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Giá Panther Protocol theo thời gian thực hôm nay là 0.002765 VND. Vốn hoá thị trường của PANTHER là 0 VND. Theo dõi cập nhật giá PANTHER sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Panther Protocol theo thời gian thực hôm nay là 0.002765 VND. Vốn hoá thị trường của PANTHER là 0 VND. Theo dõi cập nhật giá PANTHER sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Panther Protocol(PANTHER)

Giá theo thời gian thực 1 PANTHER sang VND

₫72.94518
₫72.94518₫72.94518
-1.24%1D
VND
Biểu đồ giá Panther Protocol (PANTHER) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 21:50:35 (UTC+8)

Giá Panther Protocol hôm nay

Giá Panther Protocol (PANTHER) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.002765, biến động 1.24% trong 24 giờ qua. Tỷ giá PANTHER sang VND là ₫ 0.002765 mỗi PANTHER.

Panther Protocol hiện xếp hạng #3690 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 0.00, với nguồn cung lưu hành 0.00 PANTHER. Trong vòng 24 giờ qua, PANTHER được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.002737 (thấp) đến ₫ 0.002816 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 11,554.51298567003412540, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 91.67492201331969530.

Về hiệu suất ngắn hạn, PANTHER biến động -0.65% trong giờ qua và -3.43% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 49.69K.

Thông tin thị trường Panther Protocol (PANTHER)

No.3690

₫ 0.00
₫ 0.00₫ 0.00

₫ 49.69K
₫ 49.69K₫ 49.69K

₫ 2.77M
₫ 2.77M₫ 2.77M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

361,989,711
361,989,711 361,989,711

0.00%

MATIC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Panther Protocol là ₫ 0.00, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 49.69K. Nguồn cung lưu hành của PANTHER là 0.00, với tổng nguồn cung là 361989711. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 2.77M.

Lịch sử giá Panther Protocol theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.002737
₫ 0.002737₫ 0.002737
Thấp nhất 24H
₫ 0.002816
₫ 0.002816₫ 0.002816
Cao nhất 24H

₫ 0.002737
₫ 0.002737₫ 0.002737

₫ 0.002816
₫ 0.002816₫ 0.002816

₫ 11,554.51298567003412540
₫ 11,554.51298567003412540₫ 11,554.51298567003412540

₫ 91.67492201331969530
₫ 91.67492201331969530₫ 91.67492201331969530

-0.65%

-1.24%

-3.43%

-3.43%

Lịch sử giá theo VND của Panther Protocol (PANTHER)

Theo dõi biến động giá của Panther Protocol trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ -0.91587711-1.24%
30 ngày₫ -0.001016-26.88%
60 ngày₫ -0.001745-38.70%
90 ngày₫ -0.006574-70.40%
Biến động giá Panther Protocol hôm nay

Hôm nay, PANTHER đã biến động ₫ -0.91587711 (-1.24%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Panther Protocol trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.001016 (-26.88%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Panther Protocol trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, PANTHER đã biến động ₫ -0.001745 (-38.70%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Panther Protocol trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.006574 (-70.40%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Panther Protocol (PANTHER)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Panther Protocol.

Phân tích Panther Protocol

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Panther Protocol. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Panther Protocol?

Một số yếu tố then chốt ảnh hưởng đến giá token Panther Protocol (PANTHER):

1. Nhu cầu về quyền riêng tư: Là một giao thức DeFi tập trung vào bảo mật thông tin, khi nhu cầu về quyền riêng tư tài chính gia tăng sẽ thúc đẩy giá trị của token.

2. Sự phổ biến của DeFi: Sự tăng trưởng trong việc sử dụng tài chính phi tập trung làm tăng tính tiện ích và nhu cầu đối với token.

3. Mức độ sử dụng giao thức: Số lượng giao dịch và tổng giá trị khóa vốn (TVL) càng cao thì tỷ lệ đốt token và phần thưởng staking cũng tăng theo.

