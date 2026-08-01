Giá ZenChain hôm nay

Giá ZenChain (ZTC) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0005427, biến động 0.01% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ZTC sang VND là ₫ 0.0005427 mỗi ZTC.

ZenChain hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- ZTC. Trong vòng 24 giờ qua, ZTC được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0005398 (thấp) đến ₫ 0.0005434 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, ZTC biến động +0.05% trong giờ qua và +0.57% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 45.35K.

Thông tin thị trường ZenChain (ZTC)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 45.35K₫ 45.35K ₫ 45.35K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 11.40M₫ 11.40M ₫ 11.40M Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 21,000,000,000 21,000,000,000 21,000,000,000 Blockchain công khai BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của ZenChain là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 45.35K. Nguồn cung lưu hành của ZTC là --, với tổng nguồn cung là 21000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 11.40M.