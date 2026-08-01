Mua CryptoThị trườngSpotFuturesSPCXTiết kiệmTrung tâm sự kiệnTrung tâm thưởng
Xem thêm
Lễ hội TradFi $1,000,000
Đăng ký
Giá ZenChain theo thời gian thực hôm nay là 0.0005427 VND. Vốn hoá thị trường của ZTC là -- VND. Theo dõi cập nhật giá ZTC sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá ZenChain theo thời gian thực hôm nay là 0.0005427 VND. Vốn hoá thị trường của ZTC là -- VND. Theo dõi cập nhật giá ZTC sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

Tìm hiểu thêm về ZTC

Thông tin giá ZTC

ZTC là gì

Website chính thức ZTC

Tokenomics của ZTC

Dự báo giá ZTC

Lịch sử ZTC

Hướng dẫn mua ZTC

Chuyển đổi ZTC sang fiat

ZTC Spot

ZTC USDT-M Futures

Pre-Market

Earn

Airdrop+

Tin tức

Blog

Learn

Logo ZenChain

Giá ZenChain(ZTC)

Giá theo thời gian thực 1 ZTC sang VND

₫14.2758875
₫14.2758875₫14.2758875
-0.01%1D
VND
Biểu đồ giá ZenChain (ZTC) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-10 01:13:37 (UTC+8)

Giá ZenChain hôm nay

Giá ZenChain (ZTC) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0005427, biến động 0.01% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ZTC sang VND là ₫ 0.0005427 mỗi ZTC.

ZenChain hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- ZTC. Trong vòng 24 giờ qua, ZTC được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0005398 (thấp) đến ₫ 0.0005434 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, ZTC biến động +0.05% trong giờ qua và +0.57% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 45.35K.

Thông tin thị trường ZenChain (ZTC)

--
----

₫ 45.35K
₫ 45.35K₫ 45.35K

₫ 11.40M
₫ 11.40M₫ 11.40M

--
----

21,000,000,000
21,000,000,000 21,000,000,000

BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của ZenChain là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 45.35K. Nguồn cung lưu hành của ZTC là --, với tổng nguồn cung là 21000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 11.40M.

Lịch sử giá ZenChain theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.0005398
₫ 0.0005398₫ 0.0005398
Thấp nhất 24H
₫ 0.0005434
₫ 0.0005434₫ 0.0005434
Cao nhất 24H

₫ 0.0005398
₫ 0.0005398₫ 0.0005398

₫ 0.0005434
₫ 0.0005434₫ 0.0005434

--
----

--
----

+0.05%

-0.01%

+0.57%

+0.57%

Lịch sử giá theo VND của ZenChain (ZTC)

Theo dõi biến động giá của ZenChain trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ -0.001427732-0.01%
30 ngày₫ -0.000005-0.92%
60 ngày₫ +0.0000089+1.66%
90 ngày₫ +0.0000121+2.28%
Biến động giá ZenChain hôm nay

Hôm nay, ZTC đã biến động ₫ -0.001427732 (-0.01%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá ZenChain trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.000005 (-0.92%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá ZenChain trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, ZTC đã biến động ₫ +0.0000089 (+1.66%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá ZenChain trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ +0.0000121 (+2.28%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của ZenChain (ZTC)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá ZenChain.

Phân tích ZenChain

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của ZenChain. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường ZenChain hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường ZTC: xu hướng giảm, tăng 25% | giảm 75%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJDead CrossK < DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
Điểm xoayS1 ≤ Giá < Điểm xoayGiữa S1-Điểm xoayVừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí thấp vừa phải.
StochRSI<20Khu vực quá bánNgắn hạn giảm quá nhanh, chú ý cơ hội hồi phục.
MACDDead CrossDIF < DEAXu hướng giảm giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ7 Mua 0 Trung lập 0 Bán≥80% MuaTất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.
BOLL (20,2)Giá < Dải dướiChạm hoặc phá dải dướiĐang tiến vào khu vực "rẻ", biến động gia tăng.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động7 Mua 0 Trung lập 0 Bán≥80% MuaTất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.

【Cấu trúc thị trường】 ZTC_USDT trên khung thời gian 4 giờ đang ghi nhận mức giá hiện tại là 0,001226, nằm dưới trung tâm của vùng nút hỗ trợ quan trọng 0,001274 với khoảng cách 48 điểm cơ bản. Giá đang vận động cao hơn 6 điểm cơ bản so với ngưỡng hỗ trợ S1 ở mức 0,00122, đồng thời nằm trong nửa dưới của hệ thống nút hỗ trợ. Hệ thống đường trung bình động thể hiện trạng thái phân bổ 7 mua – 0 trung lập – 0 bán, cho thấy các chỉ báo vẫn duy trì xu hướng tăng. 【Trạng thái động lực】 Chỉ báo MACD đã phát tín hiệu cắt giảm, cho thấy sự phân kỳ giữa động lượng của đường nhanh và đường chậm. Chỉ số RSI duy trì trong vùng trung tính, thể hiện rõ đặc trưng phân tán của động lực ngắn hạn. Nhóm đường trung bình động cùng với các chỉ báo dao động đang có sự bất đồng về mặt thời gian, cho thấy động lực mua – bán chưa được phân bố đều. 【Mức giá quan trọng】 Mức kháng cự phía trên R1 nằm ở mức 0,001329, cách mức giá hiện tại 103 điểm cơ bản, đây là mức tham chiếu xa. Mức hỗ trợ phía dưới S1 nằm ở 0,00122, cách giá hiện tại 6 điểm cơ bản, tạo thành mức giá quan trọng gần. Ngoài ra, mức hỗ trợ thứ hai S2 ở 0,001165, cách giá hiện tại 61 điểm cơ bản, đóng vai trò như một vùng hỗ trợ phụ.

