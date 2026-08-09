Mua CryptoThị trườngSpotFuturesSPCXTiết kiệmTrung tâm sự kiệnTrung tâm thưởng
Xem thêm
Lễ hội TradFi $1,000,000
Đăng ký
Giá IOSToken theo thời gian thực hôm nay là 0.0006115 VND. Vốn hoá thị trường của IOST là 20,790,420.2203395 VND. Theo dõi cập nhật giá IOST sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá IOSToken theo thời gian thực hôm nay là 0.0006115 VND. Vốn hoá thị trường của IOST là 20,790,420.2203395 VND. Theo dõi cập nhật giá IOST sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

Tìm hiểu thêm về IOST

Thông tin giá IOST

IOST là gì

Whitepaper IOST

Website chính thức IOST

Tokenomics của IOST

Dự báo giá IOST

Lịch sử IOST

Hướng dẫn mua IOST

Chuyển đổi IOST sang fiat

IOST Spot

IOST USDT-M Futures

Pre-Market

Earn

Airdrop+

Tin tức

Blog

Learn

Logo IOSToken

Giá IOSToken(IOST)

Giá theo thời gian thực 1 IOST sang VND

₫16.1179375
₫16.1179375₫16.1179375
+1.35%1D
VND
Biểu đồ giá IOSToken (IOST) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 20:08:07 (UTC+8)

Giá IOSToken hôm nay

Giá IOSToken (IOST) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0006115, biến động 1.35% trong 24 giờ qua. Tỷ giá IOST sang VND là ₫ 0.0006115 mỗi IOST.

IOSToken hiện xếp hạng #612 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 20.79M, với nguồn cung lưu hành 34.00B IOST. Trong vòng 24 giờ qua, IOST được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0005994 (thấp) đến ₫ 0.0006889 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 3,591.89243584871304655, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 19.94789515700454035.

Về hiệu suất ngắn hạn, IOST biến động -0.51% trong giờ qua và +0.47% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 64.65K.

Thông tin thị trường IOSToken (IOST)

No.612

₫ 20.79M
₫ 20.79M₫ 20.79M

₫ 64.65K
₫ 64.65K₫ 64.65K

₫ 55.03M
₫ 55.03M₫ 55.03M

34.00B
34.00B 34.00B

90,000,000,000
90,000,000,000 90,000,000,000

48,298,553,487
48,298,553,487 48,298,553,487

37.77%

2018-01-11 00:00:00

₫ 263.15
₫ 263.15₫ 263.15

IOST

Vốn hoá thị trường hiện tại của IOSToken là ₫ 20.79M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 64.65K. Nguồn cung lưu hành của IOST là 34.00B, với tổng nguồn cung là 48298553487. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 55.03M.

Lịch sử giá IOSToken theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.0005994
₫ 0.0005994₫ 0.0005994
Thấp nhất 24H
₫ 0.0006889
₫ 0.0006889₫ 0.0006889
Cao nhất 24H

₫ 0.0005994
₫ 0.0005994₫ 0.0005994

₫ 0.0006889
₫ 0.0006889₫ 0.0006889

₫ 3,591.89243584871304655
₫ 3,591.89243584871304655₫ 3,591.89243584871304655

₫ 19.94789515700454035
₫ 19.94789515700454035₫ 19.94789515700454035

-0.51%

+1.35%

+0.47%

+0.47%

Lịch sử giá theo VND của IOSToken (IOST)

Theo dõi biến động giá của IOSToken trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +0.21469379+1.35%
30 ngày₫ -0.0000909-12.95%
60 ngày₫ -0.0001838-23.12%
90 ngày₫ -0.0005995-49.51%
Biến động giá IOSToken hôm nay

Hôm nay, IOST đã biến động ₫ +0.21469379 (+1.35%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá IOSToken trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.0000909 (-12.95%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá IOSToken trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, IOST đã biến động ₫ -0.0001838 (-23.12%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá IOSToken trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.0005995 (-49.51%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của IOSToken (IOST)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá IOSToken.

Phân tích IOSToken

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của IOSToken. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường IOSToken hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường IOST: xu hướng tăng, tăng 65% | giảm 35%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJGolden CrossK > DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
Điểm xoayGiá > R2Trên R2Đắt hơn phạm vi "đắt nhất" gần đây, ở vùng giá cao.
StochRSI20‑80Khu vực trung lậpNhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ3-4 Mua40‑60% Trung lậpCác đường trung bình động đan xen giữa tăng giá và giảm giá, hướng đi không rõ ràng.
BOLL (20,2)Dải giữa < Giá ≤ Dải trênGiữa dải giữa và dải trênTương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động1-2 Mua20‑40% BánPhần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.

IOST_USDT在4小时周期内运行于6.047E-4水平，价格位于中枢6.02E-4之上。当前价格已突破R1阻力位6.031E-4，并触及R2边界6.044E-4，处于枢纽体系的上沿区域。短期均线呈现多头排列，长期均线组仍维持买入信号，各项技术指标方向一致。价格已脱离中轴区间，进入高位震荡格局。 MACD指标形成金叉，快慢线差值不断扩大，多头动能集中释放。RSI指数处于中性区间，未出现超买背离现象，上涨空间尚未被完全透支。KDJ与StochRSI数值同步上行，短线买盘力量占据主导地位。布林带开口走阔，波动率显著上升，价格沿着上轨运行。快慢指标同向发散，进一步确认了当前动能的有效性。 近期参考价位为R2阻力位6.044E-4，距离当前价格不足0.5%。下方第一支撑位于R1与中枢重合区域6.031E-4至6.02E-4，距离现价约0.3%-0.4%。远端防守位设于S1支撑6.007E-4，距离现价约0.6%。关键观察点在于价格能否有效站稳R2上方，或回踩确认中枢支撑的有效性。

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá IOSToken?

