vùng trung tính. Các chỉ báo nhanh và chậm xuất hiện hiện tượng phân tầng. Biến động thị trường vẫn giữ ở mức hiện tại. Lực mua và lực bán đang tái tích tụ ở mức thấp. Mức kháng cự gần S1 nằm ở 0,00709, cách giá hiện tại chưa đến 0,2%. Ngưỡng trung tâm quan trọng phía trên là 0,00718, cách giá hiện tại khoảng 1,4%. Mức kháng cự xa R1 được xác định ở 0,00722. Ở phía dưới, mức hỗ trợ gần S2 nằm ở 0,00705, cách giá hiện tại khoảng 0,4%. Ngưỡng kháng cự sâu hơn R2 được đặt ở 0,00731, tạo ra một khoảng quan sát rõ ràng giữa các mức giá.

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Movement?

Giá token MOVE bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố then chốt sau:

1. Tâm lý thị trường và xu hướng chung của ngành tiền mã hóa
2. Khối lượng giao dịch và tính thanh khoản trên các sàn giao dịch
3. Mức độ áp dụng công nghệ blockchain Movement
4. Hoạt động của nhà phát triển và sự tăng trưởng của hệ sinh thái
5. Các thông báo về quan hệ đối tác và tích hợp
6. Tin tức liên quan đến quy định có ảnh hưởng đến các dự án blockchain
7. Biến động giá của Bitcoin và Ethereum
8. Tính tiện ích của token và phần thưởng staking
9. Động lực cung ứng và cấu trúc tokenomics
10. Sự cạnh tranh từ các blockchain Layer 1 khác

Tại sao mọi người muốn biết giá Movement hôm nay?

Người ta muốn biết giá của MOVE hôm nay vì nhiều lý do quan trọng:

1. Quyết định đầu tư – Các nhà giao dịch cần biết giá hiện tại để mua, bán hoặc nắm giữ vị thế.
2. Theo dõi danh mục đầu tư – Nhà đầu tư theo dõi biến động giá trị của các khoản nắm giữ.
3. Định thời điểm thị trường – Biến động giá giúp xác định cơ hội vào/ra thị trường.
4. Quản lý rủi ro – Giá hiện tại cung cấp thông tin cho việc đặt lệnh cắt lỗ và chốt lời.
5. Phân tích thị trường – Giá hôm nay cung cấp dữ liệu phục vụ phân tích kỹ thuật và cơ bản.
6. Tâm lý FOMO/tin đồn – Nỗi lo sợ bỏ lỡ cơ hội thúc đẩy sự quan tâm đến biến động giá.
7. Tương quan với tin tức – Giá phản ứng trước các thông báo hoặc sự kiện thị trường.

Giá cả theo thời gian thực là yếu tố thiết yếu đối với các chiến lược giao dịch và đầu tư tiền mã hóa chủ động.

Dự đoán giá Movement

Dự đoán giá Movement (MOVE) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của MOVE vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Movement (MOVE) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Movement có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Movement sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá MOVE cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Movement.

Giới thiệu Movement

MOVE là một token tiền điện tử hoạt động trên nền tảng Ethereum. Nó được thiết kế để sử dụng trong hệ sinh thái Mover, một nền tảng tài chính phi tập trung (DeFi) nhằm cung cấp cho người dùng một cách đơn giản và hiệu quả để quản lý tài sản số của họ. MOVE chủ yếu được sử dụng cho việc quản trị trong hệ sinh thái Mover, cho phép những người sở hữu quyền bỏ phiếu về các đề xuất và quyết định ảnh hưởng đến nền tảng. Token cũng phục vụ như một token tiện ích trong nền tảng, tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch và tương tác giữa người dùng. MOVE hoạt động trên cơ chế đồng thuận dựa trên cổ phần, và mô hình cung cấp và phát hành của nó được xác định bởi cộng đồng Mover thông qua các phiếu bầu quản trị của họ.

Hướng dẫn mua & đầu tư Movement tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Movement? Mua MOVE nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Movement. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Movement (MOVE).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Movement sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Movement (MOVE)

Bạn có thể làm gì với Movement

Sở hữu Movement mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Movement (MOVE) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Taker
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Maker
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Taker

Xem phí giao dịch cạnh tranh của MEXC

Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

Movement (MOVE) là gì

Movement Network là hệ sinh thái các blockchain dựa trên Move dạng mô-đun cho phép nhà phát triển xây dựng các ứng dụng blockchain an toàn, hiệu suất cao và có khả năng tương tác, thu hẹp khoảng cách giữa hệ sinh thái Move và EVM.

Whitepaper

Nguồn Movement

Để hiểu thêm về Movement, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Movement
Block Explorer

Danh mục :

Base EcosystemBase NativeBinance HODLer Airdrops

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Movement

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 21:08:29 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Movement (MOVE)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Movement

MOVE USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short MOVE với đòn bẩy. Khám phá giao dịch MOVE USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Movement (MOVE) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Movement theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
MOVE/USDT
₫185.41549
₫185.41549₫185.41549
-1.71%
9.28M (USDT)
MOVE/USDC
₫185.126025
₫185.126025₫185.126025
-1.82%
7.59M (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán MOVE sang VND

Số lượng

MOVE
MOVE
VND
VND

1 MOVE = 185.67864 VND