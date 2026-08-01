Giá Symbol hôm nay

Giá Symbol (XYM) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.002664, biến động 0.33% trong 24 giờ qua. Tỷ giá XYM sang VND là ₫ 0.002664 mỗi XYM.

Symbol hiện xếp hạng #704 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 17.37M, với nguồn cung lưu hành 6.52B XYM. Trong vòng 24 giờ qua, XYM được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.002638 (thấp) đến ₫ 0.00279 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 20,301.69487825, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 60.69833451762406815.

Về hiệu suất ngắn hạn, XYM biến động -0.64% trong giờ qua và -0.97% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 56.67K.

Thông tin thị trường Symbol (XYM)

Xếp hạng No.704 Vốn hóa thị trường ₫ 17.37M₫ 17.37M ₫ 17.37M Khối lượng (24H) ₫ 56.67K₫ 56.67K ₫ 56.67K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 23.98M₫ 23.98M ₫ 23.98M Nguồn cung lưu thông 6.52B 6.52B 6.52B Nguồn cung tối đa 8,999,999,999 8,999,999,999 8,999,999,999 Tổng cung 8,538,643,277.649482 8,538,643,277.649482 8,538,643,277.649482 Tỷ lệ lưu hành 72.46% Blockchain công khai XYM

Vốn hoá thị trường hiện tại của Symbol là ₫ 17.37M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 56.67K. Nguồn cung lưu hành của XYM là 6.52B, với tổng nguồn cung là 8538643277.649482. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 23.98M.