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Giá CONFLUX theo thời gian thực hôm nay là 0.04225 VND. Vốn hoá thị trường của CFX là 220,397,417.6120925 VND. Theo dõi cập nhật giá CFX sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá CONFLUX theo thời gian thực hôm nay là 0.04225 VND. Vốn hoá thị trường của CFX là 220,397,417.6120925 VND. Theo dõi cập nhật giá CFX sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá CONFLUX(CFX)

Giá theo thời gian thực 1 CFX sang VND

₫1,111.80875
₫1,111.80875₫1,111.80875
+1.85%1D
VND
Biểu đồ giá CONFLUX (CFX) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 18:03:22 (UTC+8)

Giá CONFLUX hôm nay

Giá CONFLUX (CFX) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.04225, biến động 1.85% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CFX sang VND là ₫ 0.04225 mỗi CFX.

CONFLUX hiện xếp hạng #122 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 220.40M, với nguồn cung lưu hành 5.22B CFX. Trong vòng 24 giờ qua, CFX được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.04106 (thấp) đến ₫ 0.04292 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 44,834.83991445, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 576.53893769652165130.

Về hiệu suất ngắn hạn, CFX biến động +0.11% trong giờ qua và +0.76% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 69.29K.

Thông tin thị trường CONFLUX (CFX)

No.122

₫ 220.40M
₫ 220.40M₫ 220.40M

₫ 69.29K
₫ 69.29K₫ 69.29K

₫ 220.40M
₫ 220.40M₫ 220.40M

5.22B
5.22B 5.22B

--
----

5,216,506,924.54
5,216,506,924.54 5,216,506,924.54

0.01%

2020-11-09 00:00:00

CFX

Vốn hoá thị trường hiện tại của CONFLUX là ₫ 220.40M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 69.29K. Nguồn cung lưu hành của CFX là 5.22B, với tổng nguồn cung là 5216506924.54. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 220.40M.

Lịch sử giá CONFLUX theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.04106
₫ 0.04106₫ 0.04106
Thấp nhất 24H
₫ 0.04292
₫ 0.04292₫ 0.04292
Cao nhất 24H

₫ 0.04106
₫ 0.04106₫ 0.04106

₫ 0.04292
₫ 0.04292₫ 0.04292

₫ 44,834.83991445
₫ 44,834.83991445₫ 44,834.83991445

₫ 576.53893769652165130
₫ 576.53893769652165130₫ 576.53893769652165130

+0.11%

+1.85%

+0.76%

+0.76%

Lịch sử giá theo VND của CONFLUX (CFX)

Theo dõi biến động giá của CONFLUX trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +20.194857+1.85%
30 ngày₫ -0.00128-2.95%
60 ngày₫ -0.00145-3.32%
90 ngày₫ -0.02381-36.05%
Biến động giá CONFLUX hôm nay

Hôm nay, CFX đã biến động ₫ +20.194857 (+1.85%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá CONFLUX trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.00128 (-2.95%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá CONFLUX trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, CFX đã biến động ₫ -0.00145 (-3.32%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá CONFLUX trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.02381 (-36.05%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của CONFLUX (CFX)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá CONFLUX.

Phân tích CONFLUX

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của CONFLUX. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường CONFLUX hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường CFX: xu hướng tăng, tăng 60% | giảm 40%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJGolden CrossK > DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
Điểm xoayR1 < Giá ≤ R2Giữa R1-R2Trên điểm xoay trung tâm, nhưng không thuộc khu vực giá cực cao.
StochRSI>80Khu vực quá muaNgắn hạn tăng quá nhanh, đề phòng rủi ro điều chỉnh.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ3-4 Mua40‑60% Trung lậpCác đường trung bình động đan xen giữa tăng giá và giảm giá, hướng đi không rõ ràng.
BOLL (20,2)Dải giữa < Giá ≤ Dải trênGiữa dải giữa và dải trênTương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động3-4 Mua40‑60% Trung lậpCác đường trung bình động đan xen giữa tăng giá và giảm giá, hướng đi không rõ ràng.

CFX_USDT在4小时周期内运行于中枢0.03971上方。价格已突破R1阻力位0.0402，目前位于R1与R2之间。根据枢纽体系显示，多头在短期结构中占据优势。S1支撑位0.03946构成下方的第一道防线。市场结构呈现向上拓展的形态。 MA组和EMA组均显示出买入信号排列。MACD指标形成金叉，动能指标方向一致。RSI处于中性区域，未出现极端超买情况。快慢线指标同步向上，未见明显背离现象。波动率保持稳定状态，未出现剧烈扩张迹象。多空动能分布均衡且偏向多方。 近期关键价位为R2阻力位0.04045，距离当前价格不足0.3%。上方远端参考需关注前期高点位置。下方S1支撑位0.03946距离当前价格约2.2%。中枢0.03971提供次级支撑。S2低位0.03897则作为极端行情的参考点。各价位间距紧凑，短线博弈空间有限。

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá CONFLUX?

