Giá Fruits hôm nay

Giá Fruits (FRTS) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.000007094, biến động 0.99% trong 24 giờ qua. Tỷ giá FRTS sang VND là ₫ 0.000007094 mỗi FRTS.

Fruits hiện xếp hạng #2557 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 149.45K, với nguồn cung lưu hành 21.07B FRTS. Trong vòng 24 giờ qua, FRTS được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.000006653 (thấp) đến ₫ 0.000007254 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 63,440.14248316682514095, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 0.00100203302021280.

Về hiệu suất ngắn hạn, FRTS biến động -0.23% trong giờ qua và +15.34% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 71.15K.

Thông tin thị trường Fruits (FRTS)

Xếp hạng No.2557 Vốn hóa thị trường ₫ 149.45K₫ 149.45K ₫ 149.45K Khối lượng (24H) ₫ 71.15K₫ 71.15K ₫ 71.15K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 709.40K₫ 709.40K ₫ 709.40K Nguồn cung lưu thông 21.07B 21.07B 21.07B Tổng cung 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 Blockchain công khai FRTS

Vốn hoá thị trường hiện tại của Fruits là ₫ 149.45K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 71.15K. Nguồn cung lưu hành của FRTS là 21.07B, với tổng nguồn cung là 100000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 709.40K.