Giá xPayLink hôm nay

Giá xPayLink (XPLK) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0,0548, biến động 9,93% trong 24 giờ qua. Tỷ giá XPLK sang VND là ₫ 0,0548 mỗi XPLK.

xPayLink hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- XPLK. Trong vòng 24 giờ qua, XPLK được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0,052 (thấp) đến ₫ 0,137 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, XPLK biến động -10,18% trong giờ qua và -67,19% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 739.92K.

Thông tin thị trường xPayLink (XPLK)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 739.92K₫ 739.92K ₫ 739.92K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 5,48M₫ 5,48M ₫ 5,48M Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 100 000 000 100 000 000 100 000 000 Blockchain công khai BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của xPayLink là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 739.92K. Nguồn cung lưu hành của XPLK là --, với tổng nguồn cung là 100000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 5,48M.