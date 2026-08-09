Giá HIVE hôm nay

Giá HIVE (HIVE) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.04217, biến động 0.83% trong 24 giờ qua. Tỷ giá HIVE sang VND là ₫ 0.04217 mỗi HIVE.

HIVE hiện xếp hạng #615 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 23.37M, với nguồn cung lưu hành 554.28M HIVE. Trong vòng 24 giờ qua, HIVE được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.04132 (thấp) đến ₫ 0.04237 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 89,952.42212066506029870, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 1,197.80035597344208215.

Về hiệu suất ngắn hạn, HIVE biến động +0.30% trong giờ qua và -0.31% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 67.72K.

Thông tin thị trường HIVE (HIVE)

Xếp hạng No.615 Vốn hóa thị trường ₫ 23.37M₫ 23.37M ₫ 23.37M Khối lượng (24H) ₫ 67.72K₫ 67.72K ₫ 67.72K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 23.37M₫ 23.37M ₫ 23.37M Nguồn cung lưu thông 554.28M 554.28M 554.28M Nguồn cung tối đa ---- -- Tổng cung 554,282,622.657 554,282,622.657 554,282,622.657 Ngày phát hành 2020-03-01 00:00:00 Blockchain công khai HIVE

Vốn hoá thị trường hiện tại của HIVE là ₫ 23.37M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 67.72K. Nguồn cung lưu hành của HIVE là 554.28M, với tổng nguồn cung là 554282622.657. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 23.37M.