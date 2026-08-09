Mua CryptoThị trườngSpotFuturesSPCXTiết kiệmTrung tâm sự kiệnTrung tâm thưởng
Xem thêm
Lễ hội TradFi $1,000,000
Đăng ký
Giá Janction theo thời gian thực hôm nay là 0.003631 VND. Vốn hoá thị trường của JCT là -- VND. Theo dõi cập nhật giá JCT sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Janction theo thời gian thực hôm nay là 0.003631 VND. Vốn hoá thị trường của JCT là -- VND. Theo dõi cập nhật giá JCT sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

Tìm hiểu thêm về JCT

Thông tin giá JCT

JCT là gì

Whitepaper JCT

Website chính thức JCT

Tokenomics của JCT

Dự báo giá JCT

Lịch sử JCT

Hướng dẫn mua JCT

Chuyển đổi JCT sang fiat

JCT Spot

JCT USDT-M Futures

Pre-Market

Earn

Airdrop+

Tin tức

Blog

Learn

Logo Janction

Giá Janction(JCT)

Giá theo thời gian thực 1 JCT sang VND

₫95.549765
₫95.549765₫95.549765
-7.08%1D
VND
Biểu đồ giá Janction (JCT) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 20:16:35 (UTC+8)

Giá Janction hôm nay

Giá Janction (JCT) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.003631, biến động 7.08% trong 24 giờ qua. Tỷ giá JCT sang VND là ₫ 0.003631 mỗi JCT.

Janction hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- JCT. Trong vòng 24 giờ qua, JCT được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.003216 (thấp) đến ₫ 0.004263 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, JCT biến động +0.77% trong giờ qua và -1.50% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 136.05K.

Thông tin thị trường Janction (JCT)

--
----

₫ 136.05K
₫ 136.05K₫ 136.05K

₫ 181.55M
₫ 181.55M₫ 181.55M

--
----

50,000,000,000
50,000,000,000 50,000,000,000

BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Janction là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 136.05K. Nguồn cung lưu hành của JCT là --, với tổng nguồn cung là 50000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 181.55M.

Lịch sử giá Janction theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.003216
₫ 0.003216₫ 0.003216
Thấp nhất 24H
₫ 0.004263
₫ 0.004263₫ 0.004263
Cao nhất 24H

₫ 0.003216
₫ 0.003216₫ 0.003216

₫ 0.004263
₫ 0.004263₫ 0.004263

--
----

--
----

+0.77%

-7.08%

-1.50%

-1.50%

Lịch sử giá theo VND của Janction (JCT)

Theo dõi biến động giá của Janction trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ -7.28037383-7.08%
30 ngày₫ +0.000096+2.71%
60 ngày₫ -0.002679-42.46%
90 ngày₫ +0.000495+15.78%
Biến động giá Janction hôm nay

Hôm nay, JCT đã biến động ₫ -7.28037383 (-7.08%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Janction trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.000096 (+2.71%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Janction trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, JCT đã biến động ₫ -0.002679 (-42.46%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Janction trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ +0.000495 (+15.78%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Janction (JCT)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Janction.

Phân tích Janction

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Janction. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường Janction hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường JCT: xu hướng giảm, tăng 35% | giảm 65%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJDead CrossK < DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
Điểm xoayGiá < S2Dưới S2Rẻ hơn phạm vi "rẻ nhất" gần đây, ở vùng giá thấp.
StochRSI<20Khu vực quá bánNgắn hạn giảm quá nhanh, chú ý cơ hội hồi phục.
MACDDead CrossDIF < DEAXu hướng giảm giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ7 Mua 0 Trung lập 0 Bán≥80% MuaTất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.
BOLL (20,2)Giá < Dải dướiChạm hoặc phá dải dướiĐang tiến vào khu vực "rẻ", biến động gia tăng.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động7 Mua 0 Trung lập 0 Bán≥80% MuaTất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.

JCT_USDT đang giao dịch ở mức giá 0,00342 trên khung thời gian 4 giờ. Giá hiện tại nằm dưới vùng điểm trục S2, trong khi đường trục trung tâm được xác định ở mức 0,003856. Cấu trúc thị trường hiện tại cho thấy hình thái điều chỉnh ở mức thấp. Hệ thống đường trung bình động đều hướng về phía tín hiệu mua. Chỉ báo MACD vẫn duy trì trạng thái cắt chéo giảm. Chỉ số RSI đang nằm trong vùng trung tính. Các chỉ báo đường nhanh và chậm xuất hiện sự phân tầng về hướng. Đồng thời, xu hướng tăng của các đường trung bình kết hợp với sự phân kỳ động lượng. Biến động thị trường chưa có dấu hiệu mở rộng rõ rệt. Mức kháng cự gần nhất phía trên nằm ở mức 0,00375, cách mức giá hiện tại khoảng 9,6%. Mức kháng cự S1 được thiết lập ở 0,003799, còn mức kháng cự mạnh trung tâm là 0,003856. Phía dưới, thị trường thiếu các ngưỡng hỗ trợ quan trọng gần đây để làm cơ sở tham chiếu. Mức kháng cự R1 kéo dài đến 0,003905, trong khi điểm tham chiếu xa hơn nằm ở 0,003962. Khoảng quan sát then chốt tập trung từ 0,00375 đến 0,003856; giá cần vượt qua dải này để thay đổi cấp độ cấu trúc. Tâm điểm giao dịch ngắn hạn chủ yếu xoay quanh mức kháng cự gần nhất.

