Giá InterMilanFanToken hôm nay

Giá InterMilanFanToken (INTER) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.2146, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá INTER sang VND là ₫ 0.2146 mỗi INTER.

InterMilanFanToken hiện xếp hạng #1475 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 2.66M, với nguồn cung lưu hành 12.39M INTER. Trong vòng 24 giờ qua, INTER được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.2125 (thấp) đến ₫ 0.2155 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 370,752.035, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 5,543.00176115975685145.

Về hiệu suất ngắn hạn, INTER biến động +0.37% trong giờ qua và -0.33% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 56.17K.

Thông tin thị trường InterMilanFanToken (INTER)

Xếp hạng No.1475 Vốn hóa thị trường ₫ 2.66M₫ 2.66M ₫ 2.66M Khối lượng (24H) ₫ 56.17K₫ 56.17K ₫ 56.17K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 4.23M₫ 4.23M ₫ 4.23M Nguồn cung lưu thông 12.39M 12.39M 12.39M Nguồn cung tối đa 19,728,000 19,728,000 19,728,000 Tổng cung 19,728,000 19,728,000 19,728,000 Tỷ lệ lưu hành 62.79% Blockchain công khai CHZ

Vốn hoá thị trường hiện tại của InterMilanFanToken là ₫ 2.66M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 56.17K. Nguồn cung lưu hành của INTER là 12.39M, với tổng nguồn cung là 19728000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 4.23M.