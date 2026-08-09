Giá OmiseGo hôm nay

Giá OmiseGo (OMG) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.04555, biến động 3.31% trong 24 giờ qua. Tỷ giá OMG sang VND là ₫ 0.04555 mỗi OMG.

OmiseGo hiện xếp hạng #1097 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 6.39M, với nguồn cung lưu hành 140.25M OMG. Trong vòng 24 giờ qua, OMG được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.04401 (thấp) đến ₫ 0.04556 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 746,080.251150131230520, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 1,236.7924260755264195.

Về hiệu suất ngắn hạn, OMG biến động +1.15% trong giờ qua và +2.56% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 57.22K.

Thông tin thị trường OmiseGo (OMG)

Xếp hạng No.1097 Vốn hóa thị trường ₫ 6.39M₫ 6.39M ₫ 6.39M Khối lượng (24H) ₫ 57.22K₫ 57.22K ₫ 57.22K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 6.39M₫ 6.39M ₫ 6.39M Nguồn cung lưu thông 140.25M 140.25M 140.25M Nguồn cung tối đa 140,245,399 140,245,399 140,245,399 Tổng cung 140,245,398.24513278 140,245,398.24513278 140,245,398.24513278 Tỷ lệ lưu hành 99.99% Ngày phát hành 2017-06-27 00:00:00 Giá phát hành ₫ 7,105.05₫ 7,105.05 ₫ 7,105.05 Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của OmiseGo là ₫ 6.39M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 57.22K. Nguồn cung lưu hành của OMG là 140.25M, với tổng nguồn cung là 140245398.24513278. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 6.39M.