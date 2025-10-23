Giá BluWhale AI theo thời gian thực hôm nay là 0.02371 USD. Theo dõi cập nhật giá BLUAI sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá BLUAI dễ dàng ngay trên MEXC.Giá BluWhale AI theo thời gian thực hôm nay là 0.02371 USD. Theo dõi cập nhật giá BLUAI sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá BLUAI dễ dàng ngay trên MEXC.

Giá BluWhale AI(BLUAI)

Giá theo thời gian thực 1 BLUAI sang USD

$0.02376
$0.02376$0.02376
+11.91%1D
USD
Biểu đồ giá BluWhale AI (BLUAI) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 13:22:09 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của BluWhale AI (BLUAI)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0.0201
$ 0.0201$ 0.0201
Thấp nhất 24H
$ 0.0295
$ 0.0295$ 0.0295
Cao nhất 24H

$ 0.0201
$ 0.0201$ 0.0201

$ 0.0295
$ 0.0295$ 0.0295

--
----

--
----

-0.38%

+11.91%

+374.20%

+374.20%

Giá thời gian thực của BluWhale AI (BLUAI) là $ 0.02371. Trong 24 giờ qua, BLUAI được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.0201 và cao nhất là $ 0.0295, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BLUAI là --, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, BLUAI đã biến động -0.38% trong 1 giờ qua, +11.91% trong 24 giờ và +374.20% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường BluWhale AI (BLUAI)

--
----

$ 4.80M
$ 4.80M$ 4.80M

$ 237.10M
$ 237.10M$ 237.10M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

SUI

Vốn hoá thị trường hiện tại của BluWhale AI là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 4.80M. Nguồn cung lưu hành của BLUAI là --, với tổng nguồn cung là 10000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 237.10M.

Lịch sử giá theo USD của BluWhale AI (BLUAI)

Theo dõi biến động giá của BluWhale AI trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ +0.0025287+11.91%
30 ngày$ +0.01871+374.20%
60 ngày$ +0.01871+374.20%
90 ngày$ +0.01871+374.20%
Biến động giá BluWhale AI hôm nay

Hôm nay, BLUAI đã biến động $ +0.0025287 (+11.91%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá BluWhale AI trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ +0.01871 (+374.20%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá BluWhale AI trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, BLUAI đã biến động $ +0.01871 (+374.20%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá BluWhale AI trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ +0.01871 (+374.20%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của BluWhale AI (BLUAI)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá BluWhale AI.

BluWhale AI (BLUAI) là gì

BluWhale là lớp trí tuệ của Web3, cung cấp năng lượng cho các ứng dụng thông minh, AI Agent và mô hình thông qua việc điều phối tài nguyên, tận dụng một giao thức ngữ cảnh mô hình để mở rộng quy mô trên chuỗi. Trong những năm qua, BluWhale đã phát triển mạng lưới AI của mình (một marketplace hai chiều) lên tới 4,780 tài khoản doanh nghiệp và hơn 3,500,000 ví duy nhất, đồng thời xử lý hơn 800 triệu ví thành một cấu trúc đồ thị thống nhất trên 37 chuỗi. Trong khi The Graph, OriginTrail và MindNetwork cũng thiết kế các hạ tầng tương tự, khả năng mở rộng đối với AI lại bị hạn chế nghiêm trọng bởi số lượng và tốc độ mà các dữ liệu con (subgraph) có thể tạo ra và vận hành.

BluWhale AI đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư BluWhale AI một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake BLUAI để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về BluWhale AI trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch BluWhale AI trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá BluWhale AI (USD)

BluWhale AI (BLUAI) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản BluWhale AI (BLUAI) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho BluWhale AI.

Xem ngay dự đoán giá BluWhale AI!

Tokenomics của BluWhale AI (BLUAI)

Hiểu rõ tokenomics của BluWhale AI (BLUAI) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token BLUAI ngay!

