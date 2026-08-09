Tâm lý chung hiện tại trên thị trường CSPR: xu hướng giảm, tăng 35% | giảm 65%.

Khía cạnh chỉ báo Kết luận mô hình Tỷ lệ/Ngưỡng Tóm tắt nhanh KDJ Dead Cross K < D Đà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần. Điểm xoay R1 < Giá ≤ R2 Giữa R1-R2 Trên điểm xoay trung tâm, nhưng không thuộc khu vực giá cực cao. StochRSI 20‑80 Khu vực trung lập Nhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan. MACD Dead Cross DIF < DEA Xu hướng giảm giá đang hình thành. Nhóm đường trung bình động hàm mũ 0 Mua 0‑20% Bán Tất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn. BOLL (20,2) Dải giữa < Giá ≤ Dải trên Giữa dải giữa và dải trên Tương đối mạnh, nhưng không cực đoan. RSI (14) Trung lập 30‑70 Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa. Nhóm đường trung bình động 0 Mua 0‑20% Bán Tất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.

CSPR_USDT trong khung thời gian 4 giờ đang giao dịch quanh mức giá 0,00187. Mức giá hiện tại nằm trên điểm trung tâm 0,001845, nằm trong khoảng giữa mức kháng cự R1 ở 0,001866 và mức hỗ trợ S2 ở 0,001801. Hệ thống trung tâm cho thấy sau khi giá vượt qua R1 thì bị chặn lại và quay đầu giảm; cấu trúc thị trường hiện tại vẫn duy trì ở trạng thái dao động xung quanh vùng trung tâm, gần mức kháng cự thứ nhất. Nhóm đường trung bình động và nhóm EMA chưa thể hiện được sự sắp xếp rõ ràng theo chiều tăng giá, đồng thời các chỉ báo cũng thiếu tính đồng bộ, cho thấy thị trường đang trong giai đoạn điều chỉnh trước khi xác định hướng đi tiếp theo. Chỉ báo MACD đã hình thành dấu hiệu cắt giảm (death cross), hai đường nhanh chậm đang phân kỳ theo hướng giảm, cho thấy lực bán đang chiếm ưu thế. Chỉ số RSI đang ở vùng trung tính, chưa chạm đến các ngưỡng mua quá mức hay bán quá mức, phản ánh biến động ngắn hạn đang dần thu hẹp. Các chỉ báo KDJ và StochRSI đều đồng loạt giảm, khẳng định áp lực điều chỉnh ngắn hạn vẫn còn tồn tại. Đường bollinger đang thu hẹp dần, giá di chuyển quanh dải trung tâm, khiến biên độ dao động bị hạn chế. Lực cung cầu hiện tại đang tạm thời cân bằng, tuy nhiên không có sự hỗ trợ về khối lượng giao dịch cần thiết để tạo đà cho một đợt bứt phá mạnh mẽ, đồng thời xu hướng phân bổ động lượng cũng tỏ ra phân tán. Mức kháng cự quan trọng gần nhất nằm ở 0,001889 (R2), cách mức giá hiện tại khoảng 1,0%. Mức hỗ trợ đầu tiên phía dưới là 0,001866 (được chuyển thành hỗ trợ từ R1), cách mức giá hiện tại khoảng 0,2%. Về phía xa hơn, các mức hỗ trợ tham khảo lần lượt là 0,001822 (S1) và 0,001801 (S2). Nếu giá phá vỡ xuống dưới mức trung tâm 0,001845, thị trường sẽ tiến hành kiểm tra tính hiệu quả của mức hỗ trợ S1.

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