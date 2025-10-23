OpenVPP (OVPP) là gì

OpenVPP cung cấp mạng lưới thanh toán kỹ thuật số cho ngành điện & tiện ích trị giá $10 nghìn tỷ. Được thiết kế để kết nối các hệ thống thanh toán năng lượng trên toàn thế giới, OpenVPP kết hợp công nghệ đo lường, đo đếm, xác minh đạt chuẩn doanh thu theo quy định cùng khả năng thanh toán tức thời cho cho các nguồn năng lượng phân tán (DER) trên quy mô toàn cầu.

OpenVPP đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư OpenVPP một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.



Bạn cũng có thể:

- Kiểm tra khả năng stake OVPP để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.

- Đọc đánh giá và phân tích về OpenVPP trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch OpenVPP trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá OpenVPP (USD)

OpenVPP (OVPP) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản OpenVPP (OVPP) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho OpenVPP.

Xem ngay dự đoán giá OpenVPP!

Tokenomics của OpenVPP (OVPP)

Hiểu rõ tokenomics của OpenVPP (OVPP) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token OVPP ngay!

Cách mua OpenVPP (OVPP)

Bạn đang tìm cách mua OpenVPP? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua OpenVPP trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

OVPP/Tiền tệ địa phương

Trải nghiệm Công cụ chuyển đổi

Nguồn OpenVPP

Để hiểu thêm về OpenVPP, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về OpenVPP Hôm nay giá của OpenVPP (OVPP) là bao nhiêu? Giá OVPP theo thời gian thực bằng USD là 0.02734 USD , được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất. Giá hiện tại của OVPP sang USD là bao nhiêu? $ 0.02734 . Truy cập Giá hiện tại của OVPP sang USD là. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác. Vốn hoá thị trường của OpenVPP là bao nhiêu? Vốn hoá thị trường của OVPP là $ 27.34M USD . Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token. Nguồn cung lưu hành của OVPP là bao nhiêu? Nguồn cung lưu hành của OVPP là 1.00B USD . Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của OVPP là bao nhiêu? OVPP đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 0.28680257838566486 USD . Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của OVPP là bao nhiêu? OVPP từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 0.000026830293467548 USD . Khối lượng giao dịch của OVPP là bao nhiêu? Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của OVPP là $ 563.86K USD . OVPP có tăng giá trong năm nay không? OVPP có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá OVPP để xem phân tích chi tiết hơn.