Cách mua BluWhale AI (BLUAI)

Bạn đang tìm cách mua BluWhale AI? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua BluWhale AI trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

BLUAI/Tiền tệ địa phương

1 BluWhale AI (BLUAI) sang VND
623.92865
1 BluWhale AI (BLUAI) sang AUD
A$0.0365134
1 BluWhale AI (BLUAI) sang GBP
0.0175454
1 BluWhale AI (BLUAI) sang EUR
0.0203906
1 BluWhale AI (BLUAI) sang USD
$0.02371
1 BluWhale AI (BLUAI) sang MYR
RM0.1000562
1 BluWhale AI (BLUAI) sang TRY
0.9953458
1 BluWhale AI (BLUAI) sang JPY
¥3.60392
1 BluWhale AI (BLUAI) sang ARS
ARS$34.5625412
1 BluWhale AI (BLUAI) sang RUB
1.9321279
1 BluWhale AI (BLUAI) sang INR
2.084109
1 BluWhale AI (BLUAI) sang IDR
Rp395.1665086
1 BluWhale AI (BLUAI) sang PHP
1.3903544
1 BluWhale AI (BLUAI) sang EGP
￡E.1.1278847
1 BluWhale AI (BLUAI) sang BRL
R$0.1277969
1 BluWhale AI (BLUAI) sang CAD
C$0.0329569
1 BluWhale AI (BLUAI) sang BDT
2.8945168
1 BluWhale AI (BLUAI) sang NGN
34.6635458
1 BluWhale AI (BLUAI) sang COP
$92.2567955
1 BluWhale AI (BLUAI) sang ZAR
R.0.4132653
1 BluWhale AI (BLUAI) sang UAH
0.988707
1 BluWhale AI (BLUAI) sang TZS
T.Sh.58.8335198
1 BluWhale AI (BLUAI) sang VES
Bs4.9791
1 BluWhale AI (BLUAI) sang CLP
$22.5245
1 BluWhale AI (BLUAI) sang PKR
Rs6.705188
1 BluWhale AI (BLUAI) sang KZT
12.7540832
1 BluWhale AI (BLUAI) sang THB
฿0.7781622
1 BluWhale AI (BLUAI) sang TWD
NT$0.730268
1 BluWhale AI (BLUAI) sang AED
د.إ0.0870157
1 BluWhale AI (BLUAI) sang CHF
Fr0.0187309
1 BluWhale AI (BLUAI) sang HKD
HK$0.1842267
1 BluWhale AI (BLUAI) sang AMD
֏9.0529522
1 BluWhale AI (BLUAI) sang MAD
.د.م0.2188433
1 BluWhale AI (BLUAI) sang MXN
$0.4372124
1 BluWhale AI (BLUAI) sang SAR
ريال0.0889125
1 BluWhale AI (BLUAI) sang ETB
Br3.5550774
1 BluWhale AI (BLUAI) sang KES
KSh3.0569303
1 BluWhale AI (BLUAI) sang JOD
د.أ0.01681039
1 BluWhale AI (BLUAI) sang PLN
0.0865415
1 BluWhale AI (BLUAI) sang RON
лв0.1038498
1 BluWhale AI (BLUAI) sang SEK
kr0.2233482
1 BluWhale AI (BLUAI) sang BGN
лв0.0398328
1 BluWhale AI (BLUAI) sang HUF
Ft7.964189
1 BluWhale AI (BLUAI) sang CZK
0.4967245
1 BluWhale AI (BLUAI) sang KWD
د.ك0.00725526
1 BluWhale AI (BLUAI) sang ILS
0.078243
1 BluWhale AI (BLUAI) sang BOB
Bs0.1633619
1 BluWhale AI (BLUAI) sang AZN
0.040307
1 BluWhale AI (BLUAI) sang TJS
SM0.218132
1 BluWhale AI (BLUAI) sang GEL
0.064017
1 BluWhale AI (BLUAI) sang AOA
Kz21.6925161
1 BluWhale AI (BLUAI) sang BHD
.د.ب0.00893867
1 BluWhale AI (BLUAI) sang BMD
$0.02371
1 BluWhale AI (BLUAI) sang DKK
kr0.1524553
1 BluWhale AI (BLUAI) sang HNL
L0.6219133
1 BluWhale AI (BLUAI) sang MUR
1.0795163
1 BluWhale AI (BLUAI) sang NAD
$0.4137395
1 BluWhale AI (BLUAI) sang NOK
kr0.2375742
1 BluWhale AI (BLUAI) sang NZD
$0.0412554
1 BluWhale AI (BLUAI) sang PAB
B/.0.02371
1 BluWhale AI (BLUAI) sang PGK
K0.099582
1 BluWhale AI (BLUAI) sang QAR
ر.ق0.0860673
1 BluWhale AI (BLUAI) sang RSD
дин.2.3963697
1 BluWhale AI (BLUAI) sang UZS
soʻm285.6625849
1 BluWhale AI (BLUAI) sang ALL
L1.9724349
1 BluWhale AI (BLUAI) sang ANG
ƒ0.0424409
1 BluWhale AI (BLUAI) sang AWG
ƒ0.042678
1 BluWhale AI (BLUAI) sang BBD
$0.04742
1 BluWhale AI (BLUAI) sang BAM
KM0.0398328
1 BluWhale AI (BLUAI) sang BIF
Fr69.73111
1 BluWhale AI (BLUAI) sang BND
$0.0305859
1 BluWhale AI (BLUAI) sang BSD
$0.02371
1 BluWhale AI (BLUAI) sang JMD
