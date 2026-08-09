Giá Fuse Network hôm nay

Giá Fuse Network (FUSE) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.002805, biến động 0.49% trong 24 giờ qua. Tỷ giá FUSE sang VND là ₫ 0.002805 mỗi FUSE.

Fuse Network hiện xếp hạng #2074 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 616.77K, với nguồn cung lưu hành 219.88M FUSE. Trong vòng 24 giờ qua, FUSE được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.002794 (thấp) đến ₫ 0.002835 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 56,245.011264904208285, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 76.29504757983026540.

Về hiệu suất ngắn hạn, FUSE biến động -0.04% trong giờ qua và -3.98% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 58.45K.

Thông tin thị trường Fuse Network (FUSE)

Xếp hạng No.2074 Vốn hóa thị trường ₫ 616.77K₫ 616.77K ₫ 616.77K Khối lượng (24H) ₫ 58.45K₫ 58.45K ₫ 58.45K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 1.10M₫ 1.10M ₫ 1.10M Nguồn cung lưu thông 219.88M 219.88M 219.88M Tổng cung 391,488,845.48103 391,488,845.48103 391,488,845.48103 Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Fuse Network là ₫ 616.77K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 58.45K. Nguồn cung lưu hành của FUSE là 219.88M, với tổng nguồn cung là 391488845.48103. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 1.10M.