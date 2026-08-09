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Giá InterMilanFanToken theo thời gian thực hôm nay là 0.2146 VND. Vốn hoá thị trường của INTER là 2,658,496.3462 VND. Theo dõi cập nhật giá INTER sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá InterMilanFanToken theo thời gian thực hôm nay là 0.2146 VND. Vốn hoá thị trường của INTER là 2,658,496.3462 VND. Theo dõi cập nhật giá INTER sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá InterMilanFanToken(INTER)

Giá theo thời gian thực 1 INTER sang VND

₫5,641.936
₫5,641.936₫5,641.936
0.00%1D
VND
Biểu đồ giá InterMilanFanToken (INTER) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 20:05:21 (UTC+8)

Giá InterMilanFanToken hôm nay

Giá InterMilanFanToken (INTER) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.2146, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá INTER sang VND là ₫ 0.2146 mỗi INTER.

InterMilanFanToken hiện xếp hạng #1475 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 2.66M, với nguồn cung lưu hành 12.39M INTER. Trong vòng 24 giờ qua, INTER được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.2125 (thấp) đến ₫ 0.2155 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 370,752.035, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 5,543.00176115975685145.

Về hiệu suất ngắn hạn, INTER biến động +0.37% trong giờ qua và -0.33% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 56.17K.

Thông tin thị trường InterMilanFanToken (INTER)

No.1475

₫ 2.66M
₫ 2.66M₫ 2.66M

₫ 56.17K
₫ 56.17K₫ 56.17K

₫ 4.23M
₫ 4.23M₫ 4.23M

12.39M
12.39M 12.39M

19,728,000
19,728,000 19,728,000

19,728,000
19,728,000 19,728,000

62.79%

CHZ

Vốn hoá thị trường hiện tại của InterMilanFanToken là ₫ 2.66M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 56.17K. Nguồn cung lưu hành của INTER là 12.39M, với tổng nguồn cung là 19728000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 4.23M.

Lịch sử giá InterMilanFanToken theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.2125
₫ 0.2125₫ 0.2125
Thấp nhất 24H
₫ 0.2155
₫ 0.2155₫ 0.2155
Cao nhất 24H

₫ 0.2125
₫ 0.2125₫ 0.2125

₫ 0.2155
₫ 0.2155₫ 0.2155

₫ 370,752.035
₫ 370,752.035₫ 370,752.035

₫ 5,543.00176115975685145
₫ 5,543.00176115975685145₫ 5,543.00176115975685145

+0.37%

0.00%

-0.33%

-0.33%

Lịch sử giá theo VND của InterMilanFanToken (INTER)

Theo dõi biến động giá của InterMilanFanToken trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ 00.00%
30 ngày₫ +0.0114+5.61%
60 ngày₫ -0.0011-0.51%
90 ngày₫ -0.1067-33.21%
Biến động giá InterMilanFanToken hôm nay

Hôm nay, INTER đã biến động ₫ 0 (0.00%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá InterMilanFanToken trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.0114 (+5.61%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá InterMilanFanToken trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, INTER đã biến động ₫ -0.0011 (-0.51%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá InterMilanFanToken trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.1067 (-33.21%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của InterMilanFanToken (INTER)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá InterMilanFanToken.

Phân tích InterMilanFanToken

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của InterMilanFanToken. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá InterMilanFanToken?

Một số yếu tố ảnh hưởng đến giá của InterMilanFanToken (INTER):

1. Phong độ của đội bóng – Kết quả các trận đấu, thứ hạng trên bảng xếp hạng giải đấu và thành công tại các giải đấu có tác động trực tiếp đến mức độ tương tác của người hâm mộ cũng như nhu cầu về token.

2. Mức độ tương tác của người hâm mộ – Việc tham gia tích cực vào các cuộc thăm dò ý kiến, bỏ phiếu và các hoạt động trên nền tảng thúc đẩy tính tiện ích và giá trị của token.

3. Tâm lý thị trường – Xu hướng chung của thị trường tiền mã hóa và mức độ tin tưởng của nhà đầu tư ảnh hưởng đến tất cả các loại token dành cho người hâm mộ.

