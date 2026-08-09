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Giá PancakeSwap theo thời gian thực hôm nay là 1.438 VND. Vốn hoá thị trường của CAKE là 505,979,331.0770290176 VND. Theo dõi cập nhật giá CAKE sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá PancakeSwap theo thời gian thực hôm nay là 1.438 VND. Vốn hoá thị trường của CAKE là 505,979,331.0770290176 VND. Theo dõi cập nhật giá CAKE sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá PancakeSwap(CAKE)

Giá theo thời gian thực 1 CAKE sang VND

₫37,867.285
₫37,867.285₫37,867.285
-0.13%1D
VND
Biểu đồ giá PancakeSwap (CAKE) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 17:54:01 (UTC+8)

Giá PancakeSwap hôm nay

Giá PancakeSwap (CAKE) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 1.438, biến động 0.13% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CAKE sang VND là ₫ 1.438 mỗi CAKE.

PancakeSwap hiện xếp hạng #82 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 505.98M, với nguồn cung lưu hành 351.86M CAKE. Trong vòng 24 giờ qua, CAKE được giao dịch trong khoảng từ ₫ 1.418 (thấp) đến ₫ 1.453 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 1,162,658.53288180, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 6.09902755.

Về hiệu suất ngắn hạn, CAKE biến động -0.35% trong giờ qua và +0.70% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 435.32K.

Thông tin thị trường PancakeSwap (CAKE)

No.82

₫ 505.98M
₫ 505.98M₫ 505.98M

₫ 435.32K
₫ 435.32K₫ 435.32K

₫ 575.20M
₫ 575.20M₫ 575.20M

351.86M
351.86M 351.86M

400,000,000
400,000,000 400,000,000

364,241,883.4500047
364,241,883.4500047 364,241,883.4500047

87.96%

0.02%

BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của PancakeSwap là ₫ 505.98M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 435.32K. Nguồn cung lưu hành của CAKE là 351.86M, với tổng nguồn cung là 364241883.4500047. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 575.20M.

Lịch sử giá PancakeSwap theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 1.418
₫ 1.418₫ 1.418
Thấp nhất 24H
₫ 1.453
₫ 1.453₫ 1.453
Cao nhất 24H

₫ 1.418
₫ 1.418₫ 1.418

₫ 1.453
₫ 1.453₫ 1.453

₫ 1,162,658.53288180
₫ 1,162,658.53288180₫ 1,162,658.53288180

₫ 6.09902755
₫ 6.09902755₫ 6.09902755

-0.35%

-0.13%

+0.70%

+0.70%

Lịch sử giá theo VND của PancakeSwap (CAKE)

Theo dõi biến động giá của PancakeSwap trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ -49.29155-0.13%
30 ngày₫ +0.051+3.67%
60 ngày₫ +0.155+12.08%
90 ngày₫ -0.157-9.85%
Biến động giá PancakeSwap hôm nay

Hôm nay, CAKE đã biến động ₫ -49.29155 (-0.13%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá PancakeSwap trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.051 (+3.67%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá PancakeSwap trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, CAKE đã biến động ₫ +0.155 (+12.08%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá PancakeSwap trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.157 (-9.85%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của PancakeSwap (CAKE)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá PancakeSwap.

Phân tích PancakeSwap

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của PancakeSwap. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường PancakeSwap hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường CAKE: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJGolden CrossK > DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
Điểm xoayGiá > R2Trên R2Đắt hơn phạm vi "đắt nhất" gần đây, ở vùng giá cao.
StochRSI>80Khu vực quá muaNgắn hạn tăng quá nhanh, đề phòng rủi ro điều chỉnh.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ0 Mua0‑20% BánTất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
BOLL (20,2)Giá > Dải trênChạm hoặc vượt dải trênĐang tiến vào khu vực "đắt", biến động gia tăng.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động0 Mua0‑20% BánTất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.

CAKE_USDT đang giao dịch ở mức giá 1.428 trên khung thời gian 4 giờ. Mức giá hiện tại nằm phía trên điểm trung tâm (pivot point) 1.4092. Cấu trúc thị trường hiện tại đang hình thành trên vùng kháng cự R1 tại 1.4139 và R2 tại 1.4164. Hệ thống các đường trung tâm cho thấy giá đã vượt qua phạm vi dao động ngắn hạn trước đó. Bên mua và bên bán đã thiết lập một vùng cân bằng mới ngay trên đường trung tâm 1.4092, trong khi mô hình điều chỉnh ở mức cao vẫn được duy trì. Chỉ báo MACD đang thể hiện trạng thái giao cắt vàng. Hai đường nhanh và chậm đều có xu hướng phân kỳ cùng chiều đi lên, với động lượng tập trung chủ yếu về phía phe mua. Chỉ báo RSI đang nằm trong vùng trung tính, trong khi các chỉ số KDJ và StochRSI chưa cho thấy dấu hiệu quá mua cực đoan. Biến động giá vẫn duy trì trong dải băng thông bình thường của dải Bollinger. Nhóm đường trung bình EMA và MA chưa đưa ra tín hiệu định hướng rõ ràng theo một chiều nào cả, cho thấy động lực tăng giá đang có dấu hiệu phân hóa và tốc độ tăng trưởng đang dần chậm lại. Mức giá quan trọng gần nhất là vùng kháng cự R2 tại 1.4164, cách mức giá hiện tại khoảng 1.4%. Vùng tham chiếu đầu tiên phía dưới là mức kháng cự R1 tại 1.4139. Mức hỗ trợ xa hơn nằm tại mức S1 1.4067, cách giá hiện tại khoảng 1.5%. Mức hỗ trợ mạnh hơn nữa nằm tại mức S2 1.402. Đường trung tâm 1.4092 đóng vai trò như một mốc tham chiếu trung gian.

