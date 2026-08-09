Giá Bifrost hôm nay

Giá Bifrost (BNC) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.01491, biến động 0.08% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BNC sang VND là ₫ 0.01491 mỗi BNC.

Bifrost hiện xếp hạng #1982 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 558.23K, với nguồn cung lưu hành 37.44M BNC. Trong vòng 24 giờ qua, BNC được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.014758 (thấp) đến ₫ 0.015118 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 178,081.22311853784287865, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, BNC biến động +0.12% trong giờ qua và +10.51% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 32.16K.

Thông tin thị trường Bifrost (BNC)

Xếp hạng No.1982 Vốn hóa thị trường ₫ 558.23K₫ 558.23K ₫ 558.23K Khối lượng (24H) ₫ 32.16K₫ 32.16K ₫ 32.16K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 1.19M₫ 1.19M ₫ 1.19M Nguồn cung lưu thông 37.44M 37.44M 37.44M Nguồn cung tối đa 80,000,000 80,000,000 80,000,000 Tổng cung 80,000,000 80,000,000 80,000,000 Tỷ lệ lưu hành 46.80% Ngày phát hành 2021-10-21 00:00:00 Blockchain công khai BNC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Bifrost là ₫ 558.23K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 32.16K. Nguồn cung lưu hành của BNC là 37.44M, với tổng nguồn cung là 80000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 1.19M.