Giá VERONA hôm nay

Giá VERONA (VERONA) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.1065, biến động 0.18% trong 24 giờ qua. Tỷ giá VERONA sang VND là ₫ 0.1065 mỗi VERONA.

VERONA hiện xếp hạng #1044 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 7.55M, với nguồn cung lưu hành 70.85M VERONA. Trong vòng 24 giờ qua, VERONA được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.1058 (thấp) đến ₫ 0.1086 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 318,069.405, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 2,406.2974081024532345.

Về hiệu suất ngắn hạn, VERONA biến động -0.57% trong giờ qua và -8.82% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 1.05K.

Thông tin thị trường VERONA (VERONA)

Xếp hạng No.1044 Vốn hóa thị trường ₫ 7.55M₫ 7.55M ₫ 7.55M Khối lượng (24H) ₫ 1.05K₫ 1.05K ₫ 1.05K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 21.30M₫ 21.30M ₫ 21.30M Nguồn cung lưu thông 70.85M 70.85M 70.85M Nguồn cung tối đa 200,000,000 200,000,000 200,000,000 Tổng cung 200,000,000 200,000,000 200,000,000 Tỷ lệ lưu hành 35.42% Blockchain công khai XION

Vốn hoá thị trường hiện tại của VERONA là ₫ 7.55M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 1.05K. Nguồn cung lưu hành của VERONA là 70.85M, với tổng nguồn cung là 200000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 21.30M.