Một số yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến giá của CONFLUX (CFX):

1. Mức độ áp dụng mạng lưới: Sự gia tăng các dApp và hoạt động phát triển trên blockchain Conflux
2. Thị trường tâm lý: Xu hướng chung của thị trường tiền mã hóa và mức độ tin tưởng của nhà đầu tư
3. Cập nhật công nghệ: Các bản nâng cấp giao thức và những cải tiến kỹ thuật
4. Quan hệ đối tác: Những liên minh chiến lược với các doanh nghiệp và tổ chức
5. Tin tức về quy định: Các chính sách của chính phủ có ảnh hưởng đến các dự án blockchain
6. Khối lượng giao dịch: Mức độ thanh khoản và số lượng sàn giao dịch niêm yết
7. Sự cạnh tranh: Hiệu suất so với các blockchain Layer-1 khác
8. Tiện ích của token: Phần thưởng staking và nhu cầu sử dụng trong hệ sinh thái

Tại sao mọi người muốn biết giá CONFLUX hôm nay?

Mọi người muốn biết giá của CONFLUX (CFX) hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: quyết định giao dịch, quản lý danh mục đầu tư, định thời điểm thị trường và lập kế hoạch đầu tư. Dữ liệu giá theo thời gian thực giúp các nhà giao dịch xác định cơ hội mua/bán và theo dõi giá trị tài sản nắm giữ của họ. Các nhà đầu tư sử dụng giá hiện tại để đánh giá xu hướng thị trường, tính toán lợi nhuận/thua lỗ và đưa ra quyết định sáng suốt về việc tham gia hoặc thoát khỏi các vị thế trong token của nền tảng blockchain này.

Dự đoán giá CONFLUX

Dự đoán giá CONFLUX (CFX) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của CFX vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá CONFLUX (CFX) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của CONFLUX có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá CONFLUX sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá CFX cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá CONFLUX.

Giới thiệu CONFLUX

Conflux (CFX) là một hệ thống blockchain công cộng được thiết kế để giải quyết các vấn đề về khả năng mở rộng mà công nghệ blockchain hiện tại đang gặp phải. Nó đạt được điều này thông qua một giao thức đồng thuận độc đáo được gọi là Tree-Graph, cho phép có khả năng xử lý lớn và khả năng mở rộng cao trong khi duy trì một mức độ bảo mật và phân quyền cao. CFX là token gốc của mạng lưới Conflux, và nó được sử dụng cho phí giao dịch và tiền gửi lưu trữ. Mạng lưới được thiết kế để hỗ trợ các hợp đồng thông minh mạnh mẽ, cho phép các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng phi tập trung (dApps) với hiệu quả và khả năng mở rộng tốt hơn. Conflux cũng nhằm mục đích thúc đẩy khả năng tương tác giữa các chuỗi, từ đó tạo ra một hệ sinh thái blockchain tích hợp hơn.

Hướng dẫn mua & đầu tư CONFLUX tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với CONFLUX? Mua CFX nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua CONFLUX. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua CONFLUX (CFX).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và CONFLUX sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua CONFLUX (CFX)

Bạn có thể làm gì với CONFLUX

Sở hữu CONFLUX mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua CONFLUX (CFX) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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CONFLUX (CFX) là gì

Brief introduction: Conflux Network is an open protocol for a new world of DApps, finance, and Web 3.0. As a fast and secure public blockchain, Conflux Network combines Proof of Work and a Tree-Graph structure to power a new generation of decentralized commerce.

Whitepaper

Nguồn CONFLUX

Để hiểu thêm về CONFLUX, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức CONFLUX
Block Explorer

Danh mục :

AnalyticsBNB Chain EcosystemCybersecurity

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về CONFLUX

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 18:03:22 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành CONFLUX (CFX)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về CONFLUX

CFX USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short CFX với đòn bẩy. Khám phá giao dịch CFX USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường CONFLUX (CFX) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá CONFLUX theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
CFX/USDT
₫1,111.28245
₫1,111.28245₫1,111.28245
+1.78%
1.65M (USDT)
CFX/USDC
₫1,110.75615
₫1,110.75615₫1,110.75615
+1.78%
1.34M (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán CFX sang VND

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CFX
CFX
VND
VND

1 CFX = 1,111.80874 VND