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá ZenChain?

Giá ZenChain (ZTC) bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố then chốt:

Thị trường tâm lý: Xu hướng chung của thị trường tiền mã hóa và mức độ tin tưởng của nhà đầu tư có tác động trực tiếp đến giá ZTC.

Mức độ áp dụng & tiện ích: Các trường hợp sử dụng trong thế giới thực, các mối quan hệ đối tác và mức độ được áp dụng trên nền tảng thúc đẩy nhu cầu.

Động lực cung ứng: Cách phân bổ token, phần thưởng staking và các cơ chế đốt token ảnh hưởng đến nguồn cung lưu hành.

Phát triển kỹ thuật: Những cập nhật giao thức, cải tiến bảo mật và các tính năng mới làm thay đổi sự quan tâm của nhà đầu tư.

Bối cảnh quy định: Các chính sách của chính phủ và yêu cầu tuân thủ pháp luật tác động đến khối lượng giao dịch.

Sự cạnh tranh: Hiệu suất so với các nền tảng blockchain khác quyết định vị thế trên thị trường.

Khối lượng giao dịch: Mức độ thanh khoản và các sàn giao dịch niêm yết ảnh hưởng đến tính ổn định và khả năng tiếp cận giá.

Tại sao mọi người muốn biết giá ZenChain hôm nay?

Mọi người muốn biết giá của ZenChain (ZTC) hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt, quản lý danh mục đầu tư, xác định thời điểm vào hoặc thoát thị trường, theo dõi hiệu suất đầu tư cũng như cập nhật tình hình biến động của thị trường để tối đa hóa lợi nhuận hoặc giảm thiểu thua lỗ.

Dự đoán giá ZenChain

Dự đoán giá ZenChain (ZTC) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của ZTC vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá ZenChain (ZTC) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của ZenChain có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá ZenChain sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá ZTC cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá ZenChain.

Hướng dẫn mua & đầu tư ZenChain tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với ZenChain? Mua ZTC nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua ZenChain. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua ZenChain (ZTC).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và ZenChain sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua ZenChain (ZTC)

Bạn có thể làm gì với ZenChain

Sở hữu ZenChain mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua ZenChain (ZTC) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

Phí giao dịch Spot:
--
Maker
--
Taker
Phí giao dịch Futures:
--
Maker
--
Taker

Xem phí giao dịch cạnh tranh của MEXC

Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

ZenChain (ZTC) là gì

ZenChain is a blockchain network focused on enabling secure interoperability between Bitcoin and Ethereum-compatible (EVM) ecosystems.

Nguồn ZenChain

Để hiểu thêm về ZenChain, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Website chính thức ZenChain

Danh mục :

Layer 1 (L1)Smart Contract Platform

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về ZenChain

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-10 01:13:37 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành ZenChain (ZTC)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về ZenChain

ZTC USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short ZTC với đòn bẩy. Khám phá giao dịch ZTC USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường ZenChain (ZTC) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá ZenChain theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
ZTC/USDT
₫14.2811505
₫14.2811505₫14.2811505
+0.01%
83.83M (USDT)

Khám phá thêm nhiều tiền mã hoá

Tiền mã hoá hàng đầu với dữ liệu thị trường khả dụng trên MEXC

HOT

Tiền mã hoá thịnh hành hiện nay đang thu hút sự chú ý đáng kể của thị trường

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Mới được thêm vào

Tiền mã hoá được niêm yết gần đây có thể giao dịch

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₫0.000000
₫0.000000₫0.000000

0.00%

AurumX

AurumX

UMX

₫7,112.94450
₫7,112.94450₫7,112.94450

+15.11%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₫56,577.2500
₫56,577.2500₫56,577.2500

+19.44%

JMDT

JMDT

JMDT

₫26,609.7280
₫26,609.7280₫26,609.7280

-6.26%

STONK

STONK

STONK

₫163.495095
₫163.495095₫163.495095

-1.41%

Top tăng trưởng

Top tiền mã hoá tăng mạnh hôm nay

Stupid Faces

Stupid Faces

UPID

₫5,975.61020
₫5,975.61020₫5,975.61020

+272.26%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

₫66.234855
₫66.234855₫66.234855

+41.64%

Bubblemaps

Bubblemaps

BMT

₫867.07925
₫867.07925₫867.07925

+33.45%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

₫6.2577070
₫6.2577070₫6.2577070

+32.11%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

₫206.30960
₫206.30960₫206.30960

+30.66%

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán ZTC sang VND

Số lượng

ZTC
ZTC
VND
VND

1 ZTC = 14.2811505 VND