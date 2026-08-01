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Giá VERONA theo thời gian thực hôm nay là 0.1065 VND. Vốn hoá thị trường của VERONA là 7,545,892.721336037 VND. Theo dõi cập nhật giá VERONA sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá VERONA theo thời gian thực hôm nay là 0.1065 VND. Vốn hoá thị trường của VERONA là 7,545,892.721336037 VND. Theo dõi cập nhật giá VERONA sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá VERONA(VERONA)

Giá theo thời gian thực 1 VERONA sang VND

₫2,802.5475
₫2,802.5475₫2,802.5475
-0.18%1D
VND
Biểu đồ giá VERONA (VERONA) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-10 00:23:51 (UTC+8)

Giá VERONA hôm nay

Giá VERONA (VERONA) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.1065, biến động 0.18% trong 24 giờ qua. Tỷ giá VERONA sang VND là ₫ 0.1065 mỗi VERONA.

VERONA hiện xếp hạng #1044 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 7.55M, với nguồn cung lưu hành 70.85M VERONA. Trong vòng 24 giờ qua, VERONA được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.1058 (thấp) đến ₫ 0.1086 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 318,069.405, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 2,406.2974081024532345.

Về hiệu suất ngắn hạn, VERONA biến động -0.57% trong giờ qua và -8.82% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 1.05K.

Thông tin thị trường VERONA (VERONA)

No.1044

₫ 7.55M
₫ 7.55M₫ 7.55M

₫ 1.05K
₫ 1.05K₫ 1.05K

₫ 21.30M
₫ 21.30M₫ 21.30M

70.85M
70.85M 70.85M

200,000,000
200,000,000 200,000,000

200,000,000
200,000,000 200,000,000

35.42%

XION

Vốn hoá thị trường hiện tại của VERONA là ₫ 7.55M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 1.05K. Nguồn cung lưu hành của VERONA là 70.85M, với tổng nguồn cung là 200000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 21.30M.

Lịch sử giá VERONA theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.1058
₫ 0.1058₫ 0.1058
Thấp nhất 24H
₫ 0.1086
₫ 0.1086₫ 0.1086
Cao nhất 24H

₫ 0.1058
₫ 0.1058₫ 0.1058

₫ 0.1086
₫ 0.1086₫ 0.1086

₫ 318,069.405
₫ 318,069.405₫ 318,069.405

₫ 2,406.2974081024532345
₫ 2,406.2974081024532345₫ 2,406.2974081024532345

-0.57%

-0.18%

-8.82%

-8.82%

Lịch sử giá theo VND của VERONA (VERONA)

Theo dõi biến động giá của VERONA trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ -5.053682-0.18%
30 ngày₫ -0.0279-20.76%
60 ngày₫ +0.0565+113.00%
90 ngày₫ +0.0565+113.00%
Biến động giá VERONA hôm nay

Hôm nay, VERONA đã biến động ₫ -5.053682 (-0.18%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá VERONA trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.0279 (-20.76%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá VERONA trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, VERONA đã biến động ₫ +0.0565 (+113.00%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá VERONA trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ +0.0565 (+113.00%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của VERONA (VERONA)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá VERONA.

Phân tích VERONA

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của VERONA. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường VERONA hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường VERONA: xu hướng giảm, tăng 45% | giảm 55%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJGolden CrossK > DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
Điểm xoayGiá > R2Trên R2Đắt hơn phạm vi "đắt nhất" gần đây, ở vùng giá cao.
StochRSI20‑80Khu vực trung lậpNhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
MACDDead CrossDIF < DEAXu hướng giảm giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ1-2 Mua20‑40% BánPhần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
BOLL (20,2)Dải giữa < Giá ≤ Dải trênGiữa dải giữa và dải trênTương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động1-2 Mua20‑40% BánPhần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.

**Cấu trúc thị trường** XION_USDT trên khung thời gian 4 giờ, giá hiện tại 0,1214 đang nằm ở phía trên mức trung tâm 0,1176 với khoảng cách 3,23%, thuộc phân khúc nửa trên của hệ thống trung tâm. Nhóm đường MA và nhóm đường EMA đều cho thấy tỷ lệ mua vào ở mức 1-2, trong khi giá đang vận động trên các đường trung bình ngắn hạn nhưng vẫn chưa vượt qua ngưỡng kháng cự R1 tại 0,1186. Cấu trúc thị trường thể hiện trạng thái vừa có sự sắp xếp theo chiều tăng ngắn hạn, vừa tồn tại dao động trong trung hạn. **Trạng thái động lực** Chỉ báo MACD đã hình thành sự phân kỳ tầng lớp giữa tín hiệu cắt giảm và tín hiệu mua từ nhóm đường trung bình. Chỉ số RSI duy trì trong vùng trung tính, còn chỉ số KDJ và StochRSI bị thiếu dữ liệu nên không thể xác nhận được động lượng của đường nhanh. Chỉ số biến động BOLL cũng chưa rõ ràng, dẫn đến sự bất định về mức độ tập trung của động lực thị trường. **Các mức giá quan trọng** Ở phía trên, ngưỡng kháng cự R1 tại 0,1186 cách giá hiện tại 2,31%; ngưỡng kháng cự R2 tại 0,1195 cách 1,56%, tạo thành dải áp lực gần. Ở phía dưới, mức hỗ trợ trung tâm 0,1176 cách giá hiện tại 3,23%, cùng với mức hỗ trợ S1 tại 0,1167 cách 4,03%, là những khu vực cần theo dõi kỹ lưỡng trong đợt điều chỉnh tiếp theo.

