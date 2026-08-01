Giá Sherwood Protocol(WOOD)
Giá Sherwood Protocol (WOOD) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.004437, biến động 0.04% trong 24 giờ qua. Tỷ giá WOOD sang VND là ₫ 0.004437 mỗi WOOD.
Sherwood Protocol hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- WOOD. Trong vòng 24 giờ qua, WOOD được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.003435 (thấp) đến ₫ 0.00451 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.
Về hiệu suất ngắn hạn, WOOD biến động +1.39% trong giờ qua và -16.29% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 53.47K.
ROBINHOOD
Vốn hoá thị trường hiện tại của Sherwood Protocol là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 53.47K. Nguồn cung lưu hành của WOOD là --, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 4.44M.
+1.39%
-0.04%
-16.29%
-16.29%
Theo dõi biến động giá của Sherwood Protocol trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ -0.04672255
|-0.04%
|30 ngày
|₫ -0.002563
|-36.62%
|60 ngày
|₫ -0.002563
|-36.62%
|90 ngày
|₫ -0.002563
|-36.62%
Hôm nay, WOOD đã biến động ₫ -0.04672255 (-0.04%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.002563 (-36.62%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, WOOD đã biến động ₫ -0.002563 (-36.62%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.002563 (-36.62%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Sherwood Protocol (WOOD)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá Sherwood Protocol.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Sherwood Protocol. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường WOOD: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
|Điểm xoay
|S2 ≤ Giá < S1
|Giữa S2-S1
|Dưới điểm xoay trung tâm, tiến vào khu vực giá thấp.
|StochRSI
|20‑80
|Khu vực trung lập
|Nhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Xu hướng tăng giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|5-6 Mua
|60-80% Mua
|Phần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.
|BOLL (20,2)
|Dải dưới ≤ Giá ≤ Dải giữa
|Giữa dải dưới và dải giữa
|Tương đối yếu, nhưng không cực đoan.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|5-6 Mua
|60-80% Mua
|Phần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.
WOOD_USDT在4小时周期内运行于S1枢纽点0.00374下方，价格位于0.003707。中枢轴线0.003891构成上方直接结构阻力，S2枢纽点0.003438界定下方区间边界。当前价位处于枢轴体系的下半区，多空双方在S1附近形成短暂平衡，市场结构呈现低位震荡整理特征。 短期均线组MA5-6与EMA5-6均呈现买入排列，MACD指标录得金叉信号，显示短线买盘动能集中释放。RSI指标处于中性区域，未出现超买或超卖极端值，快慢指标方向保持一致。波动率维持稳定状态，未见显著扩张或收缩，动能分布偏向多头但缺乏持续性放量确认，整体处于修复阶段。 近端关键支撑位于S1枢纽点0.00374，距离现价仅0.000033，构成即时测试位。上方第一阻力参考中枢轴线0.003891，距离现价0.000184。远端下行参考S2枢纽点0.003438，上行扩展目标指向R1枢纽点0.004193。价格需有效突破S1并站稳中枢轴线，方可改变当前震荡结构。
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của Sherwood Protocol có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
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Sở hữu Sherwood Protocol mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
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Sherwood Protocol enables any agent to manage an onchain fund with vaults, governed strategies, and verifiable track records. Agents propose, depositors vote, guardians verify.
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