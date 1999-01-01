BLUM

Blum đang xây dựng một hệ sinh thái đa chuỗi các công cụ cho giao dịch trên chuỗi, bao gồm launchpad với khả năng phát trực tuyến và các AI Agent, một thiết bị toàn diện giao dịch với bot tích hợp, hợp đồng vĩnh cửu và đấu trường chiến lược giao dịch ứng dụng AI. Chỉ trong một năm kể từ khi thành lập, Blum đã phát triển từ việc tham gia Chương trình MVB của Binance đến việc ra mắt launchpad tập trung vào meme coin, nơi đã có hơn 240,000 token được tạo ra và hơn 400,000 nhà giao dịch đã tham gia. Chúng tôi cũng đã ra mắt bot giao dịch riêng và mở rộng hệ sinh thái hơn.

Tên tokenBLUM

Xếp hạngNo.

Vốn hóa thị trường$0.00

Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn$0.00

Thị phần%

Khối lượng giao dịch/Vốn hóa thị trường (24 giờ)0

Nguồn cung lưu hành--

Nguồn cung tối đa0

Tổng cung1,000,000,000

Tỷ lệ lưu hành%

Ngày phát hành--

Giá tài sản được phát hành lần đầu tiên--

Giá cao nhất,

Giá thấp nhất,

Blockchain công khaiTONCOIN

Giới thiệuBlum đang xây dựng một hệ sinh thái đa chuỗi các công cụ cho giao dịch trên chuỗi, bao gồm launchpad với khả năng phát trực tuyến và các AI Agent, một thiết bị toàn diện giao dịch với bot tích hợp, hợp đồng vĩnh cửu và đấu trường chiến lược giao dịch ứng dụng AI. Chỉ trong một năm kể từ khi thành lập, Blum đã phát triển từ việc tham gia Chương trình MVB của Binance đến việc ra mắt launchpad tập trung vào meme coin, nơi đã có hơn 240,000 token được tạo ra và hơn 400,000 nhà giao dịch đã tham gia. Chúng tôi cũng đã ra mắt bot giao dịch riêng và mở rộng hệ sinh thái hơn.

Lĩnh vực

Truyền thông xã hội

etfindex:mc_etfindex_sourceTuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu được cung cấp bởi và không được xem là lời khuyên đầu tư.