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Giá CASPER theo thời gian thực hôm nay là 0.001889 VND. Vốn hoá thị trường của CSPR là 30,284,044.696611 VND. Theo dõi cập nhật giá CSPR sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá CASPER theo thời gian thực hôm nay là 0.001889 VND. Vốn hoá thị trường của CSPR là 30,284,044.696611 VND. Theo dõi cập nhật giá CSPR sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá CASPER(CSPR)

Giá theo thời gian thực 1 CSPR sang VND

₫49.709035
₫49.709035₫49.709035
-3.32%1D
VND
Biểu đồ giá CASPER (CSPR) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 18:29:58 (UTC+8)

Giá CASPER hôm nay

Giá CASPER (CSPR) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.001889, biến động 3.32% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CSPR sang VND là ₫ 0.001889 mỗi CSPR.

CASPER hiện xếp hạng #546 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 30.28M, với nguồn cung lưu hành 16.03B CSPR. Trong vòng 24 giờ qua, CSPR được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.00188 (thấp) đến ₫ 0.002 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 35,875.48765045, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 52.06278957840946820.

Về hiệu suất ngắn hạn, CSPR biến động -0.11% trong giờ qua và +0.10% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 57.44K.

Thông tin thị trường CASPER (CSPR)

No.546

₫ 30.28M
₫ 30.28M₫ 30.28M

₫ 57.44K
₫ 57.44K₫ 57.44K

₫ 36.94M
₫ 36.94M₫ 36.94M

16.03B
16.03B 16.03B

19,557,009,433
19,557,009,433 19,557,009,433

2021-05-11 00:00:00

CSPR

Vốn hoá thị trường hiện tại của CASPER là ₫ 30.28M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 57.44K. Nguồn cung lưu hành của CSPR là 16.03B, với tổng nguồn cung là 19557009433. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 36.94M.

Lịch sử giá CASPER theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.00188
₫ 0.00188₫ 0.00188
Thấp nhất 24H
₫ 0.002
₫ 0.002₫ 0.002
Cao nhất 24H

₫ 0.00188
₫ 0.00188₫ 0.00188

₫ 0.002
₫ 0.002₫ 0.002

₫ 35,875.48765045
₫ 35,875.48765045₫ 35,875.48765045

₫ 52.06278957840946820
₫ 52.06278957840946820₫ 52.06278957840946820

-0.11%

-3.32%

+0.10%

+0.10%

Lịch sử giá theo VND của CASPER (CSPR)

Theo dõi biến động giá của CASPER trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ -1.70701279-3.32%
30 ngày₫ +0.000099+5.53%
60 ngày₫ -0.000214-10.18%
90 ngày₫ -0.00111-37.02%
Biến động giá CASPER hôm nay

Hôm nay, CSPR đã biến động ₫ -1.70701279 (-3.32%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá CASPER trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.000099 (+5.53%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá CASPER trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, CSPR đã biến động ₫ -0.000214 (-10.18%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá CASPER trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.00111 (-37.02%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của CASPER (CSPR)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá CASPER.

Phân tích CASPER

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của CASPER. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường CASPER hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường CSPR: xu hướng giảm, tăng 35% | giảm 65%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJDead CrossK < DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
Điểm xoayR1 < Giá ≤ R2Giữa R1-R2Trên điểm xoay trung tâm, nhưng không thuộc khu vực giá cực cao.
StochRSI20‑80Khu vực trung lậpNhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
MACDDead CrossDIF < DEAXu hướng giảm giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ0 Mua0‑20% BánTất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
BOLL (20,2)Dải giữa < Giá ≤ Dải trênGiữa dải giữa và dải trênTương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động0 Mua0‑20% BánTất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.

CSPR_USDT trong khung thời gian 4 giờ đang giao dịch quanh mức giá 0,00187. Mức giá hiện tại nằm trên điểm trung tâm 0,001845, nằm trong khoảng giữa mức kháng cự R1 ở 0,001866 và mức hỗ trợ S2 ở 0,001801. Hệ thống trung tâm cho thấy sau khi giá vượt qua R1 thì bị chặn lại và quay đầu giảm; cấu trúc thị trường hiện tại vẫn duy trì ở trạng thái dao động xung quanh vùng trung tâm, gần mức kháng cự thứ nhất. Nhóm đường trung bình động và nhóm EMA chưa thể hiện được sự sắp xếp rõ ràng theo chiều tăng giá, đồng thời các chỉ báo cũng thiếu tính đồng bộ, cho thấy thị trường đang trong giai đoạn điều chỉnh trước khi xác định hướng đi tiếp theo. Chỉ báo MACD đã hình thành dấu hiệu cắt giảm (death cross), hai đường nhanh chậm đang phân kỳ theo hướng giảm, cho thấy lực bán đang chiếm ưu thế. Chỉ số RSI đang ở vùng trung tính, chưa chạm đến các ngưỡng mua quá mức hay bán quá mức, phản ánh biến động ngắn hạn đang dần thu hẹp. Các chỉ báo KDJ và StochRSI đều đồng loạt giảm, khẳng định áp lực điều chỉnh ngắn hạn vẫn còn tồn tại. Đường bollinger đang thu hẹp dần, giá di chuyển quanh dải trung tâm, khiến biên độ dao động bị hạn chế. Lực cung cầu hiện tại đang tạm thời cân bằng, tuy nhiên không có sự hỗ trợ về khối lượng giao dịch cần thiết để tạo đà cho một đợt bứt phá mạnh mẽ, đồng thời xu hướng phân bổ động lượng cũng tỏ ra phân tán. Mức kháng cự quan trọng gần nhất nằm ở 0,001889 (R2), cách mức giá hiện tại khoảng 1,0%. Mức hỗ trợ đầu tiên phía dưới là 0,001866 (được chuyển thành hỗ trợ từ R1), cách mức giá hiện tại khoảng 0,2%. Về phía xa hơn, các mức hỗ trợ tham khảo lần lượt là 0,001822 (S1) và 0,001801 (S2). Nếu giá phá vỡ xuống dưới mức trung tâm 0,001845, thị trường sẽ tiến hành kiểm tra tính hiệu quả của mức hỗ trợ S1.

