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Giá Symbol theo thời gian thực hôm nay là 0.002664 VND. Vốn hoá thị trường của XYM là 17,373,869.5595464998 VND. Theo dõi cập nhật giá XYM sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Symbol theo thời gian thực hôm nay là 0.002664 VND. Vốn hoá thị trường của XYM là 17,373,869.5595464998 VND. Theo dõi cập nhật giá XYM sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Symbol(XYM)

Giá theo thời gian thực 1 XYM sang VND

₫70.10316
₫70.10316₫70.10316
+0.33%1D
VND
Biểu đồ giá Symbol (XYM) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-10 01:03:06 (UTC+8)

Giá Symbol hôm nay

Giá Symbol (XYM) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.002664, biến động 0.33% trong 24 giờ qua. Tỷ giá XYM sang VND là ₫ 0.002664 mỗi XYM.

Symbol hiện xếp hạng #704 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 17.37M, với nguồn cung lưu hành 6.52B XYM. Trong vòng 24 giờ qua, XYM được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.002638 (thấp) đến ₫ 0.00279 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 20,301.69487825, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 60.69833451762406815.

Về hiệu suất ngắn hạn, XYM biến động -0.64% trong giờ qua và -0.97% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 56.67K.

Thông tin thị trường Symbol (XYM)

No.704

₫ 17.37M
₫ 17.37M₫ 17.37M

₫ 56.67K
₫ 56.67K₫ 56.67K

₫ 23.98M
₫ 23.98M₫ 23.98M

6.52B
6.52B 6.52B

8,999,999,999
8,999,999,999 8,999,999,999

8,538,643,277.649482
8,538,643,277.649482 8,538,643,277.649482

72.46%

XYM

Vốn hoá thị trường hiện tại của Symbol là ₫ 17.37M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 56.67K. Nguồn cung lưu hành của XYM là 6.52B, với tổng nguồn cung là 8538643277.649482. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 23.98M.

Lịch sử giá Symbol theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.002638
₫ 0.002638₫ 0.002638
Thấp nhất 24H
₫ 0.00279
₫ 0.00279₫ 0.00279
Cao nhất 24H

₫ 0.002638
₫ 0.002638₫ 0.002638

₫ 0.00279
₫ 0.00279₫ 0.00279

₫ 20,301.69487825
₫ 20,301.69487825₫ 20,301.69487825

₫ 60.69833451762406815
₫ 60.69833451762406815₫ 60.69833451762406815

-0.64%

+0.33%

-0.97%

-0.97%

Lịch sử giá theo VND của Symbol (XYM)

Theo dõi biến động giá của Symbol trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +0.23057952+0.33%
30 ngày₫ -0.000358-11.85%
60 ngày₫ -0.000319-10.70%
90 ngày₫ -0.00185-40.99%
Biến động giá Symbol hôm nay

Hôm nay, XYM đã biến động ₫ +0.23057952 (+0.33%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Symbol trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.000358 (-11.85%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Symbol trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, XYM đã biến động ₫ -0.000319 (-10.70%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Symbol trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.00185 (-40.99%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Symbol (XYM)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Symbol.

Phân tích Symbol

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Symbol. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Symbol?

Giá cả của Symbol (XYM) chịu ảnh hưởng bởi một số yếu tố chính sau:

1. Tâm lý thị trường và xu hướng chung của thị trường tiền điện tử
2. Mức độ áp dụng công nghệ blockchain của Symbol trong các doanh nghiệp
3. Mức độ hoạt động mạng lưới và khối lượng giao dịch
4. Sự phát triển của hệ sinh thái nhà phát triển và các mối quan hệ đối tác
5. Những diễn biến về quy định liên quan đến tiền điện tử
6. Sự cạnh tranh từ các nền tảng blockchain dành cho doanh nghiệp khác
7. Các bản cập nhật kỹ thuật và cải tiến giao thức
8. Khối lượng giao dịch và tính thanh khoản trên các sàn giao dịch
9. Tình hình kinh tế chung và mức độ chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư

Tại sao mọi người muốn biết giá Symbol hôm nay?

