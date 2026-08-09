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Giá HIVE theo thời gian thực hôm nay là 0.04217 VND. Vốn hoá thị trường của HIVE là 23,374,098.19744569 VND. Theo dõi cập nhật giá HIVE sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá HIVE theo thời gian thực hôm nay là 0.04217 VND. Vốn hoá thị trường của HIVE là 23,374,098.19744569 VND. Theo dõi cập nhật giá HIVE sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá HIVE(HIVE)

Giá theo thời gian thực 1 HIVE sang VND

₫1,109.9667
₫1,109.9667₫1,109.9667
+0.83%1D
VND
Biểu đồ giá HIVE (HIVE) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 19:54:00 (UTC+8)

Giá HIVE hôm nay

Giá HIVE (HIVE) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.04217, biến động 0.83% trong 24 giờ qua. Tỷ giá HIVE sang VND là ₫ 0.04217 mỗi HIVE.

HIVE hiện xếp hạng #615 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 23.37M, với nguồn cung lưu hành 554.28M HIVE. Trong vòng 24 giờ qua, HIVE được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.04132 (thấp) đến ₫ 0.04237 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 89,952.42212066506029870, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 1,197.80035597344208215.

Về hiệu suất ngắn hạn, HIVE biến động +0.30% trong giờ qua và -0.31% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 67.72K.

Thông tin thị trường HIVE (HIVE)

No.615

₫ 23.37M
₫ 23.37M₫ 23.37M

₫ 67.72K
₫ 67.72K₫ 67.72K

₫ 23.37M
₫ 23.37M₫ 23.37M

554.28M
554.28M 554.28M

--
----

554,282,622.657
554,282,622.657 554,282,622.657

2020-03-01 00:00:00

HIVE

Vốn hoá thị trường hiện tại của HIVE là ₫ 23.37M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 67.72K. Nguồn cung lưu hành của HIVE là 554.28M, với tổng nguồn cung là 554282622.657. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 23.37M.

Lịch sử giá HIVE theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.04132
₫ 0.04132₫ 0.04132
Thấp nhất 24H
₫ 0.04237
₫ 0.04237₫ 0.04237
Cao nhất 24H

₫ 0.04132
₫ 0.04132₫ 0.04132

₫ 0.04237
₫ 0.04237₫ 0.04237

₫ 89,952.42212066506029870
₫ 89,952.42212066506029870₫ 89,952.42212066506029870

₫ 1,197.80035597344208215
₫ 1,197.80035597344208215₫ 1,197.80035597344208215

+0.30%

+0.83%

-0.31%

-0.31%

Lịch sử giá theo VND của HIVE (HIVE)

Theo dõi biến động giá của HIVE trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +9.1368874+0.83%
30 ngày₫ -0.00722-14.62%
60 ngày₫ -0.00578-12.06%
90 ngày₫ -0.02514-37.35%
Biến động giá HIVE hôm nay

Hôm nay, HIVE đã biến động ₫ +9.1368874 (+0.83%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá HIVE trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.00722 (-14.62%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá HIVE trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, HIVE đã biến động ₫ -0.00578 (-12.06%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá HIVE trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.02514 (-37.35%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của HIVE (HIVE)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá HIVE.

Phân tích HIVE

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của HIVE. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường HIVE hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường HIVE: xu hướng tăng, tăng 60% | giảm 40%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJDead CrossK < DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
Điểm xoayĐiểm xoay ≤ Giá ≤ R1Giữa Điểm xoay-R1Vừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí cao vừa phải.
StochRSI20‑80Khu vực trung lậpNhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ7 Mua 0 Trung lập 0 Bán≥80% MuaTất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.
BOLL (20,2)Dải dưới ≤ Giá ≤ Dải giữaGiữa dải dưới và dải giữaTương đối yếu, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động7 Mua 0 Trung lập 0 Bán≥80% MuaTất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.

HIVE_USDT đang giao dịch trên khung thời gian 4 giờ, nằm ở mức giá cao hơn trung tâm 0.04144 với khoảng cách 0.00004. Giá hiện tại đang nằm trong phạm vi giữa các ngưỡng hỗ trợ S1 và kháng cự R1. Nhóm đường trung bình động ngắn hạn thể hiện xu hướng tăng dần. Cấu trúc xu hướng dài hạn vẫn duy trì trạng thái dao động trung tính. Hiện tại, giá chưa vượt qua được ngưỡng kháng cự R1. Phía dưới, ngưỡng hỗ trợ S1 đóng vai trò là mốc tham chiếu gần nhất. Chỉ báo MACD cho thấy trạng thái cắt chéo vàng, với cả hai đường nhanh và chậm đều có động lực di chuyển theo hướng tăng. Chỉ số RSI đang ở vùng trung tính, lực lượng mua bán cân bằng. Các chỉ số KDJ và StochRSI không cho thấy dấu hiệu quá mua hoặc quá bán cực đoan. Dải Bollinger thu hẹp lại, thể hiện đặc điểm giảm biến động. Động lực ngắn hạn chưa có dấu hiệu bùng nổ rõ rệt; các chỉ báo nhanh và chậm cùng di chuyển theo hướng tăng. Thị trường hiện thiếu sức mạnh để tạo ra đà bứt phá theo một chiều. Ngưỡng kháng cự gần nhất R1 nằm ở mức 0.04169, cách giá hiện tại 0.00021. Ngưỡng hỗ trợ gần nhất S1 nằm ở mức 0.04115, cách giá hiện tại 0.00033. Ngưỡng kháng cự xa hơn R2 ở mức 0.04197, còn ngưỡng hỗ trợ xa hơn S2 ở mức 0.04090. Khoảng cách giữa các mức quan trọng khá đồng đều, khiến biên độ dao động của giá bị giới hạn trong hệ thống kênh trung tâm.