Giá IOST bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố then chốt:

1. Tâm lý thị trường và xu hướng chung của ngành tiền mã hóa
2. Những tiến bộ công nghệ và các bản nâng cấp nền tảng
3. Tỷ lệ áp dụng blockchain IOST từ phía các nhà phát triển và doanh nghiệp
4. Khối lượng giao dịch và tính thanh khoản trên các sàn giao dịch
5. Sự cạnh tranh từ các nền tảng blockchain khác
6. Tin tức về quy định pháp luật liên quan đến tiền mã hóa
7. Các thông báo về quan hệ đối tác và sự phát triển của hệ sinh thái
8. Động lực cung ứng token và mức thưởng staking
9. Tích hợp DeFi và mức độ sử dụng hợp đồng thông minh
10. Tình hình kinh tế chung và khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư

Tại sao mọi người muốn biết giá IOSToken hôm nay?

Mọi người muốn biết giá IOST hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: quyết định giao dịch, quản lý danh mục đầu tư, dự đoán thời điểm thị trường và lập kế hoạch đầu tư. Giá cả theo thời gian thực giúp các nhà giao dịch xác định được điểm vào/ra, theo dõi lợi nhuận/lỗ, đồng thời đưa ra những quyết định mua/bán một cách sáng suốt.

Dự đoán giá IOSToken

Dự đoán giá IOSToken (IOST) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của IOST vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá IOSToken (IOST) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của IOSToken có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá IOSToken sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá IOST cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá IOSToken.

Giới thiệu IOSToken

IOST (Internet of Services Token) là một nền tảng phi tập trung được thiết kế để cung cấp dịch vụ blockchain mạnh mẽ và an toàn cho các nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến. Nó sử dụng một thuật toán đồng thuận độc đáo được gọi là "Proof-of-Believability" (PoB) để đảm bảo tốc độ giao dịch cao trong khi duy trì một mạng lưới an toàn và phi tập trung. Token IOST được sử dụng trong hệ sinh thái để thực hiện giao dịch, thanh toán cho dịch vụ và tham gia vào quản trị cộng đồng. Mục tiêu chính của nền tảng là Internet of Services, với mục đích cung cấp cơ sở hạ tầng mạnh mẽ cho các nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến để phát triển và triển khai các ứng dụng phi tập trung (dApps) chất lượng cao.

Hướng dẫn mua & đầu tư IOSToken tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với IOSToken? Mua IOST nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua IOSToken. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua IOSToken (IOST).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và IOSToken sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua IOSToken (IOST)

Bạn có thể làm gì với IOSToken

Sở hữu IOSToken mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua IOSToken (IOST) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

Phí giao dịch Spot:
--
Maker
--
Taker
Phí giao dịch Futures:
--
Maker
--
Taker

Xem phí giao dịch cạnh tranh của MEXC

Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

IOSToken (IOST) là gì

IOST là một nền tảng ứng dụng blockchain được phát triển cho các nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến, được hỗ trợ bởi các tổ chức đầu tư đô la Mỹ cấp một trên toàn cầu như Sequoia, Jingwei, Zhenge, v.v. Mục tiêu mở rộng theo chiều ngang và thông lượng cao đạt được thông qua cơ chế đồng thuận POB và thiết kế sơ đồ mở rộng lớp thứ hai. Cung cấp nền tảng cho các nhà phát triển, người sáng tạo và doanh nghiệp bên thứ ba nhận ra giá trị thông qua một cách hiệu quả để phát triển các mạng do cộng đồng sở hữu.

Nguồn IOSToken

Để hiểu thêm về IOSToken, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức IOSToken
Block Explorer

Danh mục :

BNB Chain EcosystemProof of Stake (PoS)Smart Contract Platform

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về IOSToken

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 20:08:07 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành IOSToken (IOST)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về IOSToken

IOST USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short IOST với đòn bẩy. Khám phá giao dịch IOST USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường IOSToken (IOST) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá IOSToken theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
IOST/USDT
₫16.088991
₫16.088991₫16.088991
+1.10%
104.83M (USDT)

Khám phá thêm nhiều tiền mã hoá

Tiền mã hoá hàng đầu với dữ liệu thị trường khả dụng trên MEXC

HOT

Tiền mã hoá thịnh hành hiện nay đang thu hút sự chú ý đáng kể của thị trường

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Mới được thêm vào

Tiền mã hoá được niêm yết gần đây có thể giao dịch

AurumX

AurumX

UMX

₫6,134.55280
₫6,134.55280₫6,134.55280

-7.08%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₫75,992.4570
₫75,992.4570₫75,992.4570

+145.24%

JMDT

JMDT

JMDT

₫27,259.7085
₫27,259.7085₫27,259.7085

+6.97%

STONK

STONK

STONK

₫183.915535
₫183.915535₫183.915535

-0.39%

Squid

Squid

QUID

₫2,349.40320
₫2,349.40320₫2,349.40320

-1.61%

Top tăng trưởng

Top tiền mã hoá tăng mạnh hôm nay

Tutorial

Tutorial

TUT

₫4,569.310285
₫4,569.310285₫4,569.310285

+143.88%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₫75,992.4570
₫75,992.4570₫75,992.4570

+145.24%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

₫81.708075
₫81.708075₫81.708075

+77.83%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

₫246.04525
₫246.04525₫246.04525

+55.83%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

₫6.9866325
₫6.9866325₫6.9866325

+77.00%

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán IOST sang VND

Số lượng

IOST
IOST
VND
VND

1 IOST = 16.0916225 VND