Giá CASPER(CSPR)
Giá CASPER (CSPR) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.001889, biến động 3.32% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CSPR sang VND là ₫ 0.001889 mỗi CSPR.
CASPER hiện xếp hạng #546 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 30.28M, với nguồn cung lưu hành 16.03B CSPR. Trong vòng 24 giờ qua, CSPR được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.00188 (thấp) đến ₫ 0.002 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 35,875.48765045, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 52.06278957840946820.
Về hiệu suất ngắn hạn, CSPR biến động -0.11% trong giờ qua và +0.10% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 57.44K.
No.546
2021-05-11 00:00:00
CSPR
Vốn hoá thị trường hiện tại của CASPER là ₫ 30.28M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 57.44K. Nguồn cung lưu hành của CSPR là 16.03B, với tổng nguồn cung là 19557009433. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 36.94M.
-0.11%
-3.32%
+0.10%
+0.10%
Theo dõi biến động giá của CASPER trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ -1.70701279
|-3.32%
|30 ngày
|₫ +0.000099
|+5.53%
|60 ngày
|₫ -0.000214
|-10.18%
|90 ngày
|₫ -0.00111
|-37.02%
Hôm nay, CSPR đã biến động ₫ -1.70701279 (-3.32%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.000099 (+5.53%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, CSPR đã biến động ₫ -0.000214 (-10.18%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.00111 (-37.02%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của CASPER (CSPR)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá CASPER.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của CASPER. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường CSPR: xu hướng giảm, tăng 35% | giảm 65%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
|Điểm xoay
|R1 < Giá ≤ R2
|Giữa R1-R2
|Trên điểm xoay trung tâm, nhưng không thuộc khu vực giá cực cao.
|StochRSI
|20‑80
|Khu vực trung lập
|Nhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|Xu hướng giảm giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|0 Mua
|0‑20% Bán
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
|BOLL (20,2)
|Dải giữa < Giá ≤ Dải trên
|Giữa dải giữa và dải trên
|Tương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|0 Mua
|0‑20% Bán
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
CSPR_USDT trong khung thời gian 4 giờ đang giao dịch quanh mức giá 0,00187. Mức giá hiện tại nằm trên điểm trung tâm 0,001845, nằm trong khoảng giữa mức kháng cự R1 ở 0,001866 và mức hỗ trợ S2 ở 0,001801. Hệ thống trung tâm cho thấy sau khi giá vượt qua R1 thì bị chặn lại và quay đầu giảm; cấu trúc thị trường hiện tại vẫn duy trì ở trạng thái dao động xung quanh vùng trung tâm, gần mức kháng cự thứ nhất. Nhóm đường trung bình động và nhóm EMA chưa thể hiện được sự sắp xếp rõ ràng theo chiều tăng giá, đồng thời các chỉ báo cũng thiếu tính đồng bộ, cho thấy thị trường đang trong giai đoạn điều chỉnh trước khi xác định hướng đi tiếp theo. Chỉ báo MACD đã hình thành dấu hiệu cắt giảm (death cross), hai đường nhanh chậm đang phân kỳ theo hướng giảm, cho thấy lực bán đang chiếm ưu thế. Chỉ số RSI đang ở vùng trung tính, chưa chạm đến các ngưỡng mua quá mức hay bán quá mức, phản ánh biến động ngắn hạn đang dần thu hẹp. Các chỉ báo KDJ và StochRSI đều đồng loạt giảm, khẳng định áp lực điều chỉnh ngắn hạn vẫn còn tồn tại. Đường bollinger đang thu hẹp dần, giá di chuyển quanh dải trung tâm, khiến biên độ dao động bị hạn chế. Lực cung cầu hiện tại đang tạm thời cân bằng, tuy nhiên không có sự hỗ trợ về khối lượng giao dịch cần thiết để tạo đà cho một đợt bứt phá mạnh mẽ, đồng thời xu hướng phân bổ động lượng cũng tỏ ra phân tán. Mức kháng cự quan trọng gần nhất nằm ở 0,001889 (R2), cách mức giá hiện tại khoảng 1,0%. Mức hỗ trợ đầu tiên phía dưới là 0,001866 (được chuyển thành hỗ trợ từ R1), cách mức giá hiện tại khoảng 0,2%. Về phía xa hơn, các mức hỗ trợ tham khảo lần lượt là 0,001822 (S1) và 0,001801 (S2). Nếu giá phá vỡ xuống dưới mức trung tâm 0,001845, thị trường sẽ tiến hành kiểm tra tính hiệu quả của mức hỗ trợ S1.
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của CASPER có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
Casper (CSPR) là một nền tảng dựa trên blockchain nhằm mục đích nâng cao khả năng mở rộng, bảo mật và phi tập trung của cơ sở hạ tầng blockchain hiện tại. Nền tảng này sử dụng một giao thức đồng thuận độc đáo được biết đến với tên gọi Correct-by-Construction (CBC) Casper, được thiết kế để khắc phục các vấn đề về khả năng mở rộng mà các hệ thống blockchain truyền thống gặp phải. CSPR là token tiện ích bản địa của mạng lưới Casper, chủ yếu được sử dụng cho việc staking và tham gia vào quản trị mạng lưới. Thiết kế của Casper nhằm hỗ trợ các ứng dụng cấp doanh nghiệp và môi trường thân thiện với nhà phát triển, làm cho nó trở thành một nền tảng phù hợp cho nhiều trường hợp sử dụng bao gồm tài chính phi tập trung (DeFi), theo dõi chuỗi cung ứng, và nhiều hơn nữa.
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Casper là một bằng chứng về mạng lưới blockchain cổ phần được tối ưu hóa cho sự thừa nhận của doanh nghiệp và nhà phát triển. Mạng Casper là chuỗi khối trực tiếp đầu tiên được xây dựng dựa trên đặc điểm kỹ thuật Casper đúng theo Correct-by-Construction (CBC), cho phép mạng tạo ra các thị trường mới bền vững và mở khóa giá trị bằng cách mã hóa gần như bất kỳ tài sản nào mà không ảnh hưởng đến hiệu suất hoặc bảo mật. Hoạt động trên Casper chịu sự điều chỉnh của CSPR, mã thông báo gốc của mạng.
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