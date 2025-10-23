Giá GOAT Network theo thời gian thực hôm nay là 0.07751 USD. Theo dõi cập nhật giá GOATED sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá GOATED dễ dàng ngay trên MEXC.Giá GOAT Network theo thời gian thực hôm nay là 0.07751 USD. Theo dõi cập nhật giá GOATED sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá GOATED dễ dàng ngay trên MEXC.

$0.07751
$0.07751
+5.51%1D
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:50:20 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của GOAT Network (GOATED)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0.07187
$ 0.07187
Thấp nhất 24H
$ 0.07899
$ 0.07899
Cao nhất 24H

$ 0.07187
$ 0.07187

$ 0.07899
$ 0.07899

$ 0.19772632791076053
$ 0.19772632791076053

$ 0.052417385027545234
$ 0.052417385027545234

+0.23%

+5.51%

+19.24%

+19.24%

Giá thời gian thực của GOAT Network (GOATED) là $ 0.07751. Trong 24 giờ qua, GOATED được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.07187 và cao nhất là $ 0.07899, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của GOATED là $ 0.19772632791076053, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.052417385027545234.

Về hiệu suất ngắn hạn, GOATED đã biến động +0.23% trong 1 giờ qua, +5.51% trong 24 giờ và +19.24% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường GOAT Network (GOATED)

No.1247

$ 8.09M
$ 8.09M

$ 53.41K
$ 53.41K

$ 77.51M
$ 77.51M

104.35M
104.35M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

10.43%

BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của GOAT Network là $ 8.09M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 53.41K. Nguồn cung lưu hành của GOATED là 104.35M, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 77.51M.

Lịch sử giá theo USD của GOAT Network (GOATED)

Theo dõi biến động giá của GOAT Network trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ +0.0040478+5.51%
30 ngày$ +0.02751+55.02%
60 ngày$ +0.02751+55.02%
90 ngày$ +0.02751+55.02%
Biến động giá GOAT Network hôm nay

Hôm nay, GOATED đã biến động $ +0.0040478 (+5.51%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá GOAT Network trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ +0.02751 (+55.02%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá GOAT Network trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, GOATED đã biến động $ +0.02751 (+55.02%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá GOAT Network trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ +0.02751 (+55.02%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của GOAT Network (GOATED)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá GOAT Network.

GOAT Network (GOATED) là gì

GOAT Network là ZK Rollup gốc Bitcoin, được thiết kế để mang lại lợi nhuận BTC gốc bền vững thông qua sự kết hợp đột phá giữa zkMIPS nội bộ (zkVM sẵn sàng triển khai nhanh nhất), mô hình thử thách BitVM2 thực tiễn (giảm thời gian thử thách từ 14 ngày xuống dưới 1 ngày) và mạng Decentralized Sequencer đầu tiên của Bitcoin.

GOAT Network đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư GOAT Network một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake GOATED để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về GOAT Network trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch GOAT Network trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá GOAT Network (USD)

GOAT Network (GOATED) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản GOAT Network (GOATED) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho GOAT Network.

Xem ngay dự đoán giá GOAT Network!

Tokenomics của GOAT Network (GOATED)

Hiểu rõ tokenomics của GOAT Network (GOATED) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token GOATED ngay!

Cách mua GOAT Network (GOATED)

Bạn đang tìm cách mua GOAT Network? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua GOAT Network trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

