Giá Janction hôm nay

Giá Janction (JCT) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.003631, biến động 7.08% trong 24 giờ qua. Tỷ giá JCT sang VND là ₫ 0.003631 mỗi JCT.

Janction hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- JCT. Trong vòng 24 giờ qua, JCT được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.003216 (thấp) đến ₫ 0.004263 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, JCT biến động +0.77% trong giờ qua và -1.50% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 136.05K.

Thông tin thị trường Janction (JCT)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 136.05K₫ 136.05K ₫ 136.05K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 181.55M₫ 181.55M ₫ 181.55M Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 50,000,000,000 50,000,000,000 50,000,000,000 Blockchain công khai BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Janction là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 136.05K. Nguồn cung lưu hành của JCT là --, với tổng nguồn cung là 50000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 181.55M.