Giá Mina Protocol(MINA)
Giá Mina Protocol (MINA) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.04116, biến động 0.72% trong 24 giờ qua. Tỷ giá MINA sang VND là ₫ 0.04116 mỗi MINA.
Mina Protocol hiện xếp hạng #372 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 52.98M, với nguồn cung lưu hành 1.29B MINA. Trong vòng 24 giờ qua, MINA được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.04093 (thấp) đến ₫ 0.04168 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 260,889.48544905, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 1,049.10832541199155745.
Về hiệu suất ngắn hạn, MINA biến động -0.03% trong giờ qua và +0.78% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 61.87K.
No.372
0.01%
MINA
Vốn hoá thị trường hiện tại của Mina Protocol là ₫ 52.98M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 61.87K. Nguồn cung lưu hành của MINA là 1.29B, với tổng nguồn cung là 1287249412.84003925. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 52.98M.
-0.03%
-0.72%
+0.78%
+0.78%
Theo dõi biến động giá của Mina Protocol trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ -7.8550593
|-0.72%
|30 ngày
|₫ -0.00291
|-6.61%
|60 ngày
|₫ -0.00079
|-1.89%
|90 ngày
|₫ -0.02676
|-39.40%
Hôm nay, MINA đã biến động ₫ -7.8550593 (-0.72%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.00291 (-6.61%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, MINA đã biến động ₫ -0.00079 (-1.89%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.02676 (-39.40%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Mina Protocol (MINA)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá Mina Protocol.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Mina Protocol. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường MINA: xu hướng tăng, tăng 65% | giảm 35%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
|Điểm xoay
|Giá > R2
|Trên R2
|Đắt hơn phạm vi "đắt nhất" gần đây, ở vùng giá cao.
|StochRSI
|>80
|Khu vực quá mua
|Ngắn hạn tăng quá nhanh, đề phòng rủi ro điều chỉnh.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Xu hướng tăng giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|5-6 Mua
|60-80% Mua
|Phần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.
|BOLL (20,2)
|Dải dưới ≤ Giá ≤ Dải giữa
|Giữa dải dưới và dải giữa
|Tương đối yếu, nhưng không cực đoan.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|5-6 Mua
|60-80% Mua
|Phần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.
MINA_USDT在4小时周期上运行于0.04126，价格位于中枢0.04085上方。当前价格已突破R2阻力位0.04111，处于短期多头结构区间内。根据枢纽体系显示，价格已脱离0.04059-0.04099的震荡带，向上拓展空间已经打开。 MA5与EMA5均呈现买入信号，短周期均线组形成金叉排列。MACD指标录得金叉状态，动能柱状图由负转正。RSI处于中性区域，尚未进入超买或超卖的极端值。KDJ与StochRSI指标同步向上发散，快慢线同向运行。布林带开口维持扩张态势，近期波动率呈现放大特征。 近端关键支撑位于R2价位0.04111，距离现价仅0.00015。下方强支撑参考中枢0.04085，距离现价0.00041。远端防守位设于S1的0.04073，距离现价0.00053。目前上方暂无既定阻力标记，需观察后续量能配合情况，以确认新的高点枢轴位置。
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của Mina Protocol có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
Mina Protocol (MINA) là một loại tiền điện tử hoạt động dựa trên cơ chế đồng thuận proof-of-stake và được thiết kế để nhẹ nhàng và dễ tiếp cận. Giao thức này sử dụng một công nghệ gọi là zk-SNARKs để nén blockchain về một kích thước cố định khoảng 22kb, đủ nhỏ để có thể tải xuống và xác minh nhanh chóng, ngay cả trên các thiết bị di động. Phương pháp tiếp cận độc đáo này đối với thiết kế blockchain nhằm mục đích dân chủ hóa quyền truy cập vào dữ liệu blockchain và làm cho việc xây dựng ứng dụng phi tập trung dễ dàng hơn cho các nhà phát triển. Hệ sinh thái của Mina bao gồm các ứng dụng cho tài chính phi tập trung (DeFi), chia sẻ dữ liệu bảo mật và tính toán có thể xác minh.
Sẵn sàng bắt đầu với Mina Protocol? Mua MINA nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Mina Protocol. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Mina Protocol (MINA).
Sở hữu Mina Protocol mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
Mua Mina Protocol (MINA) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.
Xem phí giao dịch cạnh tranh của MEXC
Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.
Mina is the first cryptocurrency protocol with a succinct blockchain. Current cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum store hundreds of gigabytes of data, and as time goes on, their blockchains will only increase in size. With Mina however, no matter how much the usage grows, the blockchain always stays the same size - about 22kb1 (the size of a few tweets). This means participants can quickly sync and verify the network.
Để hiểu thêm về Mina Protocol, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:
|Thời gian (UTC+8)
|Loại
|Thông tin
|02-11 14:20:00
|Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
|02-10 18:39:21
|Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
|02-04 11:04:00
|Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
|02-04 00:48:00
|Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
|02-01 01:12:00
|Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
|01-28 07:44:00
|Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh
Mở vị thế Long hoặc Short MINA với đòn bẩy. Khám phá giao dịch MINA USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.
Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Mina Protocol theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.
Tiền mã hoá hàng đầu với dữ liệu thị trường khả dụng trên MEXC
Tiền mã hoá thịnh hành hiện nay đang thu hút sự chú ý đáng kể của thị trường
Tiền mã hoá được niêm yết gần đây có thể giao dịch
Top tiền mã hoá tăng mạnh hôm nay
Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.