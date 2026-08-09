Giá PancakeSwap hôm nay

Giá PancakeSwap (CAKE) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 1.438, biến động 0.13% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CAKE sang VND là ₫ 1.438 mỗi CAKE.

PancakeSwap hiện xếp hạng #82 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 505.98M, với nguồn cung lưu hành 351.86M CAKE. Trong vòng 24 giờ qua, CAKE được giao dịch trong khoảng từ ₫ 1.418 (thấp) đến ₫ 1.453 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 1,162,658.53288180, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 6.09902755.

Về hiệu suất ngắn hạn, CAKE biến động -0.35% trong giờ qua và +0.70% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 435.32K.

Thông tin thị trường PancakeSwap (CAKE)

Xếp hạng No.82 Vốn hóa thị trường ₫ 505.98M₫ 505.98M ₫ 505.98M Khối lượng (24H) ₫ 435.32K₫ 435.32K ₫ 435.32K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 575.20M₫ 575.20M ₫ 575.20M Nguồn cung lưu thông 351.86M 351.86M 351.86M Nguồn cung tối đa 400,000,000 400,000,000 400,000,000 Tổng cung 364,241,883.4500047 364,241,883.4500047 364,241,883.4500047 Tỷ lệ lưu hành 87.96% Thị phần 0.02% Blockchain công khai BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của PancakeSwap là ₫ 505.98M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 435.32K. Nguồn cung lưu hành của CAKE là 351.86M, với tổng nguồn cung là 364241883.4500047. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 575.20M.