Giá SharpLink Gaming theo thời gian thực hôm nay là 13.62 USD. Theo dõi cập nhật giá SBETON sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá SBETON dễ dàng ngay trên MEXC.Giá SharpLink Gaming theo thời gian thực hôm nay là 13.62 USD. Theo dõi cập nhật giá SBETON sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá SBETON dễ dàng ngay trên MEXC.

Tìm hiểu thêm về SBETON

Thông tin giá SBETON

Website chính thức SBETON

Tokenomics của SBETON

Dự báo giá SBETON

Lịch sử SBETON

Hướng dẫn mua SBETON

Chuyển đổi SBETON sang fiat

SBETON Spot

Pre-Market

Earn

Airdrop+

Tin tức

Blog

Learn

Logo SharpLink Gaming

Giá SharpLink Gaming(SBETON)

Giá theo thời gian thực 1 SBETON sang USD

$13.62
$13.62$13.62
+1.79%1D
USD
Biểu đồ giá SharpLink Gaming (SBETON) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:31:21 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của SharpLink Gaming (SBETON)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 12.87
$ 12.87$ 12.87
Thấp nhất 24H
$ 14.4
$ 14.4$ 14.4
Cao nhất 24H

$ 12.87
$ 12.87$ 12.87

$ 14.4
$ 14.4$ 14.4

$ 19.465904770814774
$ 19.465904770814774$ 19.465904770814774

$ 13.401245572673863
$ 13.401245572673863$ 13.401245572673863

+1.94%

+1.79%

-11.68%

-11.68%

Giá thời gian thực của SharpLink Gaming (SBETON) là $ 13.62. Trong 24 giờ qua, SBETON được giao dịch với mức thấp nhất là $ 12.87 và cao nhất là $ 14.4, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SBETON là $ 19.465904770814774, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 13.401245572673863.

Về hiệu suất ngắn hạn, SBETON đã biến động +1.94% trong 1 giờ qua, +1.79% trong 24 giờ và -11.68% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường SharpLink Gaming (SBETON)

No.2801

$ 237.26K
$ 237.26K$ 237.26K

$ 66.46K
$ 66.46K$ 66.46K

$ 237.26K
$ 237.26K$ 237.26K

17.42K
17.42K 17.42K

17,419.65438596
17,419.65438596 17,419.65438596

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của SharpLink Gaming là $ 237.26K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 66.46K. Nguồn cung lưu hành của SBETON là 17.42K, với tổng nguồn cung là 17419.65438596. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 237.26K.

Lịch sử giá theo USD của SharpLink Gaming (SBETON)

Theo dõi biến động giá của SharpLink Gaming trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ +0.2395+1.79%
30 ngày$ -2.96-17.86%
60 ngày$ +3.62+36.20%
90 ngày$ +3.62+36.20%
Biến động giá SharpLink Gaming hôm nay

Hôm nay, SBETON đã biến động $ +0.2395 (+1.79%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá SharpLink Gaming trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ -2.96 (-17.86%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá SharpLink Gaming trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, SBETON đã biến động $ +3.62 (+36.20%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá SharpLink Gaming trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ +3.62 (+36.20%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của SharpLink Gaming (SBETON)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá SharpLink Gaming.

SharpLink Gaming (SBETON) là gì

Ondo là một công ty công nghệ blockchain. Sứ mệnh của công ty là đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế mở bằng cách xây dựng các nền tảng, tài sản và cơ sở hạ tầng giúp đưa thị trường tài chính lên chuỗi.

SharpLink Gaming đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư SharpLink Gaming một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake SBETON để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về SharpLink Gaming trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch SharpLink Gaming trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá SharpLink Gaming (USD)

SharpLink Gaming (SBETON) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản SharpLink Gaming (SBETON) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho SharpLink Gaming.

Xem ngay dự đoán giá SharpLink Gaming!

Tokenomics của SharpLink Gaming (SBETON)

Hiểu rõ tokenomics của SharpLink Gaming (SBETON) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token SBETON ngay!

Cách mua SharpLink Gaming (SBETON)

Bạn đang tìm cách mua SharpLink Gaming? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua SharpLink Gaming trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

