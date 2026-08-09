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Giá Nock theo thời gian thực hôm nay là 0,01006 VND. Vốn hoá thị trường của NOCK là 22 082 867,28192 VND. Theo dõi cập nhật giá NOCK sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Nock theo thời gian thực hôm nay là 0,01006 VND. Vốn hoá thị trường của NOCK là 22 082 867,28192 VND. Theo dõi cập nhật giá NOCK sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Nock(NOCK)

Giá theo thời gian thực 1 NOCK sang VND

₫264,99205
₫264,99205₫264,99205
-4.36%1D
VND
Biểu đồ giá Nock (NOCK) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 21:25:35 (UTC+8)

Giá Nock hôm nay

Giá Nock (NOCK) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0,01006, biến động 4,36% trong 24 giờ qua. Tỷ giá NOCK sang VND là ₫ 0,01006 mỗi NOCK.

Nock hiện xếp hạng #261 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 22.08M, với nguồn cung lưu hành 2.20B NOCK. Trong vòng 24 giờ qua, NOCK được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0,00988 (thấp) đến ₫ 0,0108 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 3 634,84190533146656595, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 114,60197616495623105.

Về hiệu suất ngắn hạn, NOCK biến động -0,60% trong giờ qua và -10,10% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 78.82K.

Thông tin thị trường Nock (NOCK)

No.261

₫ 22.08M
₫ 22.08M₫ 22.08M

₫ 78.82K
₫ 78.82K₫ 78.82K

₫ 43,21M
₫ 43,21M₫ 43,21M

2.20B
2.20B 2.20B

4 294 967 296
4 294 967 296 4 294 967 296

4 294 967 296
4 294 967 296 4 294 967 296

51,10%

BASE

Vốn hoá thị trường hiện tại của Nock là ₫ 22.08M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 78.82K. Nguồn cung lưu hành của NOCK là 2.20B, với tổng nguồn cung là 4294967296. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 43,21M.

Lịch sử giá Nock theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0,00988
₫ 0,00988₫ 0,00988
Thấp nhất 24H
₫ 0,0108
₫ 0,0108₫ 0,0108
Cao nhất 24H

₫ 0,00988
₫ 0,00988₫ 0,00988

₫ 0,0108
₫ 0,0108₫ 0,0108

₫ 3 634,84190533146656595
₫ 3 634,84190533146656595₫ 3 634,84190533146656595

₫ 114,60197616495623105
₫ 114,60197616495623105₫ 114,60197616495623105

-0,60%

-4,36%

-10,10%

-10,10%

Lịch sử giá theo VND của Nock (NOCK)

Theo dõi biến động giá của Nock trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ -12,0803569-4,36%
30 ngày₫ -0,00853-45,89%
60 ngày₫ -0,02923-74,40%
90 ngày₫ -0,01789-64,01%
Biến động giá Nock hôm nay

Hôm nay, NOCK đã biến động ₫ -12,0803569 (-4,36%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Nock trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0,00853 (-45,89%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Nock trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, NOCK đã biến động ₫ -0,02923 (-74,40%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Nock trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0,01789 (-64,01%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Nock (NOCK)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Nock.

Phân tích Nock

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Nock. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường Nock hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường NOCK: xu hướng tăng, tăng 72% | giảm 28%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJDead CrossK < DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
Điểm xoayĐiểm xoay ≤ Giá ≤ R1Giữa Điểm xoay-R1Vừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí cao vừa phải.
StochRSI<20Khu vực quá bánNgắn hạn giảm quá nhanh, chú ý cơ hội hồi phục.
MACDDead CrossDIF < DEAXu hướng giảm giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ7 Mua 0 Trung lập 0 Bán≥80% MuaTất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.
BOLL (20,2)Dải dưới ≤ Giá ≤ Dải giữaGiữa dải dưới và dải giữaTương đối yếu, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động7 Mua 0 Trung lập 0 Bán≥80% MuaTất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.

