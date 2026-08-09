Giá Kommunitas hôm nay

Giá Kommunitas (KOM) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.00037723, biến động 2.52% trong 24 giờ qua. Tỷ giá KOM sang VND là ₫ 0.00037723 mỗi KOM.

Kommunitas hiện xếp hạng #3920 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 0.00, với nguồn cung lưu hành 0.00 KOM. Trong vòng 24 giờ qua, KOM được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.00037225 (thấp) đến ₫ 0.00046995 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 361.5731750006375185, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 1.85439050579003530.

Về hiệu suất ngắn hạn, KOM biến động 0.00% trong giờ qua và +57.96% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 177.47.

Thông tin thị trường Kommunitas (KOM)

Xếp hạng No.3920 Vốn hóa thị trường ₫ 0.00₫ 0.00 ₫ 0.00 Khối lượng (24H) ₫ 177.47₫ 177.47 ₫ 177.47 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 754.46K₫ 754.46K ₫ 754.46K Nguồn cung lưu thông 0.00 0.00 0.00 Nguồn cung tối đa 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Tổng cung 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Tỷ lệ lưu hành 0.00% Blockchain công khai BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Kommunitas là ₫ 0.00, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 177.47. Nguồn cung lưu hành của KOM là 0.00, với tổng nguồn cung là 2000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 754.46K.