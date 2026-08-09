Giá Cypherium hôm nay

Giá Cypherium (CPH) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.002664, biến động 2.93% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CPH sang VND là ₫ 0.002664 mỗi CPH.

Cypherium hiện xếp hạng #1989 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 1.02M, với nguồn cung lưu hành 382.95M CPH. Trong vòng 24 giờ qua, CPH được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0025 (thấp) đến ₫ 0.002732 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 5,224.84169471380366990, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 53.12687221410322060.

Về hiệu suất ngắn hạn, CPH biến động +0.15% trong giờ qua và -28.78% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 56.22K.

Thông tin thị trường Cypherium (CPH)

Xếp hạng No.1989 Vốn hóa thị trường ₫ 1.02M₫ 1.02M ₫ 1.02M Khối lượng (24H) ₫ 56.22K₫ 56.22K ₫ 56.22K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 22.45M₫ 22.45M ₫ 22.45M Nguồn cung lưu thông 382.95M 382.95M 382.95M Nguồn cung tối đa 8,428,000,000 8,428,000,000 8,428,000,000 Tổng cung 6,828,000,000 6,828,000,000 6,828,000,000 Tỷ lệ lưu hành 4.54% Ngày phát hành 2020-09-01 00:00:00 Giá phát hành ₫ 6,578.75₫ 6,578.75 ₫ 6,578.75 Blockchain công khai CPH2

Vốn hoá thị trường hiện tại của Cypherium là ₫ 1.02M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 56.22K. Nguồn cung lưu hành của CPH là 382.95M, với tổng nguồn cung là 6828000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 22.45M.