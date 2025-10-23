Giá SP500 xStock theo thời gian thực hôm nay là 667.78 USD. Theo dõi cập nhật giá SPYX sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá SPYX dễ dàng ngay trên MEXC.Giá SP500 xStock theo thời gian thực hôm nay là 667.78 USD. Theo dõi cập nhật giá SPYX sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá SPYX dễ dàng ngay trên MEXC.

Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:36:28 (UTC+8)

Giá thời gian thực của SP500 xStock (SPYX) là $ 667.78. Trong 24 giờ qua, SPYX được giao dịch với mức thấp nhất là $ 638.2 và cao nhất là $ 700, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SPYX là $ 679.1891630881652, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 594.884270877716.

Về hiệu suất ngắn hạn, SPYX đã biến động +1.56% trong 1 giờ qua, +0.45% trong 24 giờ và +0.95% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Vốn hoá thị trường hiện tại của SP500 xStock là $ 12.79M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 58.76K. Nguồn cung lưu hành của SPYX là 19.15K, với tổng nguồn cung là 19149.15301544. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 12.79M.

Hôm nay, SPYX đã biến động $ +2.9912 (+0.45%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá SP500 xStock trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ -2.74 (-0.41%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá SP500 xStock trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, SPYX đã biến động $ +24.6 (+3.82%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá SP500 xStock trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ +35.85 (+5.67%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của SP500 xStock (SPYX)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá SP500 xStock.

SP500 xStock (SPYX) là gì

SP500 xStock (SPYx) là một chứng chỉ theo dõi được phát hành dưới dạng token Solana SPL và ERC-20. SPYx theo dõi giá của SPDR S&P 500 ETF Trust (tài sản cơ sở). SPYx được thiết kế nhằm cung cấp cho người tham gia thị trường tiền mã hoá đủ điều kiện truy cập tuân thủ quy định vào giá ETF của SPDR S&P 500 ETF Trust, đồng thời vẫn giữ nguyên các lợi ích của công nghệ blockchain.

SP500 xStock đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư SP500 xStock một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về SP500 xStock

Hôm nay giá của SP500 xStock (SPYX) là bao nhiêu?
Giá SPYX theo thời gian thực bằng USD là 667.78 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của SPYX sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của SPYX sang USD là $ 667.78. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của SP500 xStock là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của SPYX là $ 12.79M USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của SPYX là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của SPYX là 19.15K USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SPYX là bao nhiêu?
SPYX đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 679.1891630881652 USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của SPYX là bao nhiêu?
SPYX từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 594.884270877716 USD.
Khối lượng giao dịch của SPYX là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của SPYX là $ 58.76K USD.
SPYX có tăng giá trong năm nay không?
SPYX có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá SPYX để xem phân tích chi tiết hơn.
Cập nhập quan trọng về ngành SP500 xStock (SPYX)

10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

