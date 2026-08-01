Giá VERONA(VERONA)
Giá VERONA (VERONA) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.1065, biến động 0.18% trong 24 giờ qua. Tỷ giá VERONA sang VND là ₫ 0.1065 mỗi VERONA.
VERONA hiện xếp hạng #1044 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 7.55M, với nguồn cung lưu hành 70.85M VERONA. Trong vòng 24 giờ qua, VERONA được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.1058 (thấp) đến ₫ 0.1086 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 318,069.405, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 2,406.2974081024532345.
Về hiệu suất ngắn hạn, VERONA biến động -0.57% trong giờ qua và -8.82% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 1.05K.
No.1044
35.42%
XION
Vốn hoá thị trường hiện tại của VERONA là ₫ 7.55M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 1.05K. Nguồn cung lưu hành của VERONA là 70.85M, với tổng nguồn cung là 200000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 21.30M.
-0.57%
-0.18%
-8.82%
-8.82%
Theo dõi biến động giá của VERONA trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ -5.053682
|-0.18%
|30 ngày
|₫ -0.0279
|-20.76%
|60 ngày
|₫ +0.0565
|+113.00%
|90 ngày
|₫ +0.0565
|+113.00%
Hôm nay, VERONA đã biến động ₫ -5.053682 (-0.18%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.0279 (-20.76%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, VERONA đã biến động ₫ +0.0565 (+113.00%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ +0.0565 (+113.00%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của VERONA (VERONA)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá VERONA.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của VERONA. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường VERONA: xu hướng giảm, tăng 45% | giảm 55%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
|Điểm xoay
|Giá > R2
|Trên R2
|Đắt hơn phạm vi "đắt nhất" gần đây, ở vùng giá cao.
|StochRSI
|20‑80
|Khu vực trung lập
|Nhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|Xu hướng giảm giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|1-2 Mua
|20‑40% Bán
|Phần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
|BOLL (20,2)
|Dải giữa < Giá ≤ Dải trên
|Giữa dải giữa và dải trên
|Tương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|1-2 Mua
|20‑40% Bán
|Phần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
**Cấu trúc thị trường** XION_USDT trên khung thời gian 4 giờ, giá hiện tại 0,1214 đang nằm ở phía trên mức trung tâm 0,1176 với khoảng cách 3,23%, thuộc phân khúc nửa trên của hệ thống trung tâm. Nhóm đường MA và nhóm đường EMA đều cho thấy tỷ lệ mua vào ở mức 1-2, trong khi giá đang vận động trên các đường trung bình ngắn hạn nhưng vẫn chưa vượt qua ngưỡng kháng cự R1 tại 0,1186. Cấu trúc thị trường thể hiện trạng thái vừa có sự sắp xếp theo chiều tăng ngắn hạn, vừa tồn tại dao động trong trung hạn. **Trạng thái động lực** Chỉ báo MACD đã hình thành sự phân kỳ tầng lớp giữa tín hiệu cắt giảm và tín hiệu mua từ nhóm đường trung bình. Chỉ số RSI duy trì trong vùng trung tính, còn chỉ số KDJ và StochRSI bị thiếu dữ liệu nên không thể xác nhận được động lượng của đường nhanh. Chỉ số biến động BOLL cũng chưa rõ ràng, dẫn đến sự bất định về mức độ tập trung của động lực thị trường. **Các mức giá quan trọng** Ở phía trên, ngưỡng kháng cự R1 tại 0,1186 cách giá hiện tại 2,31%; ngưỡng kháng cự R2 tại 0,1195 cách 1,56%, tạo thành dải áp lực gần. Ở phía dưới, mức hỗ trợ trung tâm 0,1176 cách giá hiện tại 3,23%, cùng với mức hỗ trợ S1 tại 0,1167 cách 4,03%, là những khu vực cần theo dõi kỹ lưỡng trong đợt điều chỉnh tiếp theo.
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của VERONA có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
XION (XION) là một token tài chính phi tập trung (DeFi) hoạt động trên blockchain Ethereum. Nó được thiết kế để tạo điều kiện cho các giao dịch thương mại điện tử và cung cấp một giải pháp thanh toán mượt mà cho cả doanh nghiệp và người tiêu dùng. Vai trò chính của XION là cho phép người dùng tạo, quản lý và cài đặt các giải pháp thanh toán toàn cầu với các phần thưởng cashback trên một mạng lưới phi tập trung. Token này sử dụng tiêu chuẩn ERC-20 dựa trên Ethereum và sử dụng cơ chế đồng thuận Proof-of-Stake. Mô hình phát hành của nó được thiết kế để thưởng cho người dùng với token khi tham gia vào mạng lưới, từ đó thúc đẩy một hệ sinh thái mạnh mẽ. XION thường được sử dụng cho các giao dịch mua sắm trực tuyến, thanh toán đăng ký, và phần thưởng trung thành, nhằm đơn giản hóa và phi tập trung hóa ngành công nghiệp thương mại điện tử.
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Verona là lớp trí tuệ dành cho AI, một mạng lưới nơi các sự thật đã được xác minh về thế giới thực thuộc quyền sở hữu của người dùng và có thể được bất kỳ agent nào tái sử dụng. AI hiện diện ở khắp nơi, nhưng nó chưa thực sự thông minh, vì không thể hành động dựa trên thông tin đã được xác minh. Truth engine của Verona biến dữ liệu internet thành các sự thật có thể chứng minh và lưu trữ chúng trên một mạng phi tập trung để tái sử dụng. Nhờ đó, một sự thật sau khi được xác minh một lần có thể được sử dụng ở mọi nơi mà không làm lộ dữ liệu bên dưới. Các thương hiệu như Uber, Amazon và Nike cùng hàng triệu người dùng đã sử dụng engine này. Được hậu thuẫn bởi Multicoin Capital, Circle, Spartan Group, v.v. Đã huy động 36 triệu USD.
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|Thời gian (UTC+8)
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