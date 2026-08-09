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Giá Collect on Fanable theo thời gian thực hôm nay là 0.05448 VND. Vốn hoá thị trường của COLLECT là -- VND. Theo dõi cập nhật giá COLLECT sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Collect on Fanable theo thời gian thực hôm nay là 0.05448 VND. Vốn hoá thị trường của COLLECT là -- VND. Theo dõi cập nhật giá COLLECT sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Collect on Fanable(COLLECT)

Giá theo thời gian thực 1 COLLECT sang VND

₫1,434.43065
₫1,434.43065₫1,434.43065
-4.41%1D
VND
Biểu đồ giá Collect on Fanable (COLLECT) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 18:15:56 (UTC+8)

Giá Collect on Fanable hôm nay

Giá Collect on Fanable (COLLECT) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.05448, biến động 4.41% trong 24 giờ qua. Tỷ giá COLLECT sang VND là ₫ 0.05448 mỗi COLLECT.

Collect on Fanable hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- COLLECT. Trong vòng 24 giờ qua, COLLECT được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.05341 (thấp) đến ₫ 0.059 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, COLLECT biến động -1.70% trong giờ qua và -2.96% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 87.35K.

Thông tin thị trường Collect on Fanable (COLLECT)

--
----

₫ 87.35K
₫ 87.35K₫ 87.35K

₫ 163.44M
₫ 163.44M₫ 163.44M

--
----

3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000

BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Collect on Fanable là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 87.35K. Nguồn cung lưu hành của COLLECT là --, với tổng nguồn cung là 3000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 163.44M.

Lịch sử giá Collect on Fanable theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.05341
₫ 0.05341₫ 0.05341
Thấp nhất 24H
₫ 0.059
₫ 0.059₫ 0.059
Cao nhất 24H

₫ 0.05341
₫ 0.05341₫ 0.05341

₫ 0.059
₫ 0.059₫ 0.059

--
----

--
----

-1.70%

-4.41%

-2.96%

-2.96%

Lịch sử giá theo VND của Collect on Fanable (COLLECT)

Theo dõi biến động giá của Collect on Fanable trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ -66.176788-4.41%
30 ngày₫ +0.0098+21.93%
60 ngày₫ +0.01518+38.62%
90 ngày₫ +0.00455+9.11%
Biến động giá Collect on Fanable hôm nay

Hôm nay, COLLECT đã biến động ₫ -66.176788 (-4.41%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Collect on Fanable trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.0098 (+21.93%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Collect on Fanable trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, COLLECT đã biến động ₫ +0.01518 (+38.62%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Collect on Fanable trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ +0.00455 (+9.11%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Collect on Fanable (COLLECT)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Collect on Fanable.

Phân tích Collect on Fanable

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Collect on Fanable. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường Collect on Fanable hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường COLLECT: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJDead CrossK < DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
Điểm xoayĐiểm xoay ≤ Giá ≤ R1Giữa Điểm xoay-R1Vừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí cao vừa phải.
StochRSI20‑80Khu vực trung lậpNhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ0 Mua0‑20% BánTất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
BOLL (20,2)Dải giữa < Giá ≤ Dải trênGiữa dải giữa và dải trênTương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động1-2 Mua20‑40% BánPhần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.

COLLECT_USDT在4小时周期内运行于0.05489中枢上方，当前价格0.05527位于R1阻力位0.05606下方的区间内。价格结构维持在中枢与第一阻力位之间，短期枢纽体系呈现窄幅震荡特征。多头排列的MA组与EMA组确认了当前价格位于短期均线支撑之上，市场结构尚未发生趋势性突破。 MACD指标形成金叉，快慢线同向向上发散，显示短期买盘动能集中释放。RSI处于中性区域，未进入超买或超卖极端区间，表明多空双方力量暂时平衡。KDJ与StochRSI数值同步上行，配合布林带开口状态，反映波动率正在温和放大。动能分布并未出现明显背离，快慢指标共振指向短期方向一致性。 上方近端关键价位为R1阻力位0.05606，距离现价约1.4%。突破该位置后，远端参考价位为R2阻力位0.05725。下方近端支撑位于中枢0.05489，距离现价约0.7%。若跌破中枢，下一关键防守位为S1支撑位0.05370，距离现价约2.8%。

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Collect on Fanable?