Mọi người muốn biết giá của Symbol (XYM) hôm nay vì nhiều lý do quan trọng sau đây:

- Quyết định giao dịch: Các nhà đầu tư cần nắm bắt giá hiện tại để mua, bán hoặc nắm giữ token XYM một cách hiệu quả.

- Theo dõi danh mục đầu tư: Những người nắm giữ crypto thường theo dõi giá trị khoản đầu tư của mình và tính toán lợi nhuận/lỗ.

- Phân tích thị trường: Các nhà giao dịch phân tích biến động giá cả để dự đoán xu hướng trong tương lai và tìm kiếm các cơ hội tiềm năng.

- Thời điểm đầu tư: Việc biết được giá theo thời gian thực giúp xác định điểm vào lệnh và thoát lệnh tối ưu.

- Quản lý rủi ro: Dữ liệu giá hiện tại hỗ trợ thiết lập mức cắt lỗ và quản lý tỷ lệ rủi ro.

- Đánh giá tác động của tin tức: Những thay đổi về giá thường phản ánh phản ứng của thị trường trước các bản cập nhật của mạng lưới Symbol hoặc các sự kiện trên thị trường crypto.

Symbol là một nền tảng blockchain tập trung vào các giải pháp dành cho doanh nghiệp, vì vậy việc theo dõi giá cả trở nên đặc biệt quan trọng đối với cả nhà đầu tư cá nhân lẫn tổ chức, những người quan tâm đến quá trình áp dụng và phát triển công nghệ của Symbol.

Dự đoán giá Symbol

Dự đoán giá Symbol (XYM) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của XYM vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Symbol (XYM) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Symbol có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Symbol sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá XYM cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Symbol.

Giới thiệu Symbol

Symbol (XYM) là đồng tiền chính thức của blockchain Symbol từ NEM, một nền tảng được thiết kế để hỗ trợ các ứng dụng cấp tổ chức. Được sử dụng như một token tiện ích, XYM được sử dụng để thanh toán phí giao dịch và tham gia vào cơ chế đồng thuận của nền tảng, khuyến khích sự tham gia của nút và đảm bảo an ninh mạng. Blockchain của Symbol được xây dựng với một kiến trúc hỗn hợp (công cộng và riêng tư) và một cấu trúc phân tầng độc đáo, cho phép các doanh nghiệp phát triển các ứng dụng tiên tiến với hiệu quả và an ninh tăng cường. Nó được sử dụng rộng rãi cho việc token hóa tài sản, tài chính phi tập trung (DeFi), và quản lý chuỗi cung ứng, cùng với các trường hợp sử dụng khác. Việc phát hành XYM đã được khởi xướng với một nguồn cung đã được xác định trước, và việc phân phối của nó được điều chỉnh bởi cơ chế lạm phát.

Hướng dẫn mua & đầu tư Symbol tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Symbol? Mua XYM nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Symbol. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Symbol (XYM).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Symbol sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Symbol (XYM)

Bạn có thể làm gì với Symbol

Sở hữu Symbol mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

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    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

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    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

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    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Symbol (XYM) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Symbol (XYM) là gì

Symbol là một nền tảng blockchain được ra mắt vào tháng 3 năm 2021. Nó là người kế thừa tinh thần cho NEM, có thuật toán đồng thuận mới được gọi là proof-of-stake-plus (PoS +), mã thông báo dựa trên quy tắc (được gọi là mosaics), không gian tên, tài khoản đa chữ ký và tổng hợp các giao dịch. Ứng dụng khách của nó, Catapult, được viết bằng C ++.

Nguồn Symbol

Để hiểu thêm về Symbol, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Symbol
Block Explorer

Danh mục :

Layer 1 (L1)Proof of Stake (PoS)Smart Contract Platform

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Symbol

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-10 01:03:06 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Symbol (XYM)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Symbol

XYM USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short XYM với đòn bẩy. Khám phá giao dịch XYM USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Symbol (XYM) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Symbol theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
XYM/USDT
₫69.971585
₫69.971585₫69.971585
-0.22%
21.37M (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán XYM sang VND

Số lượng

XYM
XYM
VND
VND

1 XYM = 70.10316 VND