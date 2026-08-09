Giá Kintara hôm nay

Giá Kintara (KINS) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.002836, biến động 9.45% trong 24 giờ qua. Tỷ giá KINS sang VND là ₫ 0.002836 mỗi KINS.

Kintara hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- KINS. Trong vòng 24 giờ qua, KINS được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.002711 (thấp) đến ₫ 0.0033 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, KINS biến động +0.53% trong giờ qua và -43.21% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 59.66K.

Thông tin thị trường Kintara (KINS)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 59.66K₫ 59.66K ₫ 59.66K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 2.82M₫ 2.82M ₫ 2.82M Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 995,436,192.62 995,436,192.62 995,436,192.62 Blockchain công khai SOL

Vốn hoá thị trường hiện tại của Kintara là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 59.66K. Nguồn cung lưu hành của KINS là --, với tổng nguồn cung là 995436192.62. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 2.82M.