SBETON/Tiền tệ địa phương

1 SharpLink Gaming (SBETON) sang VND
358,410.3
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang AUD
A$20.9748
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang GBP
10.0788
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang EUR
11.7132
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang USD
$13.62
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang MYR
RM57.4764
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang TRY
571.7676
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang JPY
¥2,070.24
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang ARS
ARS$19,854.1464
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang RUB
1,109.8938
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang INR
1,195.5636
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang IDR
Rp226,999.9092
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang PHP
796.4976
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang EGP
￡E.647.9034
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang BRL
R$73.548
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang CAD
C$18.9318
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang BDT
1,662.7296
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang NGN
19,912.1676
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang COP
$52,996.101
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang ZAR
R.237.3966
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang UAH
567.954
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang TZS
T.Sh.33,796.3956
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang VES
Bs2,860.2
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang CLP
$12,939
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang PKR
Rs3,851.736
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang KZT
7,326.4704
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang THB
฿447.1446
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang TWD
NT$419.0874
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang AED
د.إ49.9854
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang CHF
Fr10.7598
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang HKD
HK$105.8274
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang AMD
֏5,200.3884
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang MAD
.د.م125.7126
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang MXN
$251.1528
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang SAR
ريال51.075
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang ETB
Br2,042.1828
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang KES
KSh1,756.0266
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang JOD
د.أ9.65658
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang PLN
49.5768
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang RON
лв59.6556
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang SEK
kr128.1642
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang BGN
лв22.8816
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang HUF
Ft4,571.9616
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang CZK
285.2028
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang KWD
د.ك4.16772
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang ILS
44.8098
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang BOB
Bs93.8418
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang AZN
23.154
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang TJS
SM125.304
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang GEL
36.774
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang AOA
Kz12,461.0742
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang BHD
.د.ب5.13474
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang BMD
$13.62
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang DKK
kr87.5766
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang HNL
L357.2526
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang MUR
619.1652
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang NAD
$237.669
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang NOK
kr136.4724
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang NZD
$23.6988
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang PAB
B/.13.62
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang PGK
K57.204
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang QAR
ر.ق49.4406
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang RSD
дин.1,376.1648
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang UZS
soʻm164,096.3478
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang ALL
L1,133.0478
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang ANG
ƒ24.3798
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang AWG
ƒ24.516
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang BBD
$27.24
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang BAM
KM22.8816
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang BIF
Fr40,056.42
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang BND
$17.5698
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang BSD
$13.62
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang JMD
$2,186.4186
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang KHR
54,919.245
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang KMF
Fr5,774.88
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang LAK
296,086.9506
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang LKR
රු4,124.6808
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang MDL
L231.8124
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang MGA
Ar60,803.4936
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang MOP
P108.8238
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang MVR
208.386
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang MWK
MK23,563.962
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang MZN
MT870.318
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang NPR
रु1,909.3878
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang PYG
96,593.04
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang RWF
Fr19,735.38
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang SBD
$112.0926
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang SCR
184.6872
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang SRD
$539.8968
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang SVC
$118.9026
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang SZL
L237.669
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang TMT
m47.8062
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang TND
د.ت39.98832
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang TTD
$92.2074
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang UGX
Sh47,452.08
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang XAF
Fr7,695.3
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang XCD
$36.774
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang XOF
Fr7,695.3
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang XPF
Fr1,389.24
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang BWP
P195.3108
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang BZD
$27.24
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang CVE
$1,294.0362
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang DJF
Fr2,410.74
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang DOP
$864.189
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang DZD
د.ج1,777.1376
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang FJD
$31.326
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang GNF
Fr118,425.9
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang GTQ
Q104.0568
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang GYD
$2,844.537
1 SharpLink Gaming (SBETON) sang ISK
kr1,661.64

Nguồn SharpLink Gaming

Để hiểu thêm về SharpLink Gaming, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Website chính thức SharpLink Gaming
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về SharpLink Gaming

Hôm nay giá của SharpLink Gaming (SBETON) là bao nhiêu?
Giá SBETON theo thời gian thực bằng USD là 13.62 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của SBETON sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của SBETON sang USD là $ 13.62. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của SharpLink Gaming là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của SBETON là $ 237.26K USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của SBETON là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của SBETON là 17.42K USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SBETON là bao nhiêu?
SBETON đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 19.465904770814774 USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của SBETON là bao nhiêu?
SBETON từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 13.401245572673863 USD.
Khối lượng giao dịch của SBETON là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của SBETON là $ 66.46K USD.
SBETON có tăng giá trong năm nay không?
SBETON có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá SBETON để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:31:21 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành SharpLink Gaming (SBETON)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Thông tin hàng đầu

Percolator: Sàn DEX Mới Của Solana Và Xu Hướng Thị Trường 2025

October 22, 2025

Khủng Hoảng Nội Bộ Tại Ethereum Foundation và Tương Lai Ethereum

October 22, 2025

Những Bài Học Đắt Giá Từ Thị Trường Bitcoin và Cổ Phiếu DATCOs

October 22, 2025
Xem thêm

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán SBETON sang USD

Số lượng

SBETON
SBETON
USD
USD

1 SBETON = 13.62 USD

Giao dịch SBETON

SBETON/USDT
$13.62
$13.62$13.62
+1.86%

Tham gia MEXC ngay hôm nay

-- Phí Maker Spot, -- Phí Taker Spot
-- Phí Maker Futures, -- Phí Taker Futures