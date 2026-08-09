Giá HIVE(HIVE)
Giá HIVE (HIVE) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.04217, biến động 0.83% trong 24 giờ qua. Tỷ giá HIVE sang VND là ₫ 0.04217 mỗi HIVE.
HIVE hiện xếp hạng #615 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 23.37M, với nguồn cung lưu hành 554.28M HIVE. Trong vòng 24 giờ qua, HIVE được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.04132 (thấp) đến ₫ 0.04237 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 89,952.42212066506029870, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 1,197.80035597344208215.
Về hiệu suất ngắn hạn, HIVE biến động +0.30% trong giờ qua và -0.31% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 67.72K.
No.615
2020-03-01 00:00:00
HIVE
Vốn hoá thị trường hiện tại của HIVE là ₫ 23.37M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 67.72K. Nguồn cung lưu hành của HIVE là 554.28M, với tổng nguồn cung là 554282622.657. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 23.37M.
+0.30%
+0.83%
-0.31%
-0.31%
Theo dõi biến động giá của HIVE trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ +9.1368874
|+0.83%
|30 ngày
|₫ -0.00722
|-14.62%
|60 ngày
|₫ -0.00578
|-12.06%
|90 ngày
|₫ -0.02514
|-37.35%
Hôm nay, HIVE đã biến động ₫ +9.1368874 (+0.83%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.00722 (-14.62%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, HIVE đã biến động ₫ -0.00578 (-12.06%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.02514 (-37.35%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của HIVE (HIVE)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá HIVE.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của HIVE. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường HIVE: xu hướng tăng, tăng 60% | giảm 40%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
|Điểm xoay
|Điểm xoay ≤ Giá ≤ R1
|Giữa Điểm xoay-R1
|Vừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí cao vừa phải.
|StochRSI
|20‑80
|Khu vực trung lập
|Nhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Xu hướng tăng giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|7 Mua 0 Trung lập 0 Bán
|≥80% Mua
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.
|BOLL (20,2)
|Dải dưới ≤ Giá ≤ Dải giữa
|Giữa dải dưới và dải giữa
|Tương đối yếu, nhưng không cực đoan.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|7 Mua 0 Trung lập 0 Bán
|≥80% Mua
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.
HIVE_USDT đang giao dịch trên khung thời gian 4 giờ, nằm ở mức giá cao hơn trung tâm 0.04144 với khoảng cách 0.00004. Giá hiện tại đang nằm trong phạm vi giữa các ngưỡng hỗ trợ S1 và kháng cự R1. Nhóm đường trung bình động ngắn hạn thể hiện xu hướng tăng dần. Cấu trúc xu hướng dài hạn vẫn duy trì trạng thái dao động trung tính. Hiện tại, giá chưa vượt qua được ngưỡng kháng cự R1. Phía dưới, ngưỡng hỗ trợ S1 đóng vai trò là mốc tham chiếu gần nhất. Chỉ báo MACD cho thấy trạng thái cắt chéo vàng, với cả hai đường nhanh và chậm đều có động lực di chuyển theo hướng tăng. Chỉ số RSI đang ở vùng trung tính, lực lượng mua bán cân bằng. Các chỉ số KDJ và StochRSI không cho thấy dấu hiệu quá mua hoặc quá bán cực đoan. Dải Bollinger thu hẹp lại, thể hiện đặc điểm giảm biến động. Động lực ngắn hạn chưa có dấu hiệu bùng nổ rõ rệt; các chỉ báo nhanh và chậm cùng di chuyển theo hướng tăng. Thị trường hiện thiếu sức mạnh để tạo ra đà bứt phá theo một chiều. Ngưỡng kháng cự gần nhất R1 nằm ở mức 0.04169, cách giá hiện tại 0.00021. Ngưỡng hỗ trợ gần nhất S1 nằm ở mức 0.04115, cách giá hiện tại 0.00033. Ngưỡng kháng cự xa hơn R2 ở mức 0.04197, còn ngưỡng hỗ trợ xa hơn S2 ở mức 0.04090. Khoảng cách giữa các mức quan trọng khá đồng đều, khiến biên độ dao động của giá bị giới hạn trong hệ thống kênh trung tâm.
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của HIVE có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
HIVE là một nền tảng truyền thông xã hội dựa trên blockchain, thưởng cho người dùng khi tạo và biên tập nội dung. Nó hoạt động trên cơ chế đồng thuận Delegated Proof of Stake (DPoS) và được thiết kế để hỗ trợ một loạt các ứng dụng phi tập trung (dApps). Mục đích chính của HIVE là làm token thưởng cho người tạo và biên tập nội dung trên blockchain Hive, nhưng nó cũng đóng vai trò là token quản trị, cho phép người giữ token bỏ phiếu cho các đề xuất và ảnh hưởng đến hướng đi của nền tảng. Số lượng HIVE có tính chất lạm phát, với các token mới được tạo ra và phân phối cho người tạo nội dung, người biên tập và các bên liên quan. Blockchain Hive nổi tiếng với tốc độ và khả năng mở rộng, làm cho nó trở thành nền tảng lý tưởng cho các ứng dụng xã hội và giao dịch.
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Hive là một blockchain xã hội dựa trên graphene được ra mắt vào tháng 3 năm 2020 với ý tưởng cốt lõi là phân quyền. Các điểm bán hàng chính của Hive là khả năng phân quyền, tốc độ và khả năng mở rộng thực sự của nó. Các tính năng đáng chú ý khác bao gồm nó có rào cản gia nhập thấp nhất để người dùng chấp nhận trên thị trường, bảo mật thời gian trôi đi, phân phối mã thông báo tích hợp và tích hợp Mã thông báo phương tiện thông minh sắp tới. Đây là một địa điểm xây dựng lý tưởng cho các dự án sáng tạo trong nhiều lĩnh vực, từ phát triển mã nguồn mở đến trò chơi xã hội. Hive đặt mục tiêu trở thành blockchain được lựa chọn để phát triển dApp.
Để hiểu thêm về HIVE, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:
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