Giá Unibase theo thời gian thực hôm nay là 0.03466 USD. Theo dõi cập nhật giá UB sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá UB dễ dàng ngay trên MEXC.

Giá Unibase(UB)

Giá theo thời gian thực 1 UB sang USD

$0.03466
-3.26%1D
USD
Biểu đồ giá Unibase (UB) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-19 21:23:29 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của Unibase (UB)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0.03413
Thấp nhất 24H
$ 0.03771
Cao nhất 24H

$ 0.03413
$ 0.03771
--
--
+0.26%

-3.26%

+4.80%

+4.80%

Giá thời gian thực của Unibase (UB) là $ 0.03466. Trong 24 giờ qua, UB được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.03413 và cao nhất là $ 0.03771, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của UB là --, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, UB đã biến động +0.26% trong 1 giờ qua, -3.26% trong 24 giờ và +4.80% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Unibase (UB)

--
$ 213.96K
$ 346.60M
--
10,000,000,000
ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Unibase là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 213.96K. Nguồn cung lưu hành của UB là --, với tổng nguồn cung là 10000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 346.60M.

Lịch sử giá theo USD của Unibase (UB)

Theo dõi biến động giá của Unibase trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ -0.001168-3.26%
30 ngày$ -0.00244-6.58%
60 ngày$ +0.02966+593.20%
90 ngày$ +0.02966+593.20%
Biến động giá Unibase hôm nay

Hôm nay, UB đã biến động $ -0.001168 (-3.26%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Unibase trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ -0.00244 (-6.58%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Unibase trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, UB đã biến động $ +0.02966 (+593.20%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Unibase trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ +0.02966 (+593.20%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Unibase (UB)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Unibase.

Unibase (UB) là gì

Unibase là lớp bộ nhớ AI phi tập trung hiệu suất cao, cung cấp cho AI Agent bộ nhớ dài hạn và khả năng tương tác đa nền tảng, cho phép chúng ghi nhớ, cộng tác và phát triển một cách tự chủ.

Unibase đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư Unibase một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake UB để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về Unibase trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch Unibase trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá Unibase (USD)

Unibase (UB) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản Unibase (UB) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho Unibase.

Xem ngay dự đoán giá Unibase!

Tokenomics của Unibase (UB)

Hiểu rõ tokenomics của Unibase (UB) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token UB ngay!

Cách mua Unibase (UB)

Bạn đang tìm cách mua Unibase? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua Unibase trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