$3.8061663
1 BluWhale AI (BLUAI) sang KHR
95.6046475
1 BluWhale AI (BLUAI) sang KMF
Fr10.05304
1 BluWhale AI (BLUAI) sang LAK
515.4347723
1 BluWhale AI (BLUAI) sang LKR
රු7.1803364
1 BluWhale AI (BLUAI) sang MDL
L0.4035442
1 BluWhale AI (BLUAI) sang MGA
Ar105.8480788
1 BluWhale AI (BLUAI) sang MOP
P0.1894429
1 BluWhale AI (BLUAI) sang MVR
0.362763
1 BluWhale AI (BLUAI) sang MWK
MK41.020671
1 BluWhale AI (BLUAI) sang MZN
MT1.515069
1 BluWhale AI (BLUAI) sang NPR
रु3.3239049
1 BluWhale AI (BLUAI) sang PYG
168.15132
1 BluWhale AI (BLUAI) sang RWF
Fr34.35579
1 BluWhale AI (BLUAI) sang SBD
$0.1951333
1 BluWhale AI (BLUAI) sang SCR
0.3236415
1 BluWhale AI (BLUAI) sang SRD
$0.9398644
1 BluWhale AI (BLUAI) sang SVC
$0.2069883
1 BluWhale AI (BLUAI) sang SZL
L0.4137395
1 BluWhale AI (BLUAI) sang TMT
m0.0832221
1 BluWhale AI (BLUAI) sang TND
د.ت0.06961256
1 BluWhale AI (BLUAI) sang TTD
$0.1605167
1 BluWhale AI (BLUAI) sang UGX
Sh82.60564
1 BluWhale AI (BLUAI) sang XAF
Fr13.39615
1 BluWhale AI (BLUAI) sang XCD
$0.064017
1 BluWhale AI (BLUAI) sang XOF
Fr13.39615
1 BluWhale AI (BLUAI) sang XPF
Fr2.41842
1 BluWhale AI (BLUAI) sang BWP
P0.3400014
1 BluWhale AI (BLUAI) sang BZD
$0.04742
1 BluWhale AI (BLUAI) sang CVE
$2.2526871
1 BluWhale AI (BLUAI) sang DJF
Fr4.19667
1 BluWhale AI (BLUAI) sang DOP
$1.5043995
1 BluWhale AI (BLUAI) sang DZD
د.ج3.0943921
1 BluWhale AI (BLUAI) sang FJD
$0.054533
1 BluWhale AI (BLUAI) sang GNF
Fr206.15845
1 BluWhale AI (BLUAI) sang GTQ
Q0.1811444
1 BluWhale AI (BLUAI) sang GYD
$4.9518335
1 BluWhale AI (BLUAI) sang ISK
kr2.89262

Nguồn BluWhale AI

Để hiểu thêm về BluWhale AI, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức BluWhale AI
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về BluWhale AI

Hôm nay giá của BluWhale AI (BLUAI) là bao nhiêu?
Giá BLUAI theo thời gian thực bằng USD là 0.02371 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của BLUAI sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của BLUAI sang USD là $ 0.02371. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của BluWhale AI là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của BLUAI là -- USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của BLUAI là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của BLUAI là -- USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BLUAI là bao nhiêu?
BLUAI đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là -- USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của BLUAI là bao nhiêu?
BLUAI từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là -- USD.
Khối lượng giao dịch của BLUAI là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của BLUAI là $ 4.80M USD.
BLUAI có tăng giá trong năm nay không?
BLUAI có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá BLUAI để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 13:22:09 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành BluWhale AI (BLUAI)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu "nguyên bản" và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán BLUAI sang USD

Số lượng

BLUAI
BLUAI
USD
USD

1 BLUAI = 0.02371 USD

Giao dịch BLUAI

BLUAI/USDT
$0.02376
$0.02376$0.02376
+11.91%

Tham gia MEXC ngay hôm nay

-- Phí Maker Spot, -- Phí Taker Spot
-- Phí Maker Futures, -- Phí Taker Futures