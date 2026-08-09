Giá PancakeSwap(CAKE)
Giá PancakeSwap (CAKE) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 1.438, biến động 0.13% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CAKE sang VND là ₫ 1.438 mỗi CAKE.
PancakeSwap hiện xếp hạng #82 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 505.98M, với nguồn cung lưu hành 351.86M CAKE. Trong vòng 24 giờ qua, CAKE được giao dịch trong khoảng từ ₫ 1.418 (thấp) đến ₫ 1.453 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 1,162,658.53288180, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 6.09902755.
Về hiệu suất ngắn hạn, CAKE biến động -0.35% trong giờ qua và +0.70% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 435.32K.
No.82
87.96%
0.02%
BSC
Vốn hoá thị trường hiện tại của PancakeSwap là ₫ 505.98M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 435.32K. Nguồn cung lưu hành của CAKE là 351.86M, với tổng nguồn cung là 364241883.4500047. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 575.20M.
-0.35%
-0.13%
+0.70%
+0.70%
Theo dõi biến động giá của PancakeSwap trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ -49.29155
|-0.13%
|30 ngày
|₫ +0.051
|+3.67%
|60 ngày
|₫ +0.155
|+12.08%
|90 ngày
|₫ -0.157
|-9.85%
Hôm nay, CAKE đã biến động ₫ -49.29155 (-0.13%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.051 (+3.67%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, CAKE đã biến động ₫ +0.155 (+12.08%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.157 (-9.85%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của PancakeSwap (CAKE)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá PancakeSwap.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của PancakeSwap. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường CAKE: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
|Điểm xoay
|Giá > R2
|Trên R2
|Đắt hơn phạm vi "đắt nhất" gần đây, ở vùng giá cao.
|StochRSI
|>80
|Khu vực quá mua
|Ngắn hạn tăng quá nhanh, đề phòng rủi ro điều chỉnh.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Xu hướng tăng giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|0 Mua
|0‑20% Bán
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
|BOLL (20,2)
|Giá > Dải trên
|Chạm hoặc vượt dải trên
|Đang tiến vào khu vực "đắt", biến động gia tăng.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|0 Mua
|0‑20% Bán
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
CAKE_USDT đang giao dịch ở mức giá 1.428 trên khung thời gian 4 giờ. Mức giá hiện tại nằm phía trên điểm trung tâm (pivot point) 1.4092. Cấu trúc thị trường hiện tại đang hình thành trên vùng kháng cự R1 tại 1.4139 và R2 tại 1.4164. Hệ thống các đường trung tâm cho thấy giá đã vượt qua phạm vi dao động ngắn hạn trước đó. Bên mua và bên bán đã thiết lập một vùng cân bằng mới ngay trên đường trung tâm 1.4092, trong khi mô hình điều chỉnh ở mức cao vẫn được duy trì. Chỉ báo MACD đang thể hiện trạng thái giao cắt vàng. Hai đường nhanh và chậm đều có xu hướng phân kỳ cùng chiều đi lên, với động lượng tập trung chủ yếu về phía phe mua. Chỉ báo RSI đang nằm trong vùng trung tính, trong khi các chỉ số KDJ và StochRSI chưa cho thấy dấu hiệu quá mua cực đoan. Biến động giá vẫn duy trì trong dải băng thông bình thường của dải Bollinger. Nhóm đường trung bình EMA và MA chưa đưa ra tín hiệu định hướng rõ ràng theo một chiều nào cả, cho thấy động lực tăng giá đang có dấu hiệu phân hóa và tốc độ tăng trưởng đang dần chậm lại. Mức giá quan trọng gần nhất là vùng kháng cự R2 tại 1.4164, cách mức giá hiện tại khoảng 1.4%. Vùng tham chiếu đầu tiên phía dưới là mức kháng cự R1 tại 1.4139. Mức hỗ trợ xa hơn nằm tại mức S1 1.4067, cách giá hiện tại khoảng 1.5%. Mức hỗ trợ mạnh hơn nữa nằm tại mức S2 1.402. Đường trung tâm 1.4092 đóng vai trò như một mốc tham chiếu trung gian.
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của PancakeSwap có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
PancakeSwap (CAKE) là một sàn giao dịch phi tập trung (DEX) được xây dựng trên Binance Smart Chain (BSC). Nó sử dụng mô hình tạo thị trường tự động (AMM), cho phép người dùng giao dịch trực tiếp với hồ tiền thanh khoản thay vì với nhau. Ngoài việc cung cấp một nền tảng để trao đổi token, PancakeSwap còn cho phép người dùng kiếm được phần thưởng thông qua việc canh tác lợi nhuận và staking. CAKE, token tiện ích bản địa của PancakeSwap, được sử dụng để bỏ phiếu quản trị và có thể được staked để kiếm thêm token. Số lượng CAKE không bị giới hạn, và token mới được tạo ra như phần thưởng cho các nhà cung cấp thanh khoản. Thiết kế của nền tảng nhằm mục đích cung cấp một lựa chọn nhanh chóng và tiết kiệm chi phí so với các DEX dựa trên Ethereum, tận dụng mức phí giao dịch thấp hơn và thời gian khối nhanh hơn của BSC.
Sẵn sàng bắt đầu với PancakeSwap? Mua CAKE nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua PancakeSwap. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua PancakeSwap (CAKE).
Sở hữu PancakeSwap mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
Mua PancakeSwap (CAKE) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.
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Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.
PancakeSwap is a BEP20 decentralized trading platform built on the Binance Smart Chain, which uses an automatic market maker mechanism to provide liquidity.
Để hiểu thêm về PancakeSwap, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:
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