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá CASPER?

Giá của CASPER (CSPR) bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố then chốt sau:

1. Mức độ phổ biến của mạng lưới và hoạt động của các nhà phát triển trên blockchain Casper
2. Phần thưởng staking và tỷ lệ tham gia của các validator
3. Tâm lý chung của thị trường tiền điện tử cũng như mối tương quan với Bitcoin
4. Các mối quan hệ đối tác doanh nghiệp và những trường hợp sử dụng trong thế giới thực
5. Động lực cung cấp token và tỷ lệ lạm phát
6. Những diễn biến về quy định có ảnh hưởng đến các mạng lưới proof-of-stake
7. Sự cạnh tranh từ các blockchain tập trung vào doanh nghiệp khác
8. Các bản nâng cấp kỹ thuật và cải tiến giao thức
9. Khối lượng giao dịch và tính thanh khoản trên các sàn giao dịch lớn
10. Tâm lý chung của nhà đầu tư đối với các dự án blockchain mới.

Tại sao mọi người muốn biết giá CASPER hôm nay?

Mọi người muốn biết giá của CASPER (CSPR) hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt, quản lý danh mục đầu tư, xác định thời điểm mua/bán phù hợp với thị trường, theo dõi hiệu suất đầu tư và cập nhật kịp thời các xu hướng thị trường. Dữ liệu giá theo thời gian thực giúp nhà đầu tư đánh giá mức độ biến động, lên kế hoạch cho chiến lược vào/ra thị trường cũng như giám sát giá trị hiện tại của các khoản nắm giữ trong thị trường tiền điện tử đầy biến động.

Dự đoán giá CASPER

Dự đoán giá CASPER (CSPR) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của CSPR vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá CASPER (CSPR) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của CASPER có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá CASPER sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá CSPR cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá CASPER.

Giới thiệu CASPER

Casper (CSPR) là một nền tảng dựa trên blockchain nhằm mục đích nâng cao khả năng mở rộng, bảo mật và phi tập trung của cơ sở hạ tầng blockchain hiện tại. Nền tảng này sử dụng một giao thức đồng thuận độc đáo được biết đến với tên gọi Correct-by-Construction (CBC) Casper, được thiết kế để khắc phục các vấn đề về khả năng mở rộng mà các hệ thống blockchain truyền thống gặp phải. CSPR là token tiện ích bản địa của mạng lưới Casper, chủ yếu được sử dụng cho việc staking và tham gia vào quản trị mạng lưới. Thiết kế của Casper nhằm hỗ trợ các ứng dụng cấp doanh nghiệp và môi trường thân thiện với nhà phát triển, làm cho nó trở thành một nền tảng phù hợp cho nhiều trường hợp sử dụng bao gồm tài chính phi tập trung (DeFi), theo dõi chuỗi cung ứng, và nhiều hơn nữa.

Hướng dẫn mua & đầu tư CASPER tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với CASPER? Mua CSPR nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua CASPER. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua CASPER (CSPR).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và CASPER sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua CASPER (CSPR)

Bạn có thể làm gì với CASPER

Sở hữu CASPER mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

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Mua CASPER (CSPR) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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CASPER (CSPR) là gì

Casper là một bằng chứng về mạng lưới blockchain cổ phần được tối ưu hóa cho sự thừa nhận của doanh nghiệp và nhà phát triển. Mạng Casper là chuỗi khối trực tiếp đầu tiên được xây dựng dựa trên đặc điểm kỹ thuật Casper đúng theo Correct-by-Construction (CBC), cho phép mạng tạo ra các thị trường mới bền vững và mở khóa giá trị bằng cách mã hóa gần như bất kỳ tài sản nào mà không ảnh hưởng đến hiệu suất hoặc bảo mật. Hoạt động trên Casper chịu sự điều chỉnh của CSPR, mã thông báo gốc của mạng.

Nguồn CASPER

Để hiểu thêm về CASPER, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức CASPER
Block Explorer

Danh mục :

CoinList LaunchpadLayer 1 (L1)Made in USA

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về CASPER

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 18:29:58 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành CASPER (CSPR)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về CASPER

CSPR USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short CSPR với đòn bẩy. Khám phá giao dịch CSPR USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường CASPER (CSPR) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá CASPER theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
CSPR/USDT
₫49.761665
₫49.761665₫49.761665
-3.17%
29.79M (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán CSPR sang VND

Số lượng

CSPR
CSPR
VND
VND

1 CSPR = 49.709035 VND