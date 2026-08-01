Giá VeriFarm hôm nay

Giá VeriFarm (VFARM) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.06619, biến động 0.01% trong 24 giờ qua. Tỷ giá VFARM sang VND là ₫ 0.06619 mỗi VFARM.

VeriFarm hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- VFARM. Trong vòng 24 giờ qua, VFARM được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.06601 (thấp) đến ₫ 0.06815 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, VFARM biến động -0.08% trong giờ qua và +9.84% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 6.99K.

Thông tin thị trường VeriFarm (VFARM)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 6.99K₫ 6.99K ₫ 6.99K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 66.19M₫ 66.19M ₫ 66.19M Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain công khai BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của VeriFarm là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 6.99K. Nguồn cung lưu hành của VFARM là --, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 66.19M.