Một số yếu tố then chốt ảnh hưởng đến giá token COLLECT trên Fanable:

1. Mức độ áp dụng nền tảng và tốc độ tăng trưởng người dùng – Việc có thêm nhiều nhà sưu tầm tham gia sẽ làm tăng nhu cầu.
2. Tâm lý thị trường NFT – Các chu kỳ tăng/giảm trong không gian NFT rộng lớn hơn sẽ tác động đến các bộ sưu tập.
3. Mở rộng tiện ích – Những trường hợp sử dụng mới dành cho token COLLECT sẽ thúc đẩy giá trị của token.
4. Khối lượng giao dịch trên nền tảng – Hoạt động giao dịch càng cao thì lưu thông của token càng được tăng cường.
5. Quan hệ đối tác với các nhà sáng tạo/thương hiệu – Những hợp tác chất lượng sẽ thu hút người dùng.
6. Cơ chế cung ứng token – Các thay đổi về phần thưởng staking, đốt token hoặc điều chỉnh nguồn cung.
7. Tình hình chung của thị trường tiền mã hóa – Xu hướng của Bitcoin/Ethereum sẽ ảnh hưởng đến tất cả các loại token.
8. Cập nhật phát triển nền tảng – Các tính năng mới và những cải tiến được triển khai.
9. Mức độ gắn kết của cộng đồng.
10. Tin tức quy định pháp lý ảnh hưởng đến NFT/tiền mã hóa.

Tại sao mọi người muốn biết giá Collect on Fanable hôm nay?

Mọi người muốn biết giá COLLECT ngay hôm nay vì họ là các nhà đầu tư hoặc nhà giao dịch cần dữ liệu thị trường hiện tại để đưa ra những quyết định sáng suốt về việc mua, bán hoặc nắm giữ token. Giá cả theo thời gian thực giúp họ theo dõi giá trị danh mục đầu tư, đánh giá xu hướng thị trường và lên kế hoạch giao dịch một cách hiệu quả.

Dự đoán giá Collect on Fanable

Dự đoán giá Collect on Fanable (COLLECT) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của COLLECT vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Collect on Fanable (COLLECT) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Collect on Fanable có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Collect on Fanable sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá COLLECT cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Collect on Fanable.

Hướng dẫn mua & đầu tư Collect on Fanable tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Collect on Fanable? Mua COLLECT nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Collect on Fanable. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Collect on Fanable (COLLECT).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Collect on Fanable sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Collect on Fanable (COLLECT)

Bạn có thể làm gì với Collect on Fanable

Sở hữu Collect on Fanable mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

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Collect on Fanable (COLLECT) là gì

Fanable is a real-world collectibles marketplace, powered by blockchain. It created a bespoke collectibles experience featuring thousands of items such as graded Pokemon cards, comic books and figurines. Fanable allows to vault your physical collectibles, enrich your collection with new items, or quickly sell to a broad audience of collectors. Its intuitive dashboards enable real-time portfolio & PnL tracking. It features a seamless bridge of web2/web3 with Stripe and crypto payment integrations and on-chain ownership proofs. Fanable allows for convenient retail user onboarding via multichannel platform distribution. The marketplace is available on iOS, Google Play, mobile-native and web versions. Backed by leading players at the intersection of collectibles and web3, including Ripple, Polygon, Morningstar, Borderless and others.

Nguồn Collect on Fanable

Để hiểu thêm về Collect on Fanable, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Website chính thức Collect on Fanable
Block Explorer

Danh mục :

Binance Alpha SpotlightBNB Chain EcosystemNFT Marketplace

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Collect on Fanable

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 18:15:56 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Collect on Fanable (COLLECT)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Collect on Fanable

COLLECT USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short COLLECT với đòn bẩy. Khám phá giao dịch COLLECT USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Collect on Fanable (COLLECT) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Collect on Fanable theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
COLLECT/USDT
₫1,435.2201
₫1,435.2201₫1,435.2201
-4.56%
1.57M (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán COLLECT sang VND

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1 COLLECT = 1,433.6412 VND