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá VERONA?

Một số yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến giá token XION:

1. Tâm lý thị trường và xu hướng chung của thị trường tiền mã hóa
2. Khối lượng giao dịch và tính thanh khoản trên các sàn giao dịch
3. Tiến độ phát triển dự án và những cập nhật về công nghệ
4. Các thông báo về hợp tác chiến lược và sự tăng trưởng của hệ sinh thái
5. Tính ứng dụng của token và mức độ được chấp nhận trong mạng lưới XION
6. Cân bằng cung – cầu
7. Tin tức về quy định pháp luật ảnh hưởng đến lĩnh vực tiền mã hóa
8. Mức độ tương tác của cộng đồng và sức lan tỏa trên mạng xã hội
9. Sự cạnh tranh từ các dự án blockchain tương tự
10. Các yếu tố kinh tế vĩ mô và tâm lý rủi ro của nhà đầu tư

Tại sao mọi người muốn biết giá VERONA hôm nay?

Mọi người muốn biết giá XION hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt, theo dõi hiệu suất danh mục đầu tư, xác định cơ hội mua/bán, đánh giá xu hướng thị trường và quản lý rủi ro đầu tư. Dữ liệu giá theo thời gian thực giúp các nhà giao dịch căn cứ vào thời điểm để thực hiện các lệnh vào và thoát một cách hiệu quả trong thị trường tiền mã hóa đầy biến động.

Dự đoán giá VERONA

Dự đoán giá VERONA (VERONA) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của VERONA vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá VERONA (VERONA) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của VERONA có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá VERONA sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá VERONA cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá VERONA.

Giới thiệu VERONA

XION (XION) là một token tài chính phi tập trung (DeFi) hoạt động trên blockchain Ethereum. Nó được thiết kế để tạo điều kiện cho các giao dịch thương mại điện tử và cung cấp một giải pháp thanh toán mượt mà cho cả doanh nghiệp và người tiêu dùng. Vai trò chính của XION là cho phép người dùng tạo, quản lý và cài đặt các giải pháp thanh toán toàn cầu với các phần thưởng cashback trên một mạng lưới phi tập trung. Token này sử dụng tiêu chuẩn ERC-20 dựa trên Ethereum và sử dụng cơ chế đồng thuận Proof-of-Stake. Mô hình phát hành của nó được thiết kế để thưởng cho người dùng với token khi tham gia vào mạng lưới, từ đó thúc đẩy một hệ sinh thái mạnh mẽ. XION thường được sử dụng cho các giao dịch mua sắm trực tuyến, thanh toán đăng ký, và phần thưởng trung thành, nhằm đơn giản hóa và phi tập trung hóa ngành công nghiệp thương mại điện tử.

Hướng dẫn mua & đầu tư VERONA tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với VERONA? Mua VERONA nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua VERONA. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua VERONA (VERONA).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và VERONA sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua VERONA (VERONA)

Bạn có thể làm gì với VERONA

Sở hữu VERONA mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

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    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

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    MEXC Pre-Market

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    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua VERONA (VERONA) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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VERONA (VERONA) là gì

Verona là lớp trí tuệ dành cho AI, một mạng lưới nơi các sự thật đã được xác minh về thế giới thực thuộc quyền sở hữu của người dùng và có thể được bất kỳ agent nào tái sử dụng. AI hiện diện ở khắp nơi, nhưng nó chưa thực sự thông minh, vì không thể hành động dựa trên thông tin đã được xác minh. Truth engine của Verona biến dữ liệu internet thành các sự thật có thể chứng minh và lưu trữ chúng trên một mạng phi tập trung để tái sử dụng. Nhờ đó, một sự thật sau khi được xác minh một lần có thể được sử dụng ở mọi nơi mà không làm lộ dữ liệu bên dưới. Các thương hiệu như Uber, Amazon và Nike cùng hàng triệu người dùng đã sử dụng engine này. Được hậu thuẫn bởi Multicoin Capital, Circle, Spartan Group, v.v. Đã huy động 36 triệu USD.

Nguồn VERONA

Để hiểu thêm về VERONA, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức VERONA
Block Explorer

Danh mục :

Base EcosystemBase NativeChain Abstraction

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về VERONA

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-10 00:23:51 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành VERONA (VERONA)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về VERONA

VERONA USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short VERONA với đòn bẩy. Khám phá giao dịch VERONA USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường VERONA (VERONA) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá VERONA theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
VERONA/USDT
₫2,802.5475
₫2,802.5475₫2,802.5475
-0.18%
9.94K (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán VERONA sang VND

Số lượng

VERONA
VERONA
VND
VND

1 VERONA = 2,802.5475 VND