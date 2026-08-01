Giá ProjectVex hôm nay

Giá ProjectVex (VEXAI) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.002597, biến động 0.30% trong 24 giờ qua. Tỷ giá VEXAI sang VND là ₫ 0.002597 mỗi VEXAI.

ProjectVex hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- VEXAI. Trong vòng 24 giờ qua, VEXAI được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.002413 (thấp) đến ₫ 0.002797 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, VEXAI biến động +0.30% trong giờ qua và +1.20% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 56.91K.

Thông tin thị trường ProjectVex (VEXAI)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 56.91K₫ 56.91K ₫ 56.91K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 0.00₫ 0.00 ₫ 0.00 Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung ---- -- Blockchain công khai ROBINHOOD

Vốn hoá thị trường hiện tại của ProjectVex là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 56.91K. Nguồn cung lưu hành của VEXAI là --, với tổng nguồn cung là --. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là --.