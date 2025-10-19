Unibase (UB) là gì

Unibase là lớp bộ nhớ AI phi tập trung hiệu suất cao, cung cấp cho AI Agent bộ nhớ dài hạn và khả năng tương tác đa nền tảng, cho phép chúng ghi nhớ, cộng tác và phát triển một cách tự chủ.

Unibase đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư Unibase một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.



Dự đoán giá Unibase (USD)

Unibase (UB) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản Unibase (UB) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho Unibase.

Tokenomics của Unibase (UB)

Hiểu rõ tokenomics của Unibase (UB) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token UB ngay!

Cách mua Unibase (UB)

Bạn đang tìm cách mua Unibase? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua Unibase trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

UB/Tiền tệ địa phương

Trải nghiệm Công cụ chuyển đổi

Nguồn Unibase

Để hiểu thêm về Unibase, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Unibase Hôm nay giá của Unibase (UB) là bao nhiêu? Giá UB theo thời gian thực bằng USD là 0.03466 USD , được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất. Giá hiện tại của UB sang USD là bao nhiêu? $ 0.03466 . Truy cập Giá hiện tại của UB sang USD là. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác. Vốn hoá thị trường của Unibase là bao nhiêu? Vốn hoá thị trường của UB là -- USD . Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token. Nguồn cung lưu hành của UB là bao nhiêu? Nguồn cung lưu hành của UB là -- USD . Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của UB là bao nhiêu? UB đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là -- USD . Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của UB là bao nhiêu? UB từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là -- USD . Khối lượng giao dịch của UB là bao nhiêu? Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của UB là $ 213.96K USD . UB có tăng giá trong năm nay không? UB có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá UB để xem phân tích chi tiết hơn.

Cập nhập quan trọng về ngành Unibase (UB)

Thời gian (UTC+8) Loại Thông tin 10-18 16:36:53 Xu hướng ngành tiền mã hóa Chỉ số Fear & Greed của tiền mã hóa hiện tại ở mức 23, vẫn trong vùng cực kỳ sợ hãi 10-18 09:33:00 Xu hướng ngành tiền mã hóa Khối lượng thanh lý toàn cầu trong 24h tăng lên 1,02 tỷ USD, Bitcoin chạm mức giá thấp nhất kể từ đầu tháng 7 10-17 19:52:08 Xu hướng ngành tiền mã hóa Nhu cầu tránh rủi ro toàn cầu tăng mạnh do vấn đề nợ xấu tại hai ngân hàng Hoa Kỳ 10-17 14:38:57 Xu hướng ngành tiền mã hóa Cổ phiếu tiền mã hoá Mỹ giảm rộng rãi, MSTR giảm 4,35%, cổ phiếu kho bạc SOL HSDT giảm 36,49% 10-17 08:10:00 Xu hướng ngành tiền mã hóa Lợi nhuận tháng 10 của Bitcoin năm nay tạm thời được báo cáo ở mức -4,74%, trong khi lợi nhuận trung bình lịch sử trước đây là 21,89% 10-17 04:42:12 Xu hướng ngành tiền mã hóa Trong 24 giờ qua, thanh lý toàn cầu đã vượt quá 500 triệu USD, chủ yếu là các vị thế Long

Thông tin hàng đầu