4. Tính tiện ích của token – Các tính năng mới, phần thưởng và những trải nghiệm độc quyền giúp tăng cường nhu cầu đối với token.

5. Khối lượng giao dịch – Tính thanh khoản cao hơn và hoạt động giao dịch trên các sàn giao dịch có tác động đến sự ổn định của giá.

6. Thông báo hợp tác – Những mối quan hệ hợp tác với các nhà tài trợ hoặc nền tảng khác giúp nâng cao mức độ hiển thị của token.

7. Động lực cung ứng – Các hoạt động đốt token, cơ chế staking và những thay đổi trong lưu thông token.

8. Yếu tố mùa vụ – Các kỳ chuyển nhượng, lịch thi đấu và các sự kiện trong lịch bóng đá.

9. Tin tức về quy định – Các quy định liên quan đến tiền mã hóa có thể tác động đến hoạt động của token dành cho người hâm mộ.

10. Cạnh tranh – Các token thể thao khác và những nền tảng tương tác với người hâm mộ thay thế.

Tại sao mọi người muốn biết giá InterMilanFanToken hôm nay?

Mọi người muốn biết giá INTER hôm nay vì: 1) Những người sở hữu fan token cần giá trị thị trường hiện tại để đưa ra quyết định giao dịch; 2) Các cổ động viên AC Milan theo dõi biến động giá để mua/bán vào thời điểm tối ưu; 3) Các nhà đầu tư giám sát những biến động hàng ngày nhằm quản lý danh mục đầu tư; 4) Giá cả ảnh hưởng đến quyền bỏ phiếu và phần thưởng trên nền tảng Socios.

Dự đoán giá InterMilanFanToken

Dự đoán giá InterMilanFanToken (INTER) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của INTER vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá InterMilanFanToken (INTER) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của InterMilanFanToken có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá InterMilanFanToken sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá INTER cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá InterMilanFanToken.

Giới thiệu InterMilanFanToken

INTER là một tài sản số hoạt động trên mạng lưới phi tập trung, được thiết kế để tạo điều kiện cho các giao dịch và tương tác giữa các nền tảng blockchain khác nhau. Nó sử dụng một cơ chế đồng thuận và thiết kế chuỗi độc đáo để đảm bảo an ninh và hiệu quả trong hoạt động của mình. Vai trò chính của INTER là cung cấp khả năng tương tác, cho phép giao tiếp và chuyển giá trị mượt mà giữa các hệ sinh thái blockchain khác nhau. Chức năng chéo chuỗi này cho phép một loạt các ứng dụng, bao gồm tài chính phi tập trung (DeFi), hoán đổi token và các ứng dụng dựa trên blockchain khác. Mô hình cung cấp và phát hành của INTER được thiết kế để duy trì sự cân đối giữa cầu và cung, đảm bảo sự bền vững của mạng lưới.

Hướng dẫn mua & đầu tư InterMilanFanToken tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với InterMilanFanToken? Mua INTER nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua InterMilanFanToken. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua InterMilanFanToken (INTER).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và InterMilanFanToken sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua InterMilanFanToken (INTER)

Bạn có thể làm gì với InterMilanFanToken

Sở hữu InterMilanFanToken mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua InterMilanFanToken (INTER) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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InterMilanFanToken (INTER) là gì

$INTER là tên chính thức của Inter Milan Fan Token.

Nguồn InterMilanFanToken

Để hiểu thêm về InterMilanFanToken, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức InterMilanFanToken
Block Explorer

Danh mục :

Base EcosystemChiliz EcosystemFan Token

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về InterMilanFanToken

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 20:05:21 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành InterMilanFanToken (INTER)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về InterMilanFanToken

INTER USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short INTER với đòn bẩy. Khám phá giao dịch INTER USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường InterMilanFanToken (INTER) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá InterMilanFanToken theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
INTER/USDT
₫5,647.199
₫5,647.199₫5,647.199
+0.13%
262.47K (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

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1 INTER = 5,647.199 VND