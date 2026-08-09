Giá Movement hôm nay

Giá Movement (MOVE) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.007056, biến động 1.61% trong 24 giờ qua. Tỷ giá MOVE sang VND là ₫ 0.007056 mỗi MOVE.

Movement hiện xếp hạng #427 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 28.24M, với nguồn cung lưu hành 4.00B MOVE. Trong vòng 24 giờ qua, MOVE được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.006989 (thấp) đến ₫ 0.007388 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 38,130.044084125591225, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 290.50886013551906370.

Về hiệu suất ngắn hạn, MOVE biến động -0.05% trong giờ qua và -6.82% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 66.07K.

Thông tin thị trường Movement (MOVE)

Xếp hạng No.427 Vốn hóa thị trường ₫ 28.24M₫ 28.24M ₫ 28.24M Khối lượng (24H) ₫ 66.07K₫ 66.07K ₫ 66.07K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 70.56M₫ 70.56M ₫ 70.56M Nguồn cung lưu thông 4.00B 4.00B 4.00B Nguồn cung tối đa 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Tổng cung 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Tỷ lệ lưu hành 40.02% Thị phần 0.01% Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Movement là ₫ 28.24M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 66.07K. Nguồn cung lưu hành của MOVE là 4.00B, với tổng nguồn cung là 10000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 70.56M.