1 GOAT Network (GOATED) sang VND
2,039.67565
1 GOAT Network (GOATED) sang AUD
A$0.1193654
1 GOAT Network (GOATED) sang GBP
0.0573574
1 GOAT Network (GOATED) sang EUR
0.0666586
1 GOAT Network (GOATED) sang USD
$0.07751
1 GOAT Network (GOATED) sang MYR
RM0.3278673
1 GOAT Network (GOATED) sang TRY
3.2530947
1 GOAT Network (GOATED) sang JPY
¥11.78152
1 GOAT Network (GOATED) sang ARS
ARS$112.9878772
1 GOAT Network (GOATED) sang RUB
6.3162899
1 GOAT Network (GOATED) sang INR
6.8030527
1 GOAT Network (GOATED) sang IDR
Rp1,291.8328166
1 GOAT Network (GOATED) sang PHP
4.5296844
1 GOAT Network (GOATED) sang EGP
￡E.3.6871507
1 GOAT Network (GOATED) sang BRL
R$0.418554
1 GOAT Network (GOATED) sang CAD
C$0.1077389
1 GOAT Network (GOATED) sang BDT
9.4546698
1 GOAT Network (GOATED) sang NGN
113.4839412
1 GOAT Network (GOATED) sang COP
$301.5952855
1 GOAT Network (GOATED) sang ZAR
R.1.3509993
1 GOAT Network (GOATED) sang UAH
3.2298417
1 GOAT Network (GOATED) sang TZS
T.Sh.192.3317638
1 GOAT Network (GOATED) sang VES
Bs16.2771
1 GOAT Network (GOATED) sang CLP
$73.6345
1 GOAT Network (GOATED) sang PKR
Rs21.888824
1 GOAT Network (GOATED) sang KZT
41.6717013
1 GOAT Network (GOATED) sang THB
฿2.5438782
1 GOAT Network (GOATED) sang TWD
NT$2.3834325
1 GOAT Network (GOATED) sang AED
د.إ0.2844617
1 GOAT Network (GOATED) sang CHF
Fr0.0612329
1 GOAT Network (GOATED) sang HKD
HK$0.6022527
1 GOAT Network (GOATED) sang AMD
֏29.5948682
1 GOAT Network (GOATED) sang MAD
.د.م0.7154173
1 GOAT Network (GOATED) sang MXN
$1.4292844
1 GOAT Network (GOATED) sang SAR
ريال0.2906625
1 GOAT Network (GOATED) sang ETB
Br11.6520783
1 GOAT Network (GOATED) sang KES
KSh9.9840631
1 GOAT Network (GOATED) sang JOD
د.أ0.05495459
1 GOAT Network (GOATED) sang PLN
0.2821364
1 GOAT Network (GOATED) sang RON
лв0.3394938
1 GOAT Network (GOATED) sang SEK
kr0.7293691
1 GOAT Network (GOATED) sang BGN
лв0.1302168
1 GOAT Network (GOATED) sang HUF
Ft26.0185568
1 GOAT Network (GOATED) sang CZK
1.6230594
1 GOAT Network (GOATED) sang KWD
د.ك0.02371806
1 GOAT Network (GOATED) sang ILS
0.2550079
1 GOAT Network (GOATED) sang BOB
Bs0.5340439
1 GOAT Network (GOATED) sang AZN
0.131767
1 GOAT Network (GOATED) sang TJS
SM0.713092
1 GOAT Network (GOATED) sang GEL
0.209277
1 GOAT Network (GOATED) sang AOA
Kz70.9146741
1 GOAT Network (GOATED) sang BHD
.د.ب0.02922127
1 GOAT Network (GOATED) sang BMD
$0.07751
1 GOAT Network (GOATED) sang DKK
kr0.4983893
1 GOAT Network (GOATED) sang HNL
L2.0299869
1 GOAT Network (GOATED) sang MUR
3.5236046
1 GOAT Network (GOATED) sang NAD
$1.3525495
1 GOAT Network (GOATED) sang NOK
kr0.7766502
1 GOAT Network (GOATED) sang NZD
$0.1348674
1 GOAT Network (GOATED) sang PAB
B/.0.07751
1 GOAT Network (GOATED) sang PGK
K0.3247669
1 GOAT Network (GOATED) sang QAR
ر.ق0.2821364
1 GOAT Network (GOATED) sang RSD
дин.7.8300602
1 GOAT Network (GOATED) sang UZS
soʻm933.8552069
1 GOAT Network (GOATED) sang ALL
L6.4511573
1 GOAT Network (GOATED) sang ANG
ƒ0.1387429
1 GOAT Network (GOATED) sang AWG
ƒ0.139518
1 GOAT Network (GOATED) sang BBD
$0.15502
1 GOAT Network (GOATED) sang BAM
KM0.1302168
1 GOAT Network (GOATED) sang BIF
Fr227.95691
1 GOAT Network (GOATED) sang BND
$0.0999879
1 GOAT Network (GOATED) sang BSD
$0.07751
1 GOAT Network (GOATED) sang JMD
$12.4333791
1 GOAT Network (GOATED) sang KHR
312.5396975
1 GOAT Network (GOATED) sang KMF
Fr32.86424
