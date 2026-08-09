Giá RealLink hôm nay

Giá RealLink (REAL) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.07641, biến động 0.13% trong 24 giờ qua. Tỷ giá REAL sang VND là ₫ 0.07641 mỗi REAL.

RealLink hiện xếp hạng #266 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 104.99M, với nguồn cung lưu hành 1.37B REAL. Trong vòng 24 giờ qua, REAL được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.07582 (thấp) đến ₫ 0.07666 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 9,736.72760171540237580, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 0.5263016533582925.

Về hiệu suất ngắn hạn, REAL biến động +0.22% trong giờ qua và +4.47% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 186.47K.

Thông tin thị trường RealLink (REAL)

Xếp hạng No.266 Vốn hóa thị trường ₫ 104.99M₫ 104.99M ₫ 104.99M Khối lượng (24H) ₫ 186.47K₫ 186.47K ₫ 186.47K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 916.92M₫ 916.92M ₫ 916.92M Nguồn cung lưu thông 1.37B 1.37B 1.37B Nguồn cung tối đa 12,000,000,000 12,000,000,000 12,000,000,000 Tổng cung 3,280,588,975 3,280,588,975 3,280,588,975 Tỷ lệ lưu hành 11.45% Blockchain công khai TRX

Vốn hoá thị trường hiện tại của RealLink là ₫ 104.99M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 186.47K. Nguồn cung lưu hành của REAL là 1.37B, với tổng nguồn cung là 3280588975. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 916.92M.