Giá EverValue Coin hôm nay

Giá EverValue Coin (EVA) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 34.08, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá EVA sang VND là ₫ 34.08 mỗi EVA.

EverValue Coin hiện xếp hạng #3869 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 0.00, với nguồn cung lưu hành 0.00 EVA. Trong vòng 24 giờ qua, EVA được giao dịch trong khoảng từ ₫ 33.89 (thấp) đến ₫ 34.17 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 1,127,599.437832978859960, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 5.2589791266850815.

Về hiệu suất ngắn hạn, EVA biến động +0.02% trong giờ qua và +1.24% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 211.49K.

Thông tin thị trường EverValue Coin (EVA)

Xếp hạng No.3869 Vốn hóa thị trường ₫ 0.00₫ 0.00 ₫ 0.00 Khối lượng (24H) ₫ 211.49K₫ 211.49K ₫ 211.49K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 715.68M₫ 715.68M ₫ 715.68M Nguồn cung lưu thông 0.00 0.00 0.00 Nguồn cung tối đa 21,000,000 21,000,000 21,000,000 Tổng cung 18,763,122.83 18,763,122.83 18,763,122.83 Tỷ lệ lưu hành 0.00% Blockchain công khai ARB

Vốn hoá thị trường hiện tại của EverValue Coin là ₫ 0.00, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 211.49K. Nguồn cung lưu hành của EVA là 0.00, với tổng nguồn cung là 18763122.83. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 715.68M.