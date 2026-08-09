Giá Collect on Fanable hôm nay

Giá Collect on Fanable (COLLECT) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.05448, biến động 4.41% trong 24 giờ qua. Tỷ giá COLLECT sang VND là ₫ 0.05448 mỗi COLLECT.

Collect on Fanable hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- COLLECT. Trong vòng 24 giờ qua, COLLECT được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.05341 (thấp) đến ₫ 0.059 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, COLLECT biến động -1.70% trong giờ qua và -2.96% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 87.35K.

Thông tin thị trường Collect on Fanable (COLLECT)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 87.35K₫ 87.35K ₫ 87.35K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 163.44M₫ 163.44M ₫ 163.44M Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 Blockchain công khai BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Collect on Fanable là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 87.35K. Nguồn cung lưu hành của COLLECT là --, với tổng nguồn cung là 3000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 163.44M.