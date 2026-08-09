Giá CONFLUX hôm nay

Giá CONFLUX (CFX) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.04225, biến động 1.85% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CFX sang VND là ₫ 0.04225 mỗi CFX.

CONFLUX hiện xếp hạng #122 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 220.40M, với nguồn cung lưu hành 5.22B CFX. Trong vòng 24 giờ qua, CFX được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.04106 (thấp) đến ₫ 0.04292 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 44,834.83991445, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 576.53893769652165130.

Về hiệu suất ngắn hạn, CFX biến động +0.11% trong giờ qua và +0.76% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 69.29K.

Thông tin thị trường CONFLUX (CFX)

Xếp hạng No.122 Vốn hóa thị trường ₫ 220.40M₫ 220.40M ₫ 220.40M Khối lượng (24H) ₫ 69.29K₫ 69.29K ₫ 69.29K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 220.40M₫ 220.40M ₫ 220.40M Nguồn cung lưu thông 5.22B 5.22B 5.22B Nguồn cung tối đa ---- -- Tổng cung 5,216,506,924.54 5,216,506,924.54 5,216,506,924.54 Thị phần 0.01% Ngày phát hành 2020-11-09 00:00:00 Blockchain công khai CFX

Vốn hoá thị trường hiện tại của CONFLUX là ₫ 220.40M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 69.29K. Nguồn cung lưu hành của CFX là 5.22B, với tổng nguồn cung là 5216506924.54. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 220.40M.