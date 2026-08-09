Giá Mancer hôm nay

Giá Mancer (MANCER) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.004068, biến động 8.78% trong 24 giờ qua. Tỷ giá MANCER sang VND là ₫ 0.004068 mỗi MANCER.

Mancer hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- MANCER. Trong vòng 24 giờ qua, MANCER được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.003559 (thấp) đến ₫ 0.004786 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, MANCER biến động +1.62% trong giờ qua và +481.14% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 58.77K.

Thông tin thị trường Mancer (MANCER)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 58.77K₫ 58.77K ₫ 58.77K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 10.17M₫ 10.17M ₫ 10.17M Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 2,500,000,000 2,500,000,000 2,500,000,000 Blockchain công khai ROBINHOOD

Vốn hoá thị trường hiện tại của Mancer là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 58.77K. Nguồn cung lưu hành của MANCER là --, với tổng nguồn cung là 2500000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 10.17M.