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Giá Horizen theo thời gian thực hôm nay là 4.267 VND. Vốn hoá thị trường của ZEN là 77,238,387.36818148895 VND. Theo dõi cập nhật giá ZEN sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Horizen theo thời gian thực hôm nay là 4.267 VND. Vốn hoá thị trường của ZEN là 77,238,387.36818148895 VND. Theo dõi cập nhật giá ZEN sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Horizen(ZEN)

Giá theo thời gian thực 1 ZEN sang VND

₫112,286.105
₫112,286.105₫112,286.105
-0.30%1D
VND
Biểu đồ giá Horizen (ZEN) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-10 01:08:35 (UTC+8)

Giá Horizen hôm nay

Giá Horizen (ZEN) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 4.267, biến động 0.30% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ZEN sang VND là ₫ 4.267 mỗi ZEN.

Horizen hiện xếp hạng #200 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 77.24M, với nguồn cung lưu hành 18.10M ZEN. Trong vòng 24 giờ qua, ZEN được giao dịch trong khoảng từ ₫ 4.09 (thấp) đến ₫ 4.298 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 4,424,976.79592405, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 81,377.555702924730655.

Về hiệu suất ngắn hạn, ZEN biến động -0.47% trong giờ qua và +4.42% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 79.78K.

Thông tin thị trường Horizen (ZEN)

No.200

₫ 77.24M
₫ 77.24M₫ 77.24M

₫ 79.78K
₫ 79.78K₫ 79.78K

₫ 89.61M
₫ 89.61M₫ 89.61M

18.10M
18.10M 18.10M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

21,000,000
21,000,000 21,000,000

86.19%

0.01%

NONE

Vốn hoá thị trường hiện tại của Horizen là ₫ 77.24M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 79.78K. Nguồn cung lưu hành của ZEN là 18.10M, với tổng nguồn cung là 21000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 89.61M.

Lịch sử giá Horizen theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 4.09
₫ 4.09₫ 4.09
Thấp nhất 24H
₫ 4.298
₫ 4.298₫ 4.298
Cao nhất 24H

₫ 4.09
₫ 4.09₫ 4.09

₫ 4.298
₫ 4.298₫ 4.298

₫ 4,424,976.79592405
₫ 4,424,976.79592405₫ 4,424,976.79592405

₫ 81,377.555702924730655
₫ 81,377.555702924730655₫ 81,377.555702924730655

-0.47%

-0.30%

+4.42%

+4.42%

Lịch sử giá theo VND của Horizen (ZEN)

Theo dõi biến động giá của Horizen trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ -337.87193-0.30%
30 ngày₫ +0.113+2.72%
60 ngày₫ +0.001+0.02%
90 ngày₫ -2.655-38.36%
Biến động giá Horizen hôm nay

Hôm nay, ZEN đã biến động ₫ -337.87193 (-0.30%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Horizen trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.113 (+2.72%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Horizen trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, ZEN đã biến động ₫ +0.001 (+0.02%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Horizen trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -2.655 (-38.36%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Horizen (ZEN)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Horizen.

Phân tích Horizen

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Horizen. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường Horizen hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường ZEN: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJGolden CrossK > DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
Điểm xoayGiá > R2Trên R2Đắt hơn phạm vi "đắt nhất" gần đây, ở vùng giá cao.
StochRSI>80Khu vực quá muaNgắn hạn tăng quá nhanh, đề phòng rủi ro điều chỉnh.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ0 Mua0‑20% BánTất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
BOLL (20,2)Giá > Dải trênChạm hoặc vượt dải trênĐang tiến vào khu vực "đắt", biến động gia tăng.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động0 Mua0‑20% BánTất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.

ZEN_USDT在4小时周期上运行于中枢体系上方。当前价格4.157位于R2阻力位4.1343之上。价格结构已突破中枢4.1003以及R1、R2等关键价位。均线系统呈现多头排列，整体趋势较为一致。市场目前处于高位整理区间。 MACD指标显示金叉形态，快慢线同向向上发散，动能集中于买方一侧。RSI指数处于中性区域，KDJ与StochRSI数值未显示出极端超买状态。布林带开口保持稳定，波动率未见明显扩张或收缩，短期动能延续良好。 近期参考价位为R2对应的4.1343，该位置距离当前价格约0.0227单位；下方第一支撑位于S2的4.0663，距离现价约0.0907单位。中枢点位4.1003构成中间参考层。远端阻力需关注前期高点位置，而近端支撑的有效性将决定回调的深度。

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Horizen?