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá PancakeSwap?

Giá CAKE bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố then chốt sau:

1. Khối lượng giao dịch DEX – Việc sử dụng PancakeSwap tăng cao làm tăng nhu cầu đối với CAKE.
2. Sự phát triển của hệ sinh thái BSC – Việc áp dụng rộng rãi Binance Smart Chain mang lại lợi ích cho CAKE.
3. Phần thưởng staking và APY trong yield farming – Lợi nhuận hấp dẫn thúc đẩy nhu cầu.
4. Cơ chế đốt token và cung ứng – Các biện pháp giảm phát hỗ trợ giá cả.
5. Tâm lý thị trường DeFi – Xu hướng chung của tài chính phi tập trung ảnh hưởng đến CAKE.
6. Cạnh tranh từ các DEX khác – Các nền tảng đối thủ tác động đến thị phần.
7. Hiệu suất của Binance Coin (BNB) – Có mối tương quan chặt chẽ do liên kết với BSC.
8. Việc ra mắt các tính năng mới và các mối quan hệ đối tác – Những phát triển của nền tảng có ảnh hưởng đến giá trị.

Tại sao mọi người muốn biết giá PancakeSwap hôm nay?

Mọi người muốn biết giá PancakeSwap (CAKE) hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: quyết định giao dịch, quản lý danh mục đầu tư, phân tích thị trường và thời điểm đầu tư. CAKE là một token DeFi phổ biến trên Binance Smart Chain, được sử dụng để farming lợi suất và cung cấp thanh khoản. Giá cả theo thời gian thực giúp các nhà giao dịch thực hiện những giao dịch sinh lời.

Dự đoán giá PancakeSwap

Dự đoán giá PancakeSwap (CAKE) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của CAKE vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá PancakeSwap (CAKE) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của PancakeSwap có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá PancakeSwap sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá CAKE cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá PancakeSwap.

Giới thiệu PancakeSwap

PancakeSwap (CAKE) là một sàn giao dịch phi tập trung (DEX) được xây dựng trên Binance Smart Chain (BSC). Nó sử dụng mô hình tạo thị trường tự động (AMM), cho phép người dùng giao dịch trực tiếp với hồ tiền thanh khoản thay vì với nhau. Ngoài việc cung cấp một nền tảng để trao đổi token, PancakeSwap còn cho phép người dùng kiếm được phần thưởng thông qua việc canh tác lợi nhuận và staking. CAKE, token tiện ích bản địa của PancakeSwap, được sử dụng để bỏ phiếu quản trị và có thể được staked để kiếm thêm token. Số lượng CAKE không bị giới hạn, và token mới được tạo ra như phần thưởng cho các nhà cung cấp thanh khoản. Thiết kế của nền tảng nhằm mục đích cung cấp một lựa chọn nhanh chóng và tiết kiệm chi phí so với các DEX dựa trên Ethereum, tận dụng mức phí giao dịch thấp hơn và thời gian khối nhanh hơn của BSC.

Hướng dẫn mua & đầu tư PancakeSwap tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với PancakeSwap? Mua CAKE nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua PancakeSwap. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua PancakeSwap (CAKE).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và PancakeSwap sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua PancakeSwap (CAKE)

Bạn có thể làm gì với PancakeSwap

Sở hữu PancakeSwap mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua PancakeSwap (CAKE) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

Phí giao dịch Spot:
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Maker
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Taker
Phí giao dịch Futures:
--
Maker
--
Taker

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Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

PancakeSwap (CAKE) là gì

PancakeSwap is a BEP20 decentralized trading platform built on the Binance Smart Chain, which uses an automatic market maker mechanism to provide liquidity.

Whitepaper

Nguồn PancakeSwap

Để hiểu thêm về PancakeSwap, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức PancakeSwap
Block Explorer

Danh mục :

Aptos EcosystemArbitrum EcosystemAutomated Market Maker (AMM)

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về PancakeSwap

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 17:54:01 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành PancakeSwap (CAKE)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về PancakeSwap

CAKE USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short CAKE với đòn bẩy. Khám phá giao dịch CAKE USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường PancakeSwap (CAKE) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá PancakeSwap theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
CAKE/USDT
₫37,867.285
₫37,867.285₫37,867.285
-0.20%
303.26K (USDT)
CAKE/USDC
₫37,814.655
₫37,814.655₫37,814.655
-0.27%
38.73K (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán CAKE sang VND

Số lượng

CAKE
CAKE
VND
VND

1 CAKE = 37,840.97 VND