4. Bối cảnh quy định: Các quy định liên quan đến đồng tiền riêng tư có tác động đáng kể đến mức độ biến động của giá.

5. Thị trường tâm lý: Xu hướng chung của thị trường tiền mã hóa ảnh hưởng đến giá PANTHER cùng với các altcoin khác.

6. Cạnh tranh: Hiệu suất so với các giao thức bảo mật khác quyết định sở thích của nhà đầu tư.

7. Phát triển kỹ thuật: Các bản nâng cấp giao thức và những tính năng mới giúp thúc đẩy quá trình áp dụng.

8. Thông báo hợp tác: Những mối quan hệ hợp tác chiến lược mở rộng giá trị của hệ sinh thái.

Tại sao mọi người muốn biết giá Panther Protocol hôm nay?

Mọi người muốn biết giá của Panther Protocol (PANTHER) hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt, quản lý danh mục đầu tư, xác định thời điểm mua/bán phù hợp, theo dõi hiệu suất đầu tư và cập nhật xu hướng thị trường. Việc theo dõi giá cả giúp nhà đầu tư đánh giá mức độ biến động, lên kế hoạch chiến lược vào/ra thị trường cũng như đánh giá giá trị thị trường của dự án so với các tính năng DeFi tập trung vào quyền riêng tư của nó.

Dự đoán giá Panther Protocol

Dự đoán giá Panther Protocol (PANTHER) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của PANTHER vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Panther Protocol (PANTHER) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Panther Protocol có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Panther Protocol sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá PANTHER cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Panther Protocol.

Giới thiệu Panther Protocol

ZKP, hay Chứng minh không tiết lộ kiến thức, là một giao thức mật mã cho phép một bên chứng minh cho bên kia rằng họ biết một thông tin cụ thể, mà không tiết lộ bất kỳ chi tiết nào về thông tin đó. Nó đóng một vai trò quan trọng trong việc tăng cường sự riêng tư và an ninh trong các giao dịch blockchain, đặc biệt là trong các blockchain công khai nơi chi tiết giao dịch được hiển thị cho tất cả các thành viên trong mạng. ZKP thường được sử dụng trong các loại tiền điện tử tập trung vào sự riêng tư để che giấu chi tiết của các giao dịch, như người gửi, người nhận, và số tiền giao dịch, trong khi vẫn cho phép mạng lưới xác minh các giao dịch. Nó cũng được sử dụng trong các ứng dụng khác như hệ thống đăng nhập an toàn, hệ thống bỏ phiếu ẩn danh, và hợp đồng thông minh riêng tư.

Hướng dẫn mua & đầu tư Panther Protocol tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Panther Protocol? Mua PANTHER nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Panther Protocol. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Panther Protocol (PANTHER).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn 0.00 token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Panther Protocol sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Panther Protocol (PANTHER)

Bạn có thể làm gì với Panther Protocol

Sở hữu Panther Protocol mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Panther Protocol (PANTHER) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

Panther Protocol (PANTHER) là gì

Panther Protocol là một giải pháp đầu cuối giúp (end-to-end) khôi phục quyền riêng tư trong Web3 và DeFi đồng thời cung cấp cho các tổ chức tài chính toàn quyền sở hữu dữ liệu của họ khi họ tham gia vào tài chính phi tập trung.

Nguồn Panther Protocol

Để hiểu thêm về Panther Protocol, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Panther Protocol
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Panther Protocol

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 21:50:35 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Panther Protocol (PANTHER)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Panther Protocol

PANTHER USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short PANTHER với đòn bẩy. Khám phá giao dịch PANTHER USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Panther Protocol (PANTHER) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Panther Protocol theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
PANTHER/USDT
₫73.682
₫73.682₫73.682
-0.16%
17.73M (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán PANTHER sang VND

Số lượng

PANTHER
PANTHER
VND
VND

1 PANTHER = 72.760975 VND