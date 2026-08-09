Giá IOSToken hôm nay

Giá IOSToken (IOST) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0006115, biến động 1.35% trong 24 giờ qua. Tỷ giá IOST sang VND là ₫ 0.0006115 mỗi IOST.

IOSToken hiện xếp hạng #612 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 20.79M, với nguồn cung lưu hành 34.00B IOST. Trong vòng 24 giờ qua, IOST được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0005994 (thấp) đến ₫ 0.0006889 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 3,591.89243584871304655, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 19.94789515700454035.

Về hiệu suất ngắn hạn, IOST biến động -0.51% trong giờ qua và +0.47% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 64.65K.

Thông tin thị trường IOSToken (IOST)

Xếp hạng No.612 Vốn hóa thị trường ₫ 20.79M₫ 20.79M ₫ 20.79M Khối lượng (24H) ₫ 64.65K₫ 64.65K ₫ 64.65K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 55.03M₫ 55.03M ₫ 55.03M Nguồn cung lưu thông 34.00B 34.00B 34.00B Nguồn cung tối đa 90,000,000,000 90,000,000,000 90,000,000,000 Tổng cung 48,298,553,487 48,298,553,487 48,298,553,487 Tỷ lệ lưu hành 37.77% Ngày phát hành 2018-01-11 00:00:00 Giá phát hành ₫ 263.15₫ 263.15 ₫ 263.15 Blockchain công khai IOST

Vốn hoá thị trường hiện tại của IOSToken là ₫ 20.79M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 64.65K. Nguồn cung lưu hành của IOST là 34.00B, với tổng nguồn cung là 48298553487. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 55.03M.