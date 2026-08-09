Giá Brevis hôm nay

Giá Brevis (BREV) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.07277, biến động 1.47% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BREV sang VND là ₫ 0.07277 mỗi BREV.

Brevis hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- BREV. Trong vòng 24 giờ qua, BREV được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.07104 (thấp) đến ₫ 0.07396 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, BREV biến động -0.44% trong giờ qua và +4.50% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 54.72K.

Thông tin thị trường Brevis (BREV)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 54.72K₫ 54.72K ₫ 54.72K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 72.77M₫ 72.77M ₫ 72.77M Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Brevis là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 54.72K. Nguồn cung lưu hành của BREV là --, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 72.77M.