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá HIVE?

Giá tiền điện tử HIVE bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố then chốt sau:

1. Lợi nhuận từ hoạt động khai thác Bitcoin – HIVE vận hành các cơ sở khai thác, vì vậy giá Bitcoin có tác động trực tiếp đến doanh thu.
2. Tâm lý thị trường tiền điện tử – xu hướng chung của thị trường crypto ảnh hưởng đến sự quan tâm của nhà đầu tư.
3. Điều chỉnh độ khó khai thác – độ khó càng cao thì lợi nhuận càng giảm.
4. Chi phí năng lượng – chi phí điện năng đóng vai trò quan trọng trong biên lợi nhuận khai thác.
5. Thay đổi về quy định – các chính sách của chính phủ đối với hoạt động khai thác crypto có thể tác động đến hoạt động vận hành.
6. Báo cáo kết quả kinh doanh của công ty – kết quả quý thường ảnh hưởng đến niềm tin của nhà đầu tư.
7. Công suất hashrate – việc mở rộng quy mô hoạt động khai thác có thể thúc đẩy giá trị định giá.
8. Sự tham gia của các tổ chức – các khoản đầu tư crypto từ doanh nghiệp thúc đẩy nhu cầu.
9. Biến động thị trường – những đợt biến động mạnh về giá crypto có thể ảnh hưởng đến mối tương quan giữa cổ phiếu khai thác và giá crypto.

Tại sao mọi người muốn biết giá HIVE hôm nay?

Mọi người muốn biết giá HIVE hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: quyết định giao dịch, quản lý danh mục đầu tư, định thời điểm thị trường và lập kế hoạch đầu tư. Các nhà giao dịch cần có giá hiện tại để mua/bán vào những thời điểm tối ưu. Các nhà đầu tư theo dõi diễn biến hàng ngày để đánh giá giá trị danh mục nắm giữ và đưa ra các bước đi chiến lược.

Dự đoán giá HIVE

Dự đoán giá HIVE (HIVE) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của HIVE vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá HIVE (HIVE) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của HIVE có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá HIVE sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá HIVE cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá HIVE.

Giới thiệu HIVE

HIVE là một nền tảng truyền thông xã hội dựa trên blockchain, thưởng cho người dùng khi tạo và biên tập nội dung. Nó hoạt động trên cơ chế đồng thuận Delegated Proof of Stake (DPoS) và được thiết kế để hỗ trợ một loạt các ứng dụng phi tập trung (dApps). Mục đích chính của HIVE là làm token thưởng cho người tạo và biên tập nội dung trên blockchain Hive, nhưng nó cũng đóng vai trò là token quản trị, cho phép người giữ token bỏ phiếu cho các đề xuất và ảnh hưởng đến hướng đi của nền tảng. Số lượng HIVE có tính chất lạm phát, với các token mới được tạo ra và phân phối cho người tạo nội dung, người biên tập và các bên liên quan. Blockchain Hive nổi tiếng với tốc độ và khả năng mở rộng, làm cho nó trở thành nền tảng lý tưởng cho các ứng dụng xã hội và giao dịch.

Hướng dẫn mua & đầu tư HIVE tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với HIVE? Mua HIVE nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua HIVE. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua HIVE (HIVE).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và HIVE sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua HIVE (HIVE)

Bạn có thể làm gì với HIVE

Sở hữu HIVE mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

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    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

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    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua HIVE (HIVE) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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HIVE (HIVE) là gì

Hive là một blockchain xã hội dựa trên graphene được ra mắt vào tháng 3 năm 2020 với ý tưởng cốt lõi là phân quyền. Các điểm bán hàng chính của Hive là khả năng phân quyền, tốc độ và khả năng mở rộng thực sự của nó. Các tính năng đáng chú ý khác bao gồm nó có rào cản gia nhập thấp nhất để người dùng chấp nhận trên thị trường, bảo mật thời gian trôi đi, phân phối mã thông báo tích hợp và tích hợp Mã thông báo phương tiện thông minh sắp tới. Đây là một địa điểm xây dựng lý tưởng cho các dự án sáng tạo trong nhiều lĩnh vực, từ phát triển mã nguồn mở đến trò chơi xã hội. Hive đặt mục tiêu trở thành blockchain được lựa chọn để phát triển dApp.

Nguồn HIVE

Để hiểu thêm về HIVE, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức HIVE
Block Explorer

Danh mục :

AI AgentsArtificial Intelligence (AI)BagsApp Ecosystem

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về HIVE

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 19:54:00 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành HIVE (HIVE)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về HIVE

HIVE USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short HIVE với đòn bẩy. Khám phá giao dịch HIVE USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường HIVE (HIVE) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá HIVE theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
HIVE/USDT
₫1,110.493
₫1,110.493₫1,110.493
+0.69%
1.62M (USDT)
HIVE/USDC
₫1,109.17725
₫1,109.17725₫1,109.17725
+0.74%
1.31M (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán HIVE sang VND

Số lượng

HIVE
HIVE
VND
VND

1 HIVE = 1,109.70355 VND