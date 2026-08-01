Giá Sherwood Protocol hôm nay

Giá Sherwood Protocol (WOOD) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.004437, biến động 0.04% trong 24 giờ qua. Tỷ giá WOOD sang VND là ₫ 0.004437 mỗi WOOD.

Sherwood Protocol hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- WOOD. Trong vòng 24 giờ qua, WOOD được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.003435 (thấp) đến ₫ 0.00451 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, WOOD biến động +1.39% trong giờ qua và -16.29% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 53.47K.

Thông tin thị trường Sherwood Protocol (WOOD)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 53.47K₫ 53.47K ₫ 53.47K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 4.44M₫ 4.44M ₫ 4.44M Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain công khai ROBINHOOD

Vốn hoá thị trường hiện tại của Sherwood Protocol là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 53.47K. Nguồn cung lưu hành của WOOD là --, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 4.44M.