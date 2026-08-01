Giá Horizen hôm nay

Giá Horizen (ZEN) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 4.267, biến động 0.30% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ZEN sang VND là ₫ 4.267 mỗi ZEN.

Horizen hiện xếp hạng #200 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 77.24M, với nguồn cung lưu hành 18.10M ZEN. Trong vòng 24 giờ qua, ZEN được giao dịch trong khoảng từ ₫ 4.09 (thấp) đến ₫ 4.298 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 4,424,976.79592405, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 81,377.555702924730655.

Về hiệu suất ngắn hạn, ZEN biến động -0.47% trong giờ qua và +4.42% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 79.78K.

Thông tin thị trường Horizen (ZEN)

Xếp hạng No.200 Vốn hóa thị trường ₫ 77.24M₫ 77.24M ₫ 77.24M Khối lượng (24H) ₫ 79.78K₫ 79.78K ₫ 79.78K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 89.61M₫ 89.61M ₫ 89.61M Nguồn cung lưu thông 18.10M 18.10M 18.10M Nguồn cung tối đa 21,000,000 21,000,000 21,000,000 Tổng cung 21,000,000 21,000,000 21,000,000 Tỷ lệ lưu hành 86.19% Thị phần 0.01% Blockchain công khai NONE

Vốn hoá thị trường hiện tại của Horizen là ₫ 77.24M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 79.78K. Nguồn cung lưu hành của ZEN là 18.10M, với tổng nguồn cung là 21000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 89.61M.