**Cấu trúc thị trường** NOCK_USDT khung thời gian 4 giờ, giá hiện tại 0.02402, nằm trên mức trung tâm 0.02396 với khoảng cách 0.25%, thuộc vùng trung tâm của hệ thống kênh giá. Nhóm đường trung bình động MA và nhóm EMA ghi nhận 7 lệnh mua và 0 lệnh bán; hệ thống đường trung bình động đang thể hiện sự sắp xếp hoàn chỉnh theo chiều tăng. Giá đang vận động dưới mức kháng cự R1 (0.02506) với khoảng cách 4.33% và cách mức hỗ trợ S1 (0.02303) phía dưới là 4.30%. **Trạng thái động lực** Chỉ báo MACD đang hình thành mô hình cắt chết, hai đường nhanh chậm xuất hiện tín hiệu phân kỳ. Chỉ số RSI duy trì trong vùng trung tính, động lực chưa rơi vào vùng quá mua hoặc quá bán. Sự phân hóa giữa cấu trúc tăng của hệ thống đường trung bình động và tín hiệu cắt chết của MACD cho thấy động lực ngắn hạn không đồng nhất với xu hướng trung và dài hạn. **Các mức giá quan trọng** Ở phía trên, mức R1 tại 0.02506 (+4.33%) đóng vai trò là kháng cự gần, còn R2 ở mức 0.02599 (+8.20%) được xem như ngưỡng tham khảo xa hơn. Ở phía dưới, mức S1 tại 0.02303 (-4.12%) là mức hỗ trợ đầu tiên, trong khi S2 ở mức 0.02193 (-8.70%) được coi là ngưỡng điều chỉnh sâu.

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Nock?

Một số yếu tố chính ảnh hưởng đến giá trị của token NOCK:

1. Tâm lý thị trường và xu hướng chung của thị trường tiền mã hóa
2. Khối lượng giao dịch và tính thanh khoản trên các sàn giao dịch
3. Tính hữu dụng của token và mức độ áp dụng trong hệ sinh thái Nock
4. Các thông báo về quan hệ đối tác và tiến triển của dự án
5. Động lực cung ứng, bao gồm việc đốt token hoặc thưởng staking
6. Tin tức về quy định pháp luật có ảnh hưởng đến các dự án DeFi
7. Sự cạnh tranh từ các nền tảng blockchain tương tự
8. Mức độ gắn kết của cộng đồng và hoạt động trên mạng xã hội
9. Các mô hình phân tích kỹ thuật và xu hướng di chuyển của các “cá voi”
10. Việc tích hợp với các giao thức khác và chức năng xuyên chuỗi

Tại sao mọi người muốn biết giá Nock hôm nay?

Mọi người muốn biết giá NOCK hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: ra quyết định giao dịch, quản lý danh mục đầu tư, định thời điểm thị trường và lập kế hoạch đầu tư. Dữ liệu giá theo thời gian thực giúp các nhà giao dịch xác định điểm vào/ra, đánh giá lợi nhuận/lỗ, đồng thời đưa ra những quyết định mua/bán một cách sáng suốt. Giá cả hiện tại đóng vai trò thiết yếu trong việc định giá danh mục đầu tư và đánh giá rủi ro.

Dự đoán giá Nock

Dự đoán giá Nock (NOCK) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của NOCK vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0,00%.
Dự đoán giá Nock (NOCK) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Nock có khả năng tăng trưởng 0,00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Nock sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá NOCK cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Nock.

Hướng dẫn mua & đầu tư Nock tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Nock? Mua NOCK nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Nock. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Nock (NOCK).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Nock sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Nock (NOCK)

Bạn có thể làm gì với Nock

Sở hữu Nock mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

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    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Nock (NOCK) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

Nock (NOCK) là gì

Được đặt tên theo Nockchain, token này đại diện cho một Layer 1 được định vị là token đầu tiên sử dụng ZK-PoW, tập trung vào khả năng tính toán có thể kiểm chứng và độ khó thích ứng, với sự chú ý gần đây đến từ khả năng kết nối với Base và thanh khoản trên Aerodrome.

Nguồn Nock

Để hiểu thêm về Nock, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Nock
Block Explorer

Danh mục :

Base EcosystemBase NativeInfrastructure

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Nock

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 21:25:35 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Nock (NOCK)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Nock

NOCK USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short NOCK với đòn bẩy. Khám phá giao dịch NOCK USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Nock (NOCK) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Nock theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
NOCK/USDT
₫264,46575
₫264,46575₫264,46575
-4,46%
7.73M (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán NOCK sang VND

Số lượng

NOCK
NOCK
VND
VND

1 NOCK = 264,7289 VND