Giá Horizen(ZEN)
Giá Horizen (ZEN) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 4.267, biến động 0.30% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ZEN sang VND là ₫ 4.267 mỗi ZEN.
Horizen hiện xếp hạng #200 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 77.24M, với nguồn cung lưu hành 18.10M ZEN. Trong vòng 24 giờ qua, ZEN được giao dịch trong khoảng từ ₫ 4.09 (thấp) đến ₫ 4.298 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 4,424,976.79592405, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 81,377.555702924730655.
Về hiệu suất ngắn hạn, ZEN biến động -0.47% trong giờ qua và +4.42% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 79.78K.
No.200
86.19%
0.01%
NONE
Vốn hoá thị trường hiện tại của Horizen là ₫ 77.24M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 79.78K. Nguồn cung lưu hành của ZEN là 18.10M, với tổng nguồn cung là 21000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 89.61M.
-0.47%
-0.30%
+4.42%
+4.42%
Theo dõi biến động giá của Horizen trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ -337.87193
|-0.30%
|30 ngày
|₫ +0.113
|+2.72%
|60 ngày
|₫ +0.001
|+0.02%
|90 ngày
|₫ -2.655
|-38.36%
Hôm nay, ZEN đã biến động ₫ -337.87193 (-0.30%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.113 (+2.72%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, ZEN đã biến động ₫ +0.001 (+0.02%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -2.655 (-38.36%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Horizen (ZEN)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá Horizen.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Horizen. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường ZEN: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
|Điểm xoay
|Giá > R2
|Trên R2
|Đắt hơn phạm vi "đắt nhất" gần đây, ở vùng giá cao.
|StochRSI
|>80
|Khu vực quá mua
|Ngắn hạn tăng quá nhanh, đề phòng rủi ro điều chỉnh.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Xu hướng tăng giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|0 Mua
|0‑20% Bán
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
|BOLL (20,2)
|Giá > Dải trên
|Chạm hoặc vượt dải trên
|Đang tiến vào khu vực "đắt", biến động gia tăng.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|0 Mua
|0‑20% Bán
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
ZEN_USDT在4小时周期上运行于中枢体系上方。当前价格4.157位于R2阻力位4.1343之上。价格结构已突破中枢4.1003以及R1、R2等关键价位。均线系统呈现多头排列，整体趋势较为一致。市场目前处于高位整理区间。 MACD指标显示金叉形态，快慢线同向向上发散，动能集中于买方一侧。RSI指数处于中性区域，KDJ与StochRSI数值未显示出极端超买状态。布林带开口保持稳定，波动率未见明显扩张或收缩，短期动能延续良好。 近期参考价位为R2对应的4.1343，该位置距离当前价格约0.0227单位；下方第一支撑位于S2的4.0663，距离现价约0.0907单位。中枢点位4.1003构成中间参考层。远端阻力需关注前期高点位置，而近端支撑的有效性将决定回调的深度。
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của Horizen có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
Horizen (ZEN) là một nền tảng blockchain mã nguồn mở, phi tập trung, tập trung vào việc cung cấp quyền riêng tư và quyền kiểm soát hoàn toàn dấu vết số hóa. Được ra mắt vào năm 2017, ban đầu nó là một nhánh của Zcash, một dự án tiền điện tử tập trung vào quyền riêng tư, nhưng sau đó đã giới thiệu thêm các tính năng như nền tảng sidechain cho các ứng dụng và dịch vụ phi tập trung (dApps) mạnh mẽ và an toàn. ZEN, tiền điện tử bản địa của hệ sinh thái Horizen, được sử dụng cho phí giao dịch, staking, và tham gia vào quản trị của nền tảng. Nền tảng này sử dụng một cơ chế đồng thuận hỗn hợp kết hợp mô hình Proof-of-Work và Proof-of-Stake, và nó được biết đến với cấu trúc node độc đáo của mình, bao gồm các node an toàn và siêu node để duy trì an ninh và khả năng phục hồi của mạng.
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Sở hữu Horizen mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
Mua Horizen (ZEN) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.
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Horizen’s mission is to empower people and bring the world together by building a fair and inclusive ecosystem where everyone is rewarded for their contributions. Launched in May 2017, the platform enables real-life uses beyond its native cryptocurrency, ZEN, which is a mineable PoW coin available on major crypto exchanges. Users can securely store and transact ZEN using Horizen's flagship app, Sphere by Horizen.
Để hiểu thêm về Horizen, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:
|Thời gian (UTC+8)
|Loại
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