1 GOAT Network (GOATED) sang LAK
1,684.9999663
1 GOAT Network (GOATED) sang LKR
රු23.4522007
1 GOAT Network (GOATED) sang MDL
L1.3145696
1 GOAT Network (GOATED) sang MGA
Ar347.578093
1 GOAT Network (GOATED) sang MOP
P0.6185298
1 GOAT Network (GOATED) sang MVR
1.185903
1 GOAT Network (GOATED) sang MWK
MK134.332581
1 GOAT Network (GOATED) sang MZN
MT4.952889
1 GOAT Network (GOATED) sang NPR
रु10.8568257
1 GOAT Network (GOATED) sang PYG
545.82542
1 GOAT Network (GOATED) sang RWF
Fr112.31199
1 GOAT Network (GOATED) sang SBD
$0.6379073
1 GOAT Network (GOATED) sang SCR
1.0510356
1 GOAT Network (GOATED) sang SRD
$3.0724964
1 GOAT Network (GOATED) sang SVC
$0.6758872
1 GOAT Network (GOATED) sang SZL
L1.3525495
1 GOAT Network (GOATED) sang TMT
m0.2720601
1 GOAT Network (GOATED) sang TND
د.ت0.22733683
1 GOAT Network (GOATED) sang TTD
$0.5247427
1 GOAT Network (GOATED) sang UGX
Sh270.04484
1 GOAT Network (GOATED) sang XAF
Fr43.79315
1 GOAT Network (GOATED) sang XCD
$0.209277
1 GOAT Network (GOATED) sang XOF
Fr43.79315
1 GOAT Network (GOATED) sang XPF
Fr7.90602
1 GOAT Network (GOATED) sang BWP
P1.1107183
1 GOAT Network (GOATED) sang BZD
$0.15502
1 GOAT Network (GOATED) sang CVE
$7.3580243
1 GOAT Network (GOATED) sang DJF
Fr13.71927
1 GOAT Network (GOATED) sang DOP
$4.9273107
1 GOAT Network (GOATED) sang DZD
د.ج10.1142799
1 GOAT Network (GOATED) sang FJD
$0.178273
1 GOAT Network (GOATED) sang GNF
Fr673.94945
1 GOAT Network (GOATED) sang GTQ
Q0.5921764
1 GOAT Network (GOATED) sang GYD
$16.1747868
1 GOAT Network (GOATED) sang ISK
kr9.45622

Để hiểu thêm về GOAT Network, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức GOAT Network
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về GOAT Network

Hôm nay giá của GOAT Network (GOATED) là bao nhiêu?
Giá GOATED theo thời gian thực bằng USD là 0.07751 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của GOATED sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của GOATED sang USD là $ 0.07751. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của GOAT Network là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của GOATED là $ 8.09M USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của GOATED là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của GOATED là 104.35M USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của GOATED là bao nhiêu?
GOATED đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 0.19772632791076053 USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của GOATED là bao nhiêu?
GOATED từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 0.052417385027545234 USD.
Khối lượng giao dịch của GOATED là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của GOATED là $ 53.41K USD.
GOATED có tăng giá trong năm nay không?
GOATED có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá GOATED để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:50:20 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành GOAT Network (GOATED)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Percolator: Sàn DEX Mới Của Solana Và Xu Hướng Thị Trường 2025

October 22, 2025

Khủng Hoảng Nội Bộ Tại Ethereum Foundation và Tương Lai Ethereum

October 22, 2025

Những Bài Học Đắt Giá Từ Thị Trường Bitcoin và Cổ Phiếu DATCOs

October 22, 2025
Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

1 GOATED = 0.07751 USD

