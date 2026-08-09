Giá Squid hôm nay

Giá Squid (QUID) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.08855, biến động 2.42% trong 24 giờ qua. Tỷ giá QUID sang VND là ₫ 0.08855 mỗi QUID.

Squid hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- QUID. Trong vòng 24 giờ qua, QUID được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0872 (thấp) đến ₫ 0.09286 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, QUID biến động -0.66% trong giờ qua và +195.16% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 116.42K.

Thông tin thị trường Squid (QUID)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 116.42K₫ 116.42K ₫ 116.42K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 88.55M₫ 88.55M ₫ 88.55M Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain công khai BASE

Vốn hoá thị trường hiện tại của Squid là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 116.42K. Nguồn cung lưu hành của QUID là --, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 88.55M.