Giá IOSToken(IOST)
Giá IOSToken (IOST) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0006115, biến động 1.35% trong 24 giờ qua. Tỷ giá IOST sang VND là ₫ 0.0006115 mỗi IOST.
IOSToken hiện xếp hạng #612 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 20.79M, với nguồn cung lưu hành 34.00B IOST. Trong vòng 24 giờ qua, IOST được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0005994 (thấp) đến ₫ 0.0006889 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 3,591.89243584871304655, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 19.94789515700454035.
Về hiệu suất ngắn hạn, IOST biến động -0.51% trong giờ qua và +0.47% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 64.65K.
No.612
37.77%
2018-01-11 00:00:00
IOST
Vốn hoá thị trường hiện tại của IOSToken là ₫ 20.79M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 64.65K. Nguồn cung lưu hành của IOST là 34.00B, với tổng nguồn cung là 48298553487. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 55.03M.
-0.51%
+1.35%
+0.47%
+0.47%
Theo dõi biến động giá của IOSToken trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ +0.21469379
|+1.35%
|30 ngày
|₫ -0.0000909
|-12.95%
|60 ngày
|₫ -0.0001838
|-23.12%
|90 ngày
|₫ -0.0005995
|-49.51%
Hôm nay, IOST đã biến động ₫ +0.21469379 (+1.35%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.0000909 (-12.95%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, IOST đã biến động ₫ -0.0001838 (-23.12%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.0005995 (-49.51%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của IOSToken (IOST)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá IOSToken.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của IOSToken. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường IOST: xu hướng tăng, tăng 65% | giảm 35%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
|Điểm xoay
|Giá > R2
|Trên R2
|Đắt hơn phạm vi "đắt nhất" gần đây, ở vùng giá cao.
|StochRSI
|20‑80
|Khu vực trung lập
|Nhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Xu hướng tăng giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|3-4 Mua
|40‑60% Trung lập
|Các đường trung bình động đan xen giữa tăng giá và giảm giá, hướng đi không rõ ràng.
|BOLL (20,2)
|Dải giữa < Giá ≤ Dải trên
|Giữa dải giữa và dải trên
|Tương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|1-2 Mua
|20‑40% Bán
|Phần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
IOST_USDT在4小时周期内运行于6.047E-4水平，价格位于中枢6.02E-4之上。当前价格已突破R1阻力位6.031E-4，并触及R2边界6.044E-4，处于枢纽体系的上沿区域。短期均线呈现多头排列，长期均线组仍维持买入信号，各项技术指标方向一致。价格已脱离中轴区间，进入高位震荡格局。 MACD指标形成金叉，快慢线差值不断扩大，多头动能集中释放。RSI指数处于中性区间，未出现超买背离现象，上涨空间尚未被完全透支。KDJ与StochRSI数值同步上行，短线买盘力量占据主导地位。布林带开口走阔，波动率显著上升，价格沿着上轨运行。快慢指标同向发散，进一步确认了当前动能的有效性。 近期参考价位为R2阻力位6.044E-4，距离当前价格不足0.5%。下方第一支撑位于R1与中枢重合区域6.031E-4至6.02E-4，距离现价约0.3%-0.4%。远端防守位设于S1支撑6.007E-4，距离现价约0.6%。关键观察点在于价格能否有效站稳R2上方，或回踩确认中枢支撑的有效性。
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của IOSToken có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
IOST (Internet of Services Token) là một nền tảng phi tập trung được thiết kế để cung cấp dịch vụ blockchain mạnh mẽ và an toàn cho các nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến. Nó sử dụng một thuật toán đồng thuận độc đáo được gọi là "Proof-of-Believability" (PoB) để đảm bảo tốc độ giao dịch cao trong khi duy trì một mạng lưới an toàn và phi tập trung. Token IOST được sử dụng trong hệ sinh thái để thực hiện giao dịch, thanh toán cho dịch vụ và tham gia vào quản trị cộng đồng. Mục tiêu chính của nền tảng là Internet of Services, với mục đích cung cấp cơ sở hạ tầng mạnh mẽ cho các nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến để phát triển và triển khai các ứng dụng phi tập trung (dApps) chất lượng cao.
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Sở hữu IOSToken mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
Mua IOSToken (IOST) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.
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IOST là một nền tảng ứng dụng blockchain được phát triển cho các nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến, được hỗ trợ bởi các tổ chức đầu tư đô la Mỹ cấp một trên toàn cầu như Sequoia, Jingwei, Zhenge, v.v. Mục tiêu mở rộng theo chiều ngang và thông lượng cao đạt được thông qua cơ chế đồng thuận POB và thiết kế sơ đồ mở rộng lớp thứ hai. Cung cấp nền tảng cho các nhà phát triển, người sáng tạo và doanh nghiệp bên thứ ba nhận ra giá trị thông qua một cách hiệu quả để phát triển các mạng do cộng đồng sở hữu.
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