UB/Tiền tệ địa phương

1 Unibase (UB) sang VND
912.0779
1 Unibase (UB) sang AUD
A$0.0530298
1 Unibase (UB) sang GBP
0.0256484
1 Unibase (UB) sang EUR
0.029461
1 Unibase (UB) sang USD
$0.03466
1 Unibase (UB) sang MYR
RM0.1462652
1 Unibase (UB) sang TRY
1.4512142
1 Unibase (UB) sang JPY
¥5.199
1 Unibase (UB) sang ARS
ARS$48.8855038
1 Unibase (UB) sang RUB
2.8220172
1 Unibase (UB) sang INR
3.0507732
1 Unibase (UB) sang IDR
Rp577.6664356
1 Unibase (UB) sang PHP
2.0144392
1 Unibase (UB) sang EGP
￡E.1.6466966
1 Unibase (UB) sang BRL
R$0.187164
1 Unibase (UB) sang CAD
C$0.048524
1 Unibase (UB) sang BDT
4.2344122
1 Unibase (UB) sang NGN
50.9703028
1 Unibase (UB) sang COP
$133.82226
1 Unibase (UB) sang ZAR
R.0.6016976
1 Unibase (UB) sang UAH
1.4508676
1 Unibase (UB) sang TZS
T.Sh.85.5800458
1 Unibase (UB) sang VES
Bs6.96666
1 Unibase (UB) sang CLP
$33.30826
1 Unibase (UB) sang PKR
Rs9.8406672
1 Unibase (UB) sang KZT
18.7046156
1 Unibase (UB) sang THB
฿1.1375412
1 Unibase (UB) sang TWD
NT$1.0616358
1 Unibase (UB) sang AED
د.إ0.1272022
1 Unibase (UB) sang CHF
Fr0.0273814
1 Unibase (UB) sang HKD
HK$0.2693082
1 Unibase (UB) sang AMD
֏13.351032
1 Unibase (UB) sang MAD
.د.م0.3178322
1 Unibase (UB) sang MXN
$0.6367042
1 Unibase (UB) sang SAR
ريال0.129975
1 Unibase (UB) sang ETB
Br5.1667662
1 Unibase (UB) sang KES
KSh4.490203
1 Unibase (UB) sang JOD
د.أ0.02457394
1 Unibase (UB) sang PLN
0.1261624
1 Unibase (UB) sang RON
лв0.1511176
1 Unibase (UB) sang SEK
kr0.327537
1 Unibase (UB) sang BGN
лв0.0578822
1 Unibase (UB) sang HUF
Ft11.626697
1 Unibase (UB) sang CZK
0.7223144
1 Unibase (UB) sang KWD
د.ك0.01064062
1 Unibase (UB) sang ILS
0.114378
1 Unibase (UB) sang BOB
Bs0.2401938
1 Unibase (UB) sang AZN
0.058922
1 Unibase (UB) sang TJS
SM0.320605
1 Unibase (UB) sang GEL
0.093582
1 Unibase (UB) sang AOA
Kz31.7690094
1 Unibase (UB) sang BHD
.د.ب0.01310148
1 Unibase (UB) sang BMD
$0.03466
1 Unibase (UB) sang DKK
kr0.221824
1 Unibase (UB) sang HNL
L0.9129444
1 Unibase (UB) sang MUR
1.5607398
1 Unibase (UB) sang NAD
$0.6062034
1 Unibase (UB) sang NOK
kr0.3486796
1 Unibase (UB) sang NZD
$0.0603084
1 Unibase (UB) sang PAB
B/.0.03466
1 Unibase (UB) sang PGK
K0.1479982
1 Unibase (UB) sang QAR
ر.ق0.126509
1 Unibase (UB) sang RSD
дин.3.4854096
1 Unibase (UB) sang UZS
soʻm422.6828592
1 Unibase (UB) sang ALL
L2.8736606
1 Unibase (UB) sang ANG
ƒ0.0620414
1 Unibase (UB) sang AWG
ƒ0.062388
1 Unibase (UB) sang BBD
$0.06932
1 Unibase (UB) sang BAM
KM0.0578822
1 Unibase (UB) sang BIF
Fr102.52428
1 Unibase (UB) sang BND
$0.0447114
1 Unibase (UB) sang BSD
$0.03466
1 Unibase (UB) sang JMD
$5.5875386
1 Unibase (UB) sang KHR
139.757785
1 Unibase (UB) sang KMF
Fr14.62652
1 Unibase (UB) sang LAK
753.4782458
1 Unibase (UB) sang LKR
රු10.5252022
1 Unibase (UB) sang MDL
L0.580555
1 Unibase (UB) sang MGA
Ar154.7319448
1 Unibase (UB) sang MOP
P0.2779732
1 Unibase (UB) sang MVR
0.530298
1 Unibase (UB) sang MWK
MK60.2782458
1 Unibase (UB) sang MZN
MT2.2151206
1 Unibase (UB) sang NPR
रु4.8960716
1 Unibase (UB) sang PYG
247.54172
1 Unibase (UB) sang RWF
Fr50.4303
1 Unibase (UB) sang SBD
$0.2852518
1 Unibase (UB) sang SCR
0.4814274
1 Unibase (UB) sang SRD
$1.3659506
1 Unibase (UB) sang SVC
$0.3039682
1 Unibase (UB) sang SZL
L0.6058568
1 Unibase (UB) sang TMT
m0.12131
1 Unibase (UB) sang TND
د.ت0.10148448
1 Unibase (UB) sang TTD
$0.235688
1 Unibase (UB) sang UGX
Sh121.58728
1 Unibase (UB) sang XAF
Fr19.47892
1 Unibase (UB) sang XCD
$0.093582
1 Unibase (UB) sang XOF
Fr19.47892
1 Unibase (UB) sang XPF
Fr3.53532
1 Unibase (UB) sang BWP
P0.4658304
1 Unibase (UB) sang BZD
$0.0696666
1 Unibase (UB) sang CVE
$3.278836
1 Unibase (UB) sang DJF
Fr6.16948
1 Unibase (UB) sang DOP
$2.1984838
1 Unibase (UB) sang DZD
د.ج4.4922826
1 Unibase (UB) sang FJD
$0.0786782
1 Unibase (UB) sang GNF
Fr301.3687
1 Unibase (UB) sang GTQ
Q0.2661888
1 Unibase (UB) sang GYD
$7.2720146
1 Unibase (UB) sang ISK
kr4.19386

Nguồn Unibase

Để hiểu thêm về Unibase, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Unibase
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Unibase

Hôm nay giá của Unibase (UB) là bao nhiêu?
Giá UB theo thời gian thực bằng USD là 0.03466 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của UB sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của UB sang USD là $ 0.03466. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của Unibase là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của UB là -- USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của UB là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của UB là -- USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của UB là bao nhiêu?
UB đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là -- USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của UB là bao nhiêu?
UB từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là -- USD.
Khối lượng giao dịch của UB là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của UB là $ 213.96K USD.
UB có tăng giá trong năm nay không?
UB có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá UB để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-19 21:23:29 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Unibase (UB)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-18 16:36:53Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Fear & Greed của tiền mã hóa hiện tại ở mức 23, vẫn trong vùng cực kỳ sợ hãi
10-18 09:33:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Khối lượng thanh lý toàn cầu trong 24h tăng lên 1,02 tỷ USD, Bitcoin chạm mức giá thấp nhất kể từ đầu tháng 7
10-17 19:52:08Xu hướng ngành tiền mã hóa
Nhu cầu tránh rủi ro toàn cầu tăng mạnh do vấn đề nợ xấu tại hai ngân hàng Hoa Kỳ
10-17 14:38:57Xu hướng ngành tiền mã hóa
Cổ phiếu tiền mã hoá Mỹ giảm rộng rãi, MSTR giảm 4,35%, cổ phiếu kho bạc SOL HSDT giảm 36,49%
10-17 08:10:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Lợi nhuận tháng 10 của Bitcoin năm nay tạm thời được báo cáo ở mức -4,74%, trong khi lợi nhuận trung bình lịch sử trước đây là 21,89%
10-17 04:42:12Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, thanh lý toàn cầu đã vượt quá 500 triệu USD, chủ yếu là các vị thế Long

Thông tin hàng đầu

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