Một số yếu tố then chốt ảnh hưởng đến giá trị của đồng tiền mã hóa Horizen (ZEN):

Thị trường tâm lý - Xu hướng chung của thị trường tiền mã hóa và mức độ tin tưởng của nhà đầu tư có tác động đáng kể đến giá cả của ZEN.

Phát triển công nghệ - Những cập nhật liên quan đến nền tảng blockchain, các chuỗi phụ (sidechains) và các tính năng bảo mật riêng tư của Horizen đều ảnh hưởng đến giá trị của đồng tiền này.

Tỷ lệ áp dụng - Việc sử dụng trong thế giới thực và các mối quan hệ đối tác thúc đẩy nhu cầu đối với ZEN.

Khối lượng giao dịch - Tính thanh khoản cao thường giúp giảm biến động giá.

Mối tương quan với Bitcoin - Giống như hầu hết các đồng tiền thay thế khác, giá của ZEN thường đi theo xu hướng biến động của Bitcoin.

Tin tức về quy định - Các chính sách của chính phủ liên quan đến các đồng tiền ẩn danh có thể tác động đến giá cả.

Cạnh tranh - Hiệu suất của ZEN so với các đồng tiền mã hóa tập trung vào quyền riêng tư khác cũng đóng vai trò quan trọng.

Động lực cung ứng - Phần thưởng khai thác và cơ chế kinh tế của token ảnh hưởng đến mức độ khan hiếm của đồng tiền.

Tại sao mọi người muốn biết giá Horizen hôm nay?

Mọi người muốn biết giá của Horizen (ZEN) hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt, căn cứ vào thời điểm để đặt lệnh mua/bán, đánh giá giá trị danh mục đầu tư, theo dõi hiệu suất đầu tư và nhận định xu hướng thị trường. Giá cả được cập nhật theo thời gian thực giúp các nhà giao dịch tận dụng tốt nhất sự biến động của thị trường và quản lý rủi ro một cách hiệu quả.

Dự đoán giá Horizen

Dự đoán giá Horizen (ZEN) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của ZEN vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Horizen (ZEN) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Horizen có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Horizen sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá ZEN cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Horizen.

Giới thiệu Horizen

Horizen (ZEN) là một nền tảng blockchain mã nguồn mở, phi tập trung, tập trung vào việc cung cấp quyền riêng tư và quyền kiểm soát hoàn toàn dấu vết số hóa. Được ra mắt vào năm 2017, ban đầu nó là một nhánh của Zcash, một dự án tiền điện tử tập trung vào quyền riêng tư, nhưng sau đó đã giới thiệu thêm các tính năng như nền tảng sidechain cho các ứng dụng và dịch vụ phi tập trung (dApps) mạnh mẽ và an toàn. ZEN, tiền điện tử bản địa của hệ sinh thái Horizen, được sử dụng cho phí giao dịch, staking, và tham gia vào quản trị của nền tảng. Nền tảng này sử dụng một cơ chế đồng thuận hỗn hợp kết hợp mô hình Proof-of-Work và Proof-of-Stake, và nó được biết đến với cấu trúc node độc đáo của mình, bao gồm các node an toàn và siêu node để duy trì an ninh và khả năng phục hồi của mạng.

Hướng dẫn mua & đầu tư Horizen tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Horizen? Mua ZEN nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Horizen. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Horizen (ZEN).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Horizen sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Horizen (ZEN)

Bạn có thể làm gì với Horizen

Sở hữu Horizen mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

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    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

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Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Horizen (ZEN) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Horizen (ZEN) là gì

Horizen’s mission is to empower people and bring the world together by building a fair and inclusive ecosystem where everyone is rewarded for their contributions. Launched in May 2017, the platform enables real-life uses beyond its native cryptocurrency, ZEN, which is a mineable PoW coin available on major crypto exchanges. Users can securely store and transact ZEN using Horizen's flagship app, Sphere by Horizen.

Nguồn Horizen

Để hiểu thêm về Horizen, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Horizen
Block Explorer

Danh mục :

AI MemeAnime-ThemedBase Ecosystem

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Horizen

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-10 01:08:35 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Horizen (ZEN)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Horizen

ZEN USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short ZEN với đòn bẩy. Khám phá giao dịch ZEN USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Horizen (ZEN) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Horizen theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
ZEN/USDT
₫112,259.79
₫112,259.79₫112,259.79
-0.45%
19.03K (USDT)
ZEN/USDC
₫112,259.79
₫112,259.79₫112,259.79
-0.38%
13.05K (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

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ZEN
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VND

1 ZEN = 112,286.105 VND