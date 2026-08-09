Giá Data Ownership hôm nay

Giá Data Ownership (DOP2) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0005995, biến động 1.13% trong 24 giờ qua. Tỷ giá DOP2 sang VND là ₫ 0.0005995 mỗi DOP2.

Data Ownership hiện xếp hạng #3909 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 0.00, với nguồn cung lưu hành 0.00 DOP2. Trong vòng 24 giờ qua, DOP2 được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0005969 (thấp) đến ₫ 0.0006081 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 3,008.94758438710142225, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 38.87576261094243570.

Về hiệu suất ngắn hạn, DOP2 biến động +0.11% trong giờ qua và -10.74% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 94.48K.

Thông tin thị trường Data Ownership (DOP2)

Xếp hạng No.3909 Vốn hóa thị trường ₫ 0.00₫ 0.00 ₫ 0.00 Khối lượng (24H) ₫ 94.48K₫ 94.48K ₫ 94.48K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 12.47M₫ 12.47M ₫ 12.47M Nguồn cung lưu thông 0.00 0.00 0.00 Tổng cung 20,793,255,250.60114809 20,793,255,250.60114809 20,793,255,250.60114809 Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Data Ownership là ₫ 0.00, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 94.48K. Nguồn cung lưu hành của DOP2 là 0.00, với tổng nguồn cung là 20793255250.60114809. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 12.47M.