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Janction?

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá JCT bao gồm: động lực cung cầu trên thị trường, khối lượng giao dịch, tâm lý nhà đầu tư, xu hướng chung của thị trường tiền mã hóa, mức độ tương quan với Bitcoin, tin tức về quy định pháp luật, cập nhật về tiến độ phát triển dự án, thông báo về các mối quan hệ đối tác, thay đổi trong cơ chế tokenomics, việc niêm yết trên các sàn giao dịch, hoạt động của các “cá voi” và các điều kiện kinh tế vĩ mô ảnh hưởng đến các tài sản rủi ro.

Tại sao mọi người muốn biết giá Janction hôm nay?

Mọi người muốn biết giá Junction (JCT) hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt, quản lý danh mục đầu tư, xác định thời điểm mua hoặc bán phù hợp với thị trường, theo dõi hiệu suất đầu tư và đánh giá xu hướng thị trường. Giá cả được cập nhật theo thời gian thực giúp các nhà giao dịch tận dụng tối đa biến động của thị trường.

Dự đoán giá Janction

Dự đoán giá Janction (JCT) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của JCT vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Janction (JCT) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Janction có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Janction sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá JCT cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Janction.

Hướng dẫn mua & đầu tư Janction tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Janction? Mua JCT nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Janction. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Janction (JCT).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Janction sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Janction (JCT)

Bạn có thể làm gì với Janction

Sở hữu Janction mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Janction (JCT) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

Phí giao dịch Spot:
--
Maker
--
Taker
Phí giao dịch Futures:
--
Maker
--
Taker

Xem phí giao dịch cạnh tranh của MEXC

Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

Janction (JCT) là gì

Janction là một pool tính toán AI phi tập trung và mạng Layer-2 kết nối các nhà cung cấp GPU toàn cầu với các đội ngũ AI thông qua cơ chế khuyến khích dựa trên đóng góp có thể xác minh và định giá minh bạch. Bằng cách kết hợp cơ chế Bằng chứng đóng góp (Proof of Contribution) với mô hình định giá PVCG, Janction tạo ra sự cân bằng công bằng và hiệu quả giữa bên cung và bên cầu.

Nguồn Janction

Để hiểu thêm về Janction, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Janction
Block Explorer

Danh mục :

Binance Alpha SpotlightBNB Chain EcosystemDePIN

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Janction

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 20:16:35 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Janction (JCT)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Janction

JCT USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short JCT với đòn bẩy. Khám phá giao dịch JCT USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Janction (JCT) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Janction theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
JCT/USDT
₫95.04978
₫95.04978₫95.04978
-7.57%
36.54M (USDT)

Khám phá thêm nhiều tiền mã hoá

Tiền mã hoá hàng đầu với dữ liệu thị trường khả dụng trên MEXC

HOT

Tiền mã hoá thịnh hành hiện nay đang thu hút sự chú ý đáng kể của thị trường

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Mới được thêm vào

Tiền mã hoá được niêm yết gần đây có thể giao dịch

AurumX

AurumX

UMX

₫6,134.55280
₫6,134.55280₫6,134.55280

-7.08%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₫73,110.9645
₫73,110.9645₫73,110.9645

+135.94%

JMDT

JMDT

JMDT

₫27,778.1140
₫27,778.1140₫27,778.1140

+9.00%

STONK

STONK

STONK

₫184.468150
₫184.468150₫184.468150

-0.09%

Squid

Squid

QUID

₫2,347.29800
₫2,347.29800₫2,347.29800

-1.70%

Top tăng trưởng

Top tiền mã hoá tăng mạnh hôm nay

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₫73,110.9645
₫73,110.9645₫73,110.9645

+135.94%

Tutorial

Tutorial

TUT

₫4,621.387670
₫4,621.387670₫4,621.387670

+146.66%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

₫82.865935
₫82.865935₫82.865935

+80.35%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

₫6.8208480
₫6.8208480₫6.8208480

+72.80%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

₫246.04525
₫246.04525₫246.04525

+55.83%

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán JCT sang VND

Số lượng

JCT
JCT
VND
VND

1 JCT = 95.549765 VND