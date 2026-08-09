Giá Panther Protocol hôm nay

Giá Panther Protocol (PANTHER) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.002765, biến động 1.24% trong 24 giờ qua. Tỷ giá PANTHER sang VND là ₫ 0.002765 mỗi PANTHER.

Panther Protocol hiện xếp hạng #3690 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 0.00, với nguồn cung lưu hành 0.00 PANTHER. Trong vòng 24 giờ qua, PANTHER được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.002737 (thấp) đến ₫ 0.002816 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 11,554.51298567003412540, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 91.67492201331969530.

Về hiệu suất ngắn hạn, PANTHER biến động -0.65% trong giờ qua và -3.43% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 49.69K.

Thông tin thị trường Panther Protocol (PANTHER)

Xếp hạng No.3690 Vốn hóa thị trường ₫ 0.00₫ 0.00 ₫ 0.00 Khối lượng (24H) ₫ 49.69K₫ 49.69K ₫ 49.69K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 2.77M₫ 2.77M ₫ 2.77M Nguồn cung lưu thông 0.00 0.00 0.00 Nguồn cung tối đa 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tổng cung 361,989,711 361,989,711 361,989,711 Tỷ lệ lưu hành 0.00% Blockchain công khai MATIC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Panther Protocol là ₫ 0.00, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 49.69K. Nguồn cung lưu hành của PANTHER là 0.00, với tổng nguồn cung là 361989711. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 2.77M.