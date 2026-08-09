Giá Nock hôm nay

Giá Nock (NOCK) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0,01006, biến động 4,36% trong 24 giờ qua. Tỷ giá NOCK sang VND là ₫ 0,01006 mỗi NOCK.

Nock hiện xếp hạng #261 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 22.08M, với nguồn cung lưu hành 2.20B NOCK. Trong vòng 24 giờ qua, NOCK được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0,00988 (thấp) đến ₫ 0,0108 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 3 634,84190533146656595, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 114,60197616495623105.

Về hiệu suất ngắn hạn, NOCK biến động -0,60% trong giờ qua và -10,10% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 78.82K.

Thông tin thị trường Nock (NOCK)

Xếp hạng No.261 Vốn hóa thị trường ₫ 22.08M₫ 22.08M ₫ 22.08M Khối lượng (24H) ₫ 78.82K₫ 78.82K ₫ 78.82K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 43,21M₫ 43,21M ₫ 43,21M Nguồn cung lưu thông 2.20B 2.20B 2.20B Nguồn cung tối đa 4 294 967 296 4 294 967 296 4 294 967 296 Tổng cung 4 294 967 296 4 294 967 296 4 294 967 296 Tỷ lệ lưu hành 51,10% Blockchain công khai BASE

Vốn hoá thị trường hiện tại của Nock là ₫ 22.08M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 78.82K. Nguồn cung lưu hành của NOCK là 2.20B, với tổng nguồn cung là 4294967296. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 43,21M.