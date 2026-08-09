Giá Mina Protocol hôm nay

Giá Mina Protocol (MINA) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.04116, biến động 0.72% trong 24 giờ qua. Tỷ giá MINA sang VND là ₫ 0.04116 mỗi MINA.

Mina Protocol hiện xếp hạng #372 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 52.98M, với nguồn cung lưu hành 1.29B MINA. Trong vòng 24 giờ qua, MINA được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.04093 (thấp) đến ₫ 0.04168 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 260,889.48544905, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 1,049.10832541199155745.

Về hiệu suất ngắn hạn, MINA biến động -0.03% trong giờ qua và +0.78% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 61.87K.

Thông tin thị trường Mina Protocol (MINA)

Xếp hạng No.372 Vốn hóa thị trường ₫ 52.98M₫ 52.98M ₫ 52.98M Khối lượng (24H) ₫ 61.87K₫ 61.87K ₫ 61.87K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 52.98M₫ 52.98M ₫ 52.98M Nguồn cung lưu thông 1.29B 1.29B 1.29B Nguồn cung tối đa ---- -- Tổng cung 1,287,249,412.84003925 1,287,249,412.84003925 1,287,249,412.84003925 Thị phần 0.01% Blockchain công khai MINA

Vốn hoá thị trường hiện tại của Mina Protocol là ₫ 52.98M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 61.87K. Nguồn cung lưu hành của MINA là 1.29B, với tổng nguồn cung là 1287249